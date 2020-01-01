Истории прабабушки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Veneel Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:52 by

Я одна из тех счастливых людей, которые застали свою прабабушку живой и здоровой. Я хорошо помню, как будучи ещё совсем ребенком, любила сидеть зимними вечерами на теплой печке, слушая треск огня, и пить самый вкусный в мире травяной чай с домашним горячим хлебом, и слушать невероятные и порой немного пугающие истории, которые рассказывала мне моя прабабушка. Некоторые истории уже улетучились из памяти, а некоторые до сих пор вспоминаю, вот несколько из них:1. Колодец.Деревня, в которой жила прабабушка, называлась Бельково-Гринево, за деревней был лес, большой и старый, так вот, в том лесу был колодец, кто его там сделал и зачем, никто не знал, в деревне был свой колодец, и все жители ходили за водой туда. Странность лесного колодца была в том, что многие люди видели, как в нем плавает хрустальный ковш, да только выловить его никто не может, выскользает из рук и не даётся, сколько раз не пытались местные его поймать, да все без толку. И вот, однажды проходила мимо того колодца пара молодая, парень увидел ковш, и ну давай его ловить, поймал, да только откуда ни возьмись, со всех сторон раздался стук копыт и лошадиное ржание, да такое, что вся окраина деревни слышала. Парень испугался и бросил ковш обратно, тут же вмиг все стихло, а ковш тот больше никто и не видел.2. Гадания.Свидетелем этой истории стала моя прабабушка, когда была ещё молодой девчонкой.Собрались они с деревенскими девками в ночь перед рождеством гадать на суженого, местом для гадания выбрали баню. Гадали они так: перед зеркалом ставили свечу и блюдечко с водой, в блюдечко кольцо клали, какие слова говорили я точно не помню, да и не в этом суть, а в том, что как только появится суженый, нужно быстрее свечку погасить да зеркало зеркальной стороной вниз положить. Вглядывалась одна девушка в зеркало, увидела суженого, да решила получше разглядеть, не погасила свечу, а тот ей венок из живых цветов протягивает, на голову надеть хочет, та схватилась за венок, и вмиг все исчезло, только кусок веревки в руке остался, откуда он взялся, так никто и не узнал.3. Кто приходил?Была зима, отмела метель, двор замело снегом, время близилось к полуночи, в доме уже все спали, только прадедушке не спалось, вышел в сени покурить. Далее с его слов:Стою, курю, тишина ни звука, и тут слышу, как с улицы кто-то дверь пихает, не стучит, не ломится, а именно пихает, и кряхтит, мне сразу как-то не по себе стало, я спросил: "Кто?" А в ответ тишина, и кряхтение прекратилось, ну я подождал маленько да взял керосинку, и во двор вышел, тут-то я и обомлел: во дворе, в нескольких метров от калитки, к дому вели четкие следы, странно, что только в одном направлении, в сторону калитки следов не было, да на полпути заканчиваются, там снег нетронутый лежит. Я бегом в дом, да двери на все засовы и крючки быстрее закрывать, так и не уснул в ту ночь, все думал, кто же это приходил?Вот такие истории слышала я от своей прабабушки, а вам рассказывали нечто подобное? Хотелось бы послушать.

Ключевые слова: Бабушка рассказы колодец следы авторская история

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