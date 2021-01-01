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Дурдом

Диктор из Старого Телевизора. Часть 4

Время *6:56*
Настя начинает звонить маме:
Ответа нету...
Идёт Настя на кухню и видит труп отца и матери, надпись кровью над ними
*ты слейдущая*

*Время 6:59*
Настя убегает в слезах в свою комнату...
Смотрит на время *7:00* Настя закрывает дверь на ключ... Но она забыла что на шкафу стоит другой старый телевизор...
Неожиданно он включается, и диктор говорит
∆×∆- ТВОЁ ВРЕМЯ ПРИШЛО, НАСТЯ!!!

~~Из телевизора высовываются кровавые руки, потом выходит сам диктор... И убивает Настю, далее он съедает трупы её родителей и сам труп Насти...~~
The End

Вчера, 17:16 by NoobiFineПросмотров: 63Комментарии: 0
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Ключевые слова: Диктор Крассная Кассета

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