Тетрадь со стихами

Kiria Просмотров: 486 Комментарии: 2 +7 Вчера, 17:31 by

В тот солнечный летний день я встретил Юру в парке. Я спешил с работы домой, и путь мой как раз пролегал через парк. Юра шёл мне навстречу со своей дочкой-подростком, Настей.Юра - муж моей одноклассницы, Марины, с которой мы очень хорошо общались. К сожалению, Марины не стало чуть больше года назад. Она с детства страдала сахарным диабетом, к тому же у неё было больное сердце. Её организм не справился, и она ушла, оставив любящего мужа и дочь одиннадцати лет наедине со своим горем.В последний раз я видел Юру и Настю на похоронах у Марины. Юра тогда был весь чёрный от горя, половину головы вмиг покрыла седина. А Настя... Казалось, девочка тогда ещё не до конца осознала, что произошло. Тяжело потерять мать. А девочка ещё и была в том сложном возрасте, когда поддержка матери очень нужна и важна.- Привет, Юра! - воскликнул я, увидев его, - Настя, как ты выросла!Они поравнялись со мной, Юра улыбнулся, Настя смутилась, на щеках её выступил румянец - красавица растет, вся в маму.- Привет, Валера, ты откуда? - Юра протянул мне ладонь для рукопожатия.- С работы иду, домой, - ответил я, пожимая Юрину руку, - Давно не виделись!- И не говори, всё некогда!В итоге решили мы пойти в кафе неподалёку, выпить по чашке кофе и поболтать немного.- Посидим немного, поболтаем, ведь сколько времени прошло, с тех пор, как не виделись! - предложил Юра.Оказалось, Юра с дочерью шли к репетитору по английскому языку, который жил в нашем районе города, и ему всё равно пришлось бы ждать, пока закончатся занятия. Машину он оставил на парковке у торгового центра, который располагался неподалёку от парка. Юра отвёл Настю к репетитору и мы направились к кафе.Мы уселись за столиком в кафе, заказали кофе и разговорились. Мы и сами не заметили, как разговор из разряда "обо всём и ни о чём" плавно перетёк к теме Марины.- А ты помнишь, какие Марина писала стихи? - со вздохом спросил Юра.- А то! - воскликнул я, - Её же даже на городском сайте печатали, в рубрике "Таланты нашего города". Кстати, недавно я там видел новые стихи... Но... Марины же нету давно, как? - только сейчас я осознал, что стихи напечатаны уже после смерти Марины.Юра погрустнел, опустил голову и стал нервно помешивать ложечкой уже остывший кофе.- Тут, Валера, целая история, с этим сборником стихов. Боюсь утомить тебя рассказом.Но я уже сгорал от любопытства.- Нет уж, давай, рассказывай! Я сейчас ещё кофе закажу.Я сбегал ещё за двумя чашками кофе и устроился поудобнее. Юра начал рассказ:- Когда Марины не стало, Настя замкнулась в себе. Да что о Насте говорить, если даже я сам не свой был, к вещам Марины не мог притронуться, письменный стол её оставил в том же виде, что при её жизни был! А уж дочка и подавно, страдала гораздо тяжелее, чем я.Мы с мамой уже и не знали, чем её растормошить, отвлечь. И вдруг, однажды, после сороковин, ночью Настя проснулась и начала читать стихи. Оттарабанила стихотворение и вырубилась. Стихотворение такое, душевное, трогательное, о семье, о любви. Как Марина писала. Но это были не Маринино стихотворение, уж её-то стихи я чуть ли не наизусть все знаю! Наутро Настя проснулась, я её спросил, что за стихотворение она читала, а она, как оказалось, и не помнит ничего. Мама тоже слышала, можешь у неё спросить. Так вот, начало это повторяться каждую ночь. Резко вскакивает, стихотворение прочитает и снова засыпает. Тут мы забеспокоились, повели Настю по врачам, по психологам. Одна нам говорит, мол, "Чего вы к девочке пристали, радуйтесь, папаша, поэтесса у вас растёт! Переходный возраст, открылся талант, по наследству передался."Только вот Настя мне сказала, что и сама не знает, откуда в её голове эти стихотворения берутся. Дальше - больше. Началось это уже днём. Вот представь: сидит моя дочь, совершенно нормальная, и вдруг будто в транс впадает и начинает стихотворение читать! Тут я уже панику поднял, хотел, грешным делом, дочь в спецучереждение на лечение определить. Вот же дурак!Но тут годовщина настала. Помянули мы Марину, и я наконец решил её письменный стол разобрать. За ящики стола завалились несколько тетрадей, в которых были те самые стихотворения, которые читала Настя. Эти стихи Марина не успела никому показать.Я тебя уверяю, ни я, ни Настя в стол в этот целый год не заглядывали! Вот так вот. После того, как я тетради нашёл, всё прекратилось. Уж не знаю, Валер, что Марина этим хотела сказать, но стихи я админу отправил. Ну ты сам видел, их печатают на сайте. А ещё там обращение ко мне было, но это очень личное, извини, я не буду о нём говорить. Возможно, она хотела, чтобы я его прочитал уже после того, как её не станет.Юра замолчал. Было видно, как на его глазах застыли слёзы. А я и не знал, что сказать - в таких случаях слова обычно лишние.Вскоре Юра забрал Настю и мы разошлись каждый по своим делам. У меня долго не выходила из головы эта история - всё-таки наши близкие находят способ даже оттуда донести до нас что-то нужное и важное. А это значит, что они всегда рядом, и по-прежнему любят нас.Автор: неизвестен.

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