Чика и кика

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Славянин777 Просмотров: 369 Комментарии: 7 +7 Вчера, 22:49 by

Здравствуйте!Недавно от своей мамы я услышал удивительную историю, которой хочу с Вами поделиться, Дорогие Читатели.Моя мама на тот момент была ещё юной девочкой, учащейся в старших классах. Проснувшись утром выходного дня, мама пошла на кухню, где и встретилась со своей мамой, моей бабушкой (Царство ей Небесное!). Увидев друг друга они поздоровались, и бабушка задала ей вопрос:- Как тебе спалось этой ночью?Мама ответила, что не важно, и сны тревожные снились. Бабушка с лёгким укором в глазах продолжила:- Я и не удивляюсь, ты ведь вчера нож со стола на кухне забыла убрать, вот и спала тревожно...Расскажу тебе, дочка, историю, которая приключилась с моей подругой ещё до войны. Она тоже, как и ты, забыла убрать нож со стола и легла спать. Жила моя подруга одна в своём доме. Легла она спать и посреди ночи проснулась от звука тяжёлых шагов, которые раздавались в той же комнате, где стояла её кровать. Рядом с кроватью стоял стол, на котором лежал оставленный ею нож. Кто-то неведомый ходил по комнате из угла в угол, периодически останавливаясь возле стола. И вдруг подруга отчётливо услышала грубый мужской голос, который многозначительно произнёс:- Чика есть и кика есть!Далее шаги вновь удалились в угол комнаты. Спустя несколько секунд грузные шаги снова приблизились к столу и фраза повторилась:- Кика есть и чика есть!И так несколько раз подряд...Подруга, дождавшись когда невидимый гость в очередной раз удалится в угол комнаты, переборов нахлынувший на неё ужас, осторожно взяла со стола нож и с ним "спряталась" под одеяло.Ночной визитёр дойдя до угла комнаты, лег на обратный курс и, подойдя к столу, замер возле него с удивлением в голосе подметив:- Кика есть, а чики нет?!После этих слов ночной гость ушёл в угол комнаты и там растворился в темноте бесследно... Комната наполнилась тишиной. Подруга, едва дождавшись рассвета, поспешила к местной знахарке и всё ей рассказала в подробностях. Знахарка, внимательно её выслушав, вынесла заключение:- Это был домовой. Прогневался он на тебя, за то, что нож со стола на ночь не убрала. Пугал он тебя так и уму разуму пытался научить. Кика в его понимании это мясо, то есть ты, а чика, это нож, который ты забыла на столе. Научу тебя как задобрить домового. Сделаешь всё так как скажу, и больше он тебя не побеспокоит. И в доме за порядком следи, да ножи на столах не оставляй на ночь, а то кика точно получит чикой.Подруга всё сделала, как ей посоветовала знахарка. Сама при этом три ночи провела у родственников, так как боялась одна ночевать в своём доме. По истечении трёх дней она всё же вернулась в свой дом и спокойно там переночевала. Больше её домовой не беспокоил. Ножи на столе бабушкина подруга более не оставляла... Ночной визитёр хозяйственным оказался, чему и владелицу дома научил...С Огромным к Вам Уважением!Берегите себя и близких!

Ключевые слова: Домовой ночь нож авторская история

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