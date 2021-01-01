Диктор из Старого Телевизора. Часть 3

Диктор из Старого Телевизора. Часть 3Связь оборвалась*
Звонит Настя ещё раз...
Отвечает ей другой человек:
—Алё? Я так понимаю вы Настя, дочь Сергея?
-Да это я, а где папа?
—Соболезную, ваш отец мертв...
-Если это шутка то она очень не смешная!
—Нет, это не шутка...
-.......
Связь оборвалась*
Настя звонит маме:
-Мама, с тобой всё в порядке?
–Да, привет Настя, почему ты ещё не спишь? Ведь уже почти час ночи? Что то случилось?
-Да, папа умер... Мне ответил какой то человек, и сказал что Сергей мертв...
Он умер после того как я сказала что мне приснился диктор.
–... Сейчас приеду домой , никуда не уходи, всё будет хорошо...
-Ладно...
Связь оборвалась*
Настя смотрит на часы, *1:00*
-Думаю можно по спать, мама меня разбудит когда приедет...
.....................................!!!
Вот Настя проснулась, смотрит на время, уже *6:37* а мамы всё ещё нету
-О нет, скоро прийдёт диктор, где мама???
Настя начинает звонить маме.....
Продолжение следует
Вчера, 17:13 by NoobiFineПросмотров: 68Комментарии: 0
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