Дружок

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:55

Tefnut Просмотров: 257 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 11:55 by

Как часто случается в жизни, всё самое интересное и необычное производит на людей определенное впечатление, они вновь и вновь возвращаются в мыслях к увиденному или услышанному, делятся с другими, передавая эмоции дальше, позволяя гулять чудесам из уст в уста. С прошествием времени подробности стираются, потому и эта история давно утратила имена главных героев и название местности, где разворачивались события. Одно достоверно известно, что происходила она на территории нашей страны в конце 20 века. А теперь к сути.Алевтина Георгиевна (дадим волю фантазии) проживала в пятиэтажной хрущевке, на третьем этаже в самом центре старого города. Дети её давно покинули отчий дом, разлетевшись по белу свету, внуки же изредка радовали бабушку письмами, поздравляя с Новым годом и днём рождения. В квартире, где проживала Алевтина, было две комнаты, пара старых литовских шкафов, тахта, да стол в кухне. Пенсия у бывшего медицинского работника была копеечная, но, как и большинство людей старой закалки, старушка весьма успешно справлялась и даже иногда сэкономив, отправляла детям гостинцы в виде домашней консервации собственного изготовления, да книжек внукам из магазина напротив. Никогда и никто из друзей, коих осталось немного, и знакомых, а так же соседей, не слышали от неё дурного слова. Интеллигентная, воспитанная пожилая женщина, всегда и со всеми была приветлива и любезна. Никогда ни в чём не отказывала, жалела местных пьянчуг и даже давала временный приют нерадивым мужьям и жёнам со всего многоквартирного дома в моменты семейных неурядиц. С местными сплетницами погодками кости молодёжи не перемывала, скользила по двору тонкой тенью, словно торопилась куда. Из булочной в библиотеку, оттуда на рынок за свежими овощами, с рынка в скверик. Подслеповатая к восьмидесяти годам и насквозь больная, ни на что не сетовала, никому не жаловалась, проводя тёплые дни на лавочке под клёном, листая обожаемого Блока, старательно вглядываясь в пожелтевшие от времени страницы книги. Зимой гуляла на балконе, укутавшись в истертую, но крепкую, штопанную перештопанную каракулевую шубу. Соседи по этажу всегда с улыбкой здоровались с Алевтиной, предлагая время от времени помощь, но чаще сами пользовались умением БабАли ставить уколы, да банки, которые только у неё ещё и сохранились.И вот однажды соседка, развешивая на балконе бельё, услышала, как из квартиры Алевтины раздаётся приглушённый смех. Старушка явно с кем-то говорила, то нарочито ласково, то наигранно строго, словно поучая нашкодившего внука. Решив, что кто-то из детей нанёс визит бабушке, женщина переключилась на простыни, выкинув из головы чужие дела. Но к вечеру этого же дня, на улице приключился инцидент, заставивший весь двор уже к концу недели бурно переговариваться. Оказалось, что Алевтина, с её же слов, завела себе собаку. Пёс, дескать, жалобно скулил на пороге и, пожалев животину, она приютила его у себя. Назвала Дружком, сбегала в гастроном за костями и крупой для каши, прикупила пару эмалированных мисок в хозяйственном. И всё бы ничего, да только никто не видел этого Дружка, кроме старушки. На улице она звала его голосом, протягивала вперёд старческую сухую ладонь и, словно потрепав за ухом кого-то, отправлялась гулять дальше. Разговаривала с собакой в подъезде, прося с усталой улыбкой не бежать так скоро, не царапать дверь, обещая покормить, как окажутся дома.Новость эта быстро разнеслась по двору, но особо не удивила, в силу возраста Алевтины, с ней уже давно пора было приключиться чему-то подобному. Маразм не щадит никого, даже бывших врачевателей, положивших жизнь на алтарь медицины.С тех пор к Алевтине Георгиевне соседи стали относиться трепетнее, часто подыгрывая её болезненной вере в Дружка, интересовались его самочувствием и повадками, на что сама бабушка всегда с радостью делилась приключениями питомца, спрашивая, не беспокоит ли их иногда собачий лай или скулёж. Прося прощение за неудобство.Длилась вся эта история недолго, Алевтина заметно сдала с момента появления у неё Дружка, чаще охала, хваталась за сердце. Участились и визиты скорой помощи, мигалками освещающей маленький дворик у подъезда пожилой дамы. И вот однажды весь подъезд был разбужен посреди ночи и встревожен как никогда раньше. Люди выходили из квартир в ночных рубашках и наспех накинутых на плечи халатах, робко переговариваясь, собирались напротив квартиры Алевтины, недоумевая и качая головами. За дверью старушки громко и надрывно, переходя то на лай, то на протяжные волчьи ноты, выла собака. Выла взахлёб, не переставая, умолкая лишь на мгновение, чтобы набрать воздуха в огромную пёсью грудь. Дружок выл три ночи подряд. Всполошённые и перепуганные жильцы ломились в дверь, звали Алевтину, просили открыть или отозваться. Вызвали участкового, скорую помощь... Но ответа не было. Днём квартира представляла собой наглухо запечатанный склеп, а ночью, единственным голосом из-за дверей являлся всё тот же дикий вой, не дающий спать ни взрослым, ни детям. С рассветом всё затихало. Уставшие и не на шутку испуганные люди рыскали в поисках хоть каких-то сведений о родственниках Алевтины. Обращались в адресный стол, милицию и в итоге нашли адрес старшего сына у вахтёра поликлиники, где работала терапевтом сама БабАля. Лет пять назад она лично просила старика отправить внучатам по почте несколько банок с вареньем, так как сама уже не могла дотащить их до почтамта. Старик записал адрес, выполнил поручение и вот теперь вновь, спустя годы, держал заветный листок в руках.Телеграфировали мужчине тем же вечером. А ночью, под душераздирающий вой, молились о скором его приезде. Закончилось все так же внезапно, как и началось. Интеллигентного вида мужчина средних лет, назвавшийся сыном Алевтины Георгиевны, утром стоял на пороге материнской квартиры. Вокруг собрался весь подъезд и часть двора, люди заполнили всю лестничную клетку, с замиранием сердца наблюдая за тем, как слесарь вскрывает старый проржавевший насквозь замок. Первым порог переступил сын старушки, спустя пару минут он вышел, едва сдерживая слезы. После, зашли и самые отважные из соседей, с опаской озираясь, готовые отразить нападение огромного голодного пса. Но, к всеобщему удивлению, в квартире не было и следов пребывания животного. В кухне у плиты стояли две миски, одна с прокисшей кашей, вторая - с водой. В коридоре была брошена каракулевая шуба, как импровизированная лежанка. Сама же хозяйка Дружка находилась в постели, умиротворенная и бездыханная. Одна её рука покоилась на груди, а вторая свисала с кровати, словно в последней попытке коснуться загривка любимого пса, лежащего рядом на полу. Стоит ли говорить о том, что бессонные ночи окончились? Больше никто не тревожил покой дома замогильным воем, вместе с хозяйкой квартиру покинул и её питомец, кем бы он ни был для неё и чем бы ни являлся для окружающих.Автор - Tefnut.

Ключевые слова: Собака бабушка квартира вой соседи сын авторская история

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