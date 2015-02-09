Место странных исчезновений

Место странных исчезновенийУ нас в Сибири есть немало мест довольно загадочных, и даже страшных. В середине прошлого века, когда я был пацаном, услышал от бабушки рассказ о том, как за околицей деревни под Минусинском, в которой она родилась, случайно одно такое место обнаружилось.
Бабушка, царствие ей небесное, рассказывала это не мне, а своим подругам, которые вечером в гости зашли. Завели разговоры о чудном, о неведомом. Я сначала думал, что это сказка, а оказалось – страшная быль. Они чаёвничали, а я на русской печке лежал. Было душно, не мог уснуть и поневоле прислушивался о чём они говорили.
Помню, был тёплый август, пропитавший воздух душистым духом луговых трав, свежескошенного сена, пряным ароматом яблок, теплом парного молока. Лежу на печи, окутанный её незабываемым запахом. Кто хоть раз в жизни побывал на этих тёплых ладонях, тот вовек не забудет смесь ароматов сушёных трав, выпечки, валенок, тулупа из овчины и ещё много чего, характерного для дома в русской глубинке.
И вот сидят подружки возле самовара, бабушку слушают. На меня внимание не обращают, мол, ничего не понимает, мал ещё. А я лежу тихо, затаив дыхание, и от услышанного у меня по коже мурашки пробегают.
Ну так вот: после длинной зимы деревенскую скотину спозаранку отводят на пастбище, а пастух, которого выбирают сами жители из числа честных и непьющих, ту скотину весь день пасёт, вечером в деревню гонит, а хозяева по дворам разбирают.
Как-то пригнал пастух мычащее стадо с полей, а одна корова с выпаса на хозяйский двор не вернулась. Владелица Бурёнки, естественно, к пастуху с жалобой: «Ты куда, бестолочь, мою кормилицу подевал?». А у того руки дрожат, в глазах страх, зубы клацают. Словом, натуральный испуг, который не подделаешь.
Божится, что в случившемся нет его вины. Он сам такого страху натерпелся, что до сих пор коленки трясутся. Говорит, своими глазами видел, как корова с краю стада паслась, но начала растворяться в воздухе по ходу своего движения. Голова, шея, передние ноги, туловище, хвост— и вся постепенно целиком испарилась.
Жучка, пастушья собака отреагировала на происходящее и бесстрашно кинулась вслед за скотиной, но тоже бесследно исчезла. Пастух говорит, увидав такою чертовщину, сначала от страха оцепенел. Не понимал, что нужно делать. А когда пришёл в себя от ужаса, подошёл к тому месту, где животные исчезли, осеняясь крестным знамением.
Говорит, там сбоку ничего странного не видно, а вот если прямо смотреть, то вроде призрачной арки прорисовывается. В ней воздух густой, колеблется, вибрирует. Стал звать свою псину, но даже лая в ответ не услышал.
Это необычное событие взволновало всех жителей деревни, и разделило их на два лагеря. Одни не поверили словам пастуха, требовали наказать его и взыскать стоимость пропавшей скотины. Другие вспомнили, что в окрестностях деревни неоднократно люди бесследно пропадали. Сначала грешили на разбойников, а теперь предположили, а может быть в этом гиблом месте исчезли? В конце концов порешали, нужно пойти и проверить рассказ подозреваемого на месте.
Привёл их пастух на выгон, показал, где действительно, что-то непонятное с воздухом происходило: дрожал и был плотный, мутноватый. Подивились. Стало жутковато. Для испытания решили животных не изводить. А просто подошли к тому месту и стали в него сначала камни, затем палки швырять. Всё, что кидали, исчезало буквально налету. Даже привязывали палки к верёвке, но после броска в руке оставалась только часть верёвки, а та, что пересекала невидимую границу — пропадала.
Что это было за явление, никто не знает, но назвали это проклятым местом, и стали с той поры за версту обходить ту поляну стороной. Скотину стали выгонять на новое пастбище.
Я не всё разобрал в конце, но вроде какие-то учёные люди потом приезжали. Водили их к месту и там они между собой говорили, что это вход то ли в другой мир, то ли ещё куда. Бабушка не всё поняла, но вспомнила несколько случаев, когда люди пропадали бесследно и их так и не смогли найти. Тоже наверно эта дыра поглотила, а рассказать об этом людям уже не смогли. Говорит, годы с той поры прошли, но страх перед этим мрачным местом у деревенских никуда не делся.
Историю я услышал в конце 50-х, когда бабушке было уже под семьдесят. Получается, что эти события произошли задолго до войны и революции 1917 года. Старые люди говорят, что жуткие вещи вообще происходят на пороге страшных событий. Это как бы знак людям, чтобы готовились к тяжким испытаниям.
Автор: Mr. Rusvector.
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Вчера, 12:41 by KiriaПросмотров: 787Комментарии: 4
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