Диктор из Старого Телевизора. Часть 3

NoobiFine Просмотров: 68 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:13 by

Связь оборвалась*Звонит Настя ещё раз...Отвечает ей другой человек:—Алё? Я так понимаю вы Настя, дочь Сергея?-Да это я, а где папа?—Соболезную, ваш отец мертв...-Если это шутка то она очень не смешная!—Нет, это не шутка...-.......Связь оборвалась*Настя звонит маме:-Мама, с тобой всё в порядке?–Да, привет Настя, почему ты ещё не спишь? Ведь уже почти час ночи? Что то случилось?-Да, папа умер... Мне ответил какой то человек, и сказал что Сергей мертв...Он умер после того как я сказала что мне приснился диктор.–... Сейчас приеду домой , никуда не уходи, всё будет хорошо...-Ладно...Связь оборвалась*Настя смотрит на часы, *1:00*-Думаю можно по спать, мама меня разбудит когда приедет........................................!!!Вот Настя проснулась, смотрит на время, уже *6:37* а мамы всё ещё нету-О нет, скоро прийдёт диктор, где мама???Настя начинает звонить маме.....Продолжение следует

Ключевые слова: Диктор Крассная Кассета

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