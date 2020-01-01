Овды

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:38

Причина: Изменен раздел.

Вятка Мистическая Просмотров: 30 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 19:37 by

Мне бабушка которая жила в д.Большая Кугушерга, рассказывала что где то в лесах, в пещерах Яранского района живет племя диких людей, уже сам проживая в с. Уртма этого же района слышал от людей что живут в лесу огромные люди, и что интересно опять указывали на Кугушерскую сторону. Да ростом эти люди очень высокие, у нас в марийской мифологии их называют Овда. Так что смотрите мифы и легенды мари. и есть замечательный фильм "Небесные жены луговых мари" там показаны Овды.Еще, бабушка говорила что эти люди роднились с простыми людьми. у меня по папиной линии дедушка, бабушка ростом не великие, а мой отец был ростом под два метра, брат мой Виктор еще выше отца, я конечно не хочу сказать что моя бабушка согрешила, но такое проявляется через поколение или даже несколько поколений. У отца и у брата были ярко выраженные черты лица, скулы, большой нос, и очень огромные ладони. Я был маленьким когда увидел первый раз брата и я очень испугался я думал что это великан. Самому мне встречаться с ними не приходилось но пара моментов была когда я чувствовал что на меня смотрят. следят за мной, я сам родом из г. Киселевска Кемеровской области. и когда мы приехали в Кировскую область в д. Малая Кугушерга. которая стояла на краю леса и я в любое время года уходил в лес и бродил там чуть ли не сутками. друзей у меня не было поэтому лес стал для меня всем и другом и местом игр, мне было на тот момент 11 лет, и что самое интересное я никогда не заблуждался! выходил от деревни за пять а то и десять километров, но что самое поразительное я не встретил в лесу ни разу особенно в весеннем, ни волка ни медведя! Их как будто ко мне кто-то не подпускал, а в 70 годах зверья в лесах было не мерено.Вот и думаю что меня берегли Эти Люди! Я восприимчив очень к таким вещам, сам даже лечить начинал, потом бросил. Прадед был большим человеком в этом. поэтому нам наверное что то от них по генетики, что то передается. А люди великаны остались они есть только сейчас с вырубкой лесов покоя им не дают, вот и стали они меньше показываться людям. Мы же сами как не люди, мы любоваться окружающим нас миром не можем, нам надо сорвать, сломать, растоптать вообщем уничтожить....(Фото: Кадр из фильма Д.Осокина - «Небесные жены луговых мари»)Автор -

Ключевые слова: Кировская область Овда бабушкин рассказ нечистая сила марийцы огромный лохматый человек лес мистика

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