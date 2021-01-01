Диктор из Старого Телевизора. Часть 2

Диктор из Старого Телевизора. Часть 2Прошла неделя после случая с диктором,
Всё это время диктор не давал спать Насте...
Вот Настя снова легла спать, и приснился ей уже в последний раз тот самый диктор
Диктор ей во сне говорит- зря ты девочка не выключила кассету, через 7 часов я прийду за тобой и ты пожалеешь...
Тут Настя просыпается в холодном поту, смотрит на часы *00:01* 12часов ночи
И говорит- значит в 7:00 он прийдёт за мной.....
*Спустя пол часа*
Звонит Настя папе:
-Папа?
–Да, привет Настя, почему ты ещё не спишь? Пол первого ночи уже...
-Мне приснился сон, помнишь я говорила про ту кассету?
–Да... Ясно 7 часов, верно? Чёрт, я думал это не повторится...
-... Откуда ты знаешь?
И тут оборвалась связь...
Продолжение следует...
Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:00
Вчера, 16:57 by NoobiFineПросмотров: 71Комментарии: 0
Ключевые слова: Диктор Крассная Кассета