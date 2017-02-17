Какая дивная игра!

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:23

Сабелька Просмотров: 814 Комментарии: 8 +7 Вчера, 08:23 by

Эта история абсолютно правдивая. В чем-то поучительная. Из жизни женщины, с разрешения которой я и пишу.У меня есть близкая подруга - назову ее Ириной, - которая ведёт свободный образ жизни, несмотря на то, что замужем. Очень творческая, фантазийная, склонная к авантюрам. Классическая фам фаталь, красавица с маниакальным взглядом, умелый манипулятор. С ней и случилась эта история.Ей было уже далеко за 30, когда в сети она познакомилась с мужчиной своего возраста, из нашего же города, звали его Сергей. Она сразу поделилась со мной ссылкой на его профиль. С фотографии смотрел блондин киношной красоты с пронзительными серыми глазами, холодными и глубокими, как омут. "Это фейк, - решила я, - будешь знакомиться - приползет озабоченный крокодил".Фото оказалось настоящим.Вот зря говорят, что в сети знакомится один только сброд. Мужчина оказался не только красивым, но и умным, с широким кругозором и поставленной речью, к тому же щедрый, что тоже приятный бонус. Они стоили друг друга. Не удивительно, что у Иры и Сергея возник взаимный интерес, и первая же встреча положила начало их многолетним романтическим отношениям. Не сказать, что они полюбили друг друга без памяти. Оба, при всей своей внешней "безбашенности", обладали достаточно трезвыми мозгами, разрушать семьи никто из них не собирался. Но их безудержно тянуло друг к другу. Я несколько раз наблюдала за ними со стороны. Люди были, что называется, на одной волне. Ирина говорила: такое ощущение, что детство провели вместе, будто в одном классе учились. Отношения внешне выглядели лёгкими, словно веселая игра. Но я знала, что за этим скрываются достаточно глубокие переживания. И однажды - а отношениям на тот момент шел уже седьмой год - она как-то так сформулировала свой вопрос:- А если бы у твоей жизни был ещё один вариант, ты выбрал бы меня?Не знаю точно, что он ответил ей тогда. Но через несколько дней он сделал ей предложение:- Мы сыграем с тобой свадьбу. Как настоящую, только без ЗАГСа. Если мы не можем пожениться по-настоящему, то поженимся понарошку.(Кстати, оба они не воцерковленные, с супругами не венчанные и вообще, агностики, как сейчас говорят. Все это издержки советского воспитания, вариант нормы для нашего поколения.)Первоначальная мысль пригласить на свадьбу друзей отпала быстро: не было смысла лишний раз светиться, да и кто из друзей подписался бы на такое... Сергей сам разработал сценарий действа. Пошукал по сайтам знакомств, подобрал молодого человека, который должен был сыграть роль "брачующего"."Свадьба" проходила в элитной сауне. Шикарный интерьер с завораживающим освещением. Зажгли сотню свечей и поставили их по периметру бассейна и вокруг. Расставили цветы. Включили "Сон в летнюю ночь" Мендельсона, который и сопровождал их весь вечер. На женихе из одежды только белый галстук, на невесте – только черная фата. На брачующем – только прозрачные крылья эльфа. Обнявшись, посмотрелись в зеркало. Красивые. (Но никаких фотографий! Никогда!) У обоих в памяти всплыла сцена бала у Воланда. Затем встали у воды, со свечами в руках. Молодой голый красавец с крыльями прочитал специально составленный текст, вручил "Свидетельство о браке", Сергей надел на палец "жене" настоящее кольцо. Поцеловались. Выпили вина. Искупались в бассейне. А дальше плотская утеха. Почему- то втроем. Так само собой получилось. Оба были не против "перчика". Это не был ритуал. Это была всего лишь игра! Шутка!Каждый раз, когда я задумываюсь над произошедшим, то понимаю, что из всех моих многочисленных знакомых только этим двоим сумасшедшим фантазёрам могло прийти в голову такое внешне забавное действо, с театральными атрибутами, но чудовищное по своей сути.В ту же ночь ей приснился странный сон. Она спит в доме, где родился ее отец. Лежит на своей кровати. А метрах в трёх от нее, на полу, сидит молодая ведьма с длинными седыми волосами. В темноте глаза горят ярким зелёным огнем. Она смотрит прямо в глаза Иринке, раскачивается и безудержно хохочет. Классика жанра ужасов! И лишь только наутро ей впервые пришла в голову мысль, а не переступили ли они вчера какую-то черту?Через несколько дней Сергей заболел. Где он, успешный и обеспеченный человек, мог подцепить туберкулез? Он позвонил ей из больницы, чтоб она немедленно сдала анализы. Ирина была в ужасе, уверена, что инфицирована. На свадьбе Сергей был уже болен и представлял опасность для окружающих. Но тест и снимок не показали болезнь у Ирины. Остались здоровыми и жена Сергея и двое детей. Сергей поправлялся медленно, первый антибиотик не сработал. Ирина в ужасе ждала, сработает ли второй. Сергей провел в больнице полгода. Из здорового цветущего красавца превратился в худого бледного мужчину. Когда Иринка впервые увидела его после болезни, она заплакала. Он целовал ее волосы и уверял, что все будет хорошо.- Это чудо, что больше никто не заболел! - сказал он. - Это Бог наказал нас твоей болезнью за совершенный грех. Ты всё принял на себя. Может, нам развестись?Он ответил:- Ну что ты за дуреха?! Нет бога. Разводиться не будем.К тому времени им обоим было уже далеко за 40.Иринка ещё долго ждала возмездия от судьбы. Но ничего "такого" не случалось. Сергей постепенно обретал первоначальный вид. Но встречи их становились реже и постепенно сошли на нет. Ирина уверена: это не потому, что они постарели. "Я стал больше ценить семью. Дети скоро вырастут, покинут дом, я хочу как можно больше времени проводить с ними", - сказал он на одной из последних встреч. Ирина и сама успокоилась, шило в попе уже не так кололо. Прошло почти 7 лет со дня их свадьбы. Но иногда молоточком в голове ее стучит: есть ещё один муж, не от бога, не от людей... "Развестись", может?

Ключевые слова: Свадьба жених сауна болезнь туберкулез невеста авторская история

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