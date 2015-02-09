Место странных исчезновений

Kiria Просмотров: 787 Комментарии: 4 +19 Вчера, 12:41 by

У нас в Сибири есть немало мест довольно загадочных, и даже страшных. В середине прошлого века, когда я был пацаном, услышал от бабушки рассказ о том, как за околицей деревни под Минусинском, в которой она родилась, случайно одно такое место обнаружилось.Бабушка, царствие ей небесное, рассказывала это не мне, а своим подругам, которые вечером в гости зашли. Завели разговоры о чудном, о неведомом. Я сначала думал, что это сказка, а оказалось – страшная быль. Они чаёвничали, а я на русской печке лежал. Было душно, не мог уснуть и поневоле прислушивался о чём они говорили.Помню, был тёплый август, пропитавший воздух душистым духом луговых трав, свежескошенного сена, пряным ароматом яблок, теплом парного молока. Лежу на печи, окутанный её незабываемым запахом. Кто хоть раз в жизни побывал на этих тёплых ладонях, тот вовек не забудет смесь ароматов сушёных трав, выпечки, валенок, тулупа из овчины и ещё много чего, характерного для дома в русской глубинке.И вот сидят подружки возле самовара, бабушку слушают. На меня внимание не обращают, мол, ничего не понимает, мал ещё. А я лежу тихо, затаив дыхание, и от услышанного у меня по коже мурашки пробегают.Ну так вот: после длинной зимы деревенскую скотину спозаранку отводят на пастбище, а пастух, которого выбирают сами жители из числа честных и непьющих, ту скотину весь день пасёт, вечером в деревню гонит, а хозяева по дворам разбирают.Как-то пригнал пастух мычащее стадо с полей, а одна корова с выпаса на хозяйский двор не вернулась. Владелица Бурёнки, естественно, к пастуху с жалобой: «Ты куда, бестолочь, мою кормилицу подевал?». А у того руки дрожат, в глазах страх, зубы клацают. Словом, натуральный испуг, который не подделаешь.Божится, что в случившемся нет его вины. Он сам такого страху натерпелся, что до сих пор коленки трясутся. Говорит, своими глазами видел, как корова с краю стада паслась, но начала растворяться в воздухе по ходу своего движения. Голова, шея, передние ноги, туловище, хвост— и вся постепенно целиком испарилась.Жучка, пастушья собака отреагировала на происходящее и бесстрашно кинулась вслед за скотиной, но тоже бесследно исчезла. Пастух говорит, увидав такою чертовщину, сначала от страха оцепенел. Не понимал, что нужно делать. А когда пришёл в себя от ужаса, подошёл к тому месту, где животные исчезли, осеняясь крестным знамением.Говорит, там сбоку ничего странного не видно, а вот если прямо смотреть, то вроде призрачной арки прорисовывается. В ней воздух густой, колеблется, вибрирует. Стал звать свою псину, но даже лая в ответ не услышал.Это необычное событие взволновало всех жителей деревни, и разделило их на два лагеря. Одни не поверили словам пастуха, требовали наказать его и взыскать стоимость пропавшей скотины. Другие вспомнили, что в окрестностях деревни неоднократно люди бесследно пропадали. Сначала грешили на разбойников, а теперь предположили, а может быть в этом гиблом месте исчезли? В конце концов порешали, нужно пойти и проверить рассказ подозреваемого на месте.Привёл их пастух на выгон, показал, где действительно, что-то непонятное с воздухом происходило: дрожал и был плотный, мутноватый. Подивились. Стало жутковато. Для испытания решили животных не изводить. А просто подошли к тому месту и стали в него сначала камни, затем палки швырять. Всё, что кидали, исчезало буквально налету. Даже привязывали палки к верёвке, но после броска в руке оставалась только часть верёвки, а та, что пересекала невидимую границу — пропадала.Что это было за явление, никто не знает, но назвали это проклятым местом, и стали с той поры за версту обходить ту поляну стороной. Скотину стали выгонять на новое пастбище.Я не всё разобрал в конце, но вроде какие-то учёные люди потом приезжали. Водили их к месту и там они между собой говорили, что это вход то ли в другой мир, то ли ещё куда. Бабушка не всё поняла, но вспомнила несколько случаев, когда люди пропадали бесследно и их так и не смогли найти. Тоже наверно эта дыра поглотила, а рассказать об этом людям уже не смогли. Говорит, годы с той поры прошли, но страх перед этим мрачным местом у деревенских никуда не делся.Историю я услышал в конце 50-х, когда бабушке было уже под семьдесят. Получается, что эти события произошли задолго до войны и революции 1917 года. Старые люди говорят, что жуткие вещи вообще происходят на пороге страшных событий. Это как бы знак людям, чтобы готовились к тяжким испытаниям.Автор: Mr. Rusvector.

Ключевые слова: Деревня бабушка коровы пастух исчезновение воронка

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