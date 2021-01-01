Диктор из Старого Телевизора. Часть 4

NoobiFine Просмотров: 63 Комментарии: 0 -1 Вчера, 17:16 by

Время *6:56*Настя начинает звонить маме:Ответа нету...Идёт Настя на кухню и видит труп отца и матери, надпись кровью над ними*ты слейдущая**Время 6:59*Настя убегает в слезах в свою комнату...Смотрит на время *7:00* Настя закрывает дверь на ключ... Но она забыла что на шкафу стоит другой старый телевизор...Неожиданно он включается, и диктор говорит∆×∆- ТВОЁ ВРЕМЯ ПРИШЛО, НАСТЯ!!!~~Из телевизора высовываются кровавые руки, потом выходит сам диктор... И убивает Настю, далее он съедает трупы её родителей и сам труп Насти...~~The End

Ключевые слова: Диктор Крассная Кассета

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