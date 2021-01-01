Диктор из Старого Телевизора. Часть 2

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:00

NoobiFine Просмотров: 71 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:57 by

Прошла неделя после случая с диктором,Всё это время диктор не давал спать Насте...Вот Настя снова легла спать, и приснился ей уже в последний раз тот самый дикторДиктор ей во сне говорит- зря ты девочка не выключила кассету, через 7 часов я прийду за тобой и ты пожалеешь...Тут Настя просыпается в холодном поту, смотрит на часы *00:01* 12часов ночиИ говорит- значит в 7:00 он прийдёт за мной.....*Спустя пол часа*Звонит Настя папе:-Папа?–Да, привет Настя, почему ты ещё не спишь? Пол первого ночи уже...-Мне приснился сон, помнишь я говорила про ту кассету?–Да... Ясно 7 часов, верно? Чёрт, я думал это не повторится...-... Откуда ты знаешь?И тут оборвалась связь...Продолжение следует...

Ключевые слова: Диктор Крассная Кассета

Другие, подобные истории: