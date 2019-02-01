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Истории из жизни

Чика и кика

Здравствуйте!
Недавно от своей мамы я услышал удивительную историю, которой хочу с Вами поделиться, Дорогие Читатели.

Моя мама на тот момент была ещё юной девочкой, учащейся в старших классах. Проснувшись утром выходного дня, мама пошла на кухню, где и встретилась со своей мамой, моей бабушкой (Царство ей Небесное!). Увидев друг друга они поздоровались, и бабушка задала ей вопрос:
- Как тебе спалось этой ночью?
Мама ответила, что не важно, и сны тревожные снились. Бабушка с лёгким укором в глазах продолжила:
- Я и не удивляюсь, ты ведь вчера нож со стола на кухне забыла убрать, вот и спала тревожно...

Расскажу тебе, дочка, историю, которая приключилась с моей подругой ещё до войны. Она тоже, как и ты, забыла убрать нож со стола и легла спать. Жила моя подруга одна в своём доме. Легла она спать и посреди ночи проснулась от звука тяжёлых шагов, которые раздавались в той же комнате, где стояла её кровать. Рядом с кроватью стоял стол, на котором лежал оставленный ею нож. Кто-то неведомый ходил по комнате из угла в угол, периодически останавливаясь возле стола. И вдруг подруга отчётливо услышала грубый мужской голос, который многозначительно произнёс:
- Чика есть и кика есть!

Далее шаги вновь удалились в угол комнаты. Спустя несколько секунд грузные шаги снова приблизились к столу и фраза повторилась:
- Кика есть и чика есть!
И так несколько раз подряд...
Подруга, дождавшись когда невидимый гость в очередной раз удалится в угол комнаты, переборов нахлынувший на неё ужас, осторожно взяла со стола нож и с ним "спряталась" под одеяло.

Ночной визитёр дойдя до угла комнаты, лег на обратный курс и, подойдя к столу, замер возле него с удивлением в голосе подметив:
- Кика есть, а чики нет?!
После этих слов ночной гость ушёл в угол комнаты и там растворился в темноте бесследно... Комната наполнилась тишиной. Подруга, едва дождавшись рассвета, поспешила к местной знахарке и всё ей рассказала в подробностях. Знахарка, внимательно её выслушав, вынесла заключение:
- Это был домовой. Прогневался он на тебя, за то, что нож со стола на ночь не убрала. Пугал он тебя так и уму разуму пытался научить. Кика в его понимании это мясо, то есть ты, а чика, это нож, который ты забыла на столе. Научу тебя как задобрить домового. Сделаешь всё так как скажу, и больше он тебя не побеспокоит. И в доме за порядком следи, да ножи на столах не оставляй на ночь, а то кика точно получит чикой.

Подруга всё сделала, как ей посоветовала знахарка. Сама при этом три ночи провела у родственников, так как боялась одна ночевать в своём доме. По истечении трёх дней она всё же вернулась в свой дом и спокойно там переночевала. Больше её домовой не беспокоил. Ножи на столе бабушкина подруга более не оставляла... Ночной визитёр хозяйственным оказался, чему и владелицу дома научил...
С Огромным к Вам Уважением!
Берегите себя и близких!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:49
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:49 by Славянин777Просмотров: 369Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Домовой ночь нож авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Вчера, 23:12
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 4
Комментариев: 769
Вот, кстати, ножи и прочую утварь вечером всегда убираю по местам. Вообще не уютно ложиться в постель, когда знаю, что нож остался на столе или на сушилке или даже просто в мойке не мытый лежит.
Спасибо за историю!
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#2 написал: nananka
Вчера, 23:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
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Комментариев: 3
Отличная история! Я вообще люблю вас читать!)
Зарегистрирован: 5.03.2021
#3 написал: Tanusha13666
Сегодня, 00:44
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Жутковато) Классная история! good
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#4 написал: Arhip
Сегодня, 02:30
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Ножи по всей квартире валяются и что-то никто не возмущался.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 04:46
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Неожиданно. Неужто домой родную хозяйку зарезал бы из ножика? Надеюсь, всего лишь стращал.

Цитата: Arhip
Ножи по всей квартире валяются и что-то никто не возмущался.

Бесконечными ножами изрезал всю материю пространства, сущам передвигаться негде.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#6 написал: Славянин777
Сегодня, 09:10
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Цитата: Arhip
Ножи по всей квартире валяются и что-то никто не возмущался.

Здравствуйте!
Домовому не интересно мужичков пугать, могут и крепким словом "благословить", а то и вовсе подзатыльником угостить душевно...)))
Зарегистрирован: 21.12.2019
 
#7 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 09:57
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Цитата: Arhip
Ножи по всей квартире валяются и что-то никто не возмущался.

Согласна, на мужчин это не распространяется!
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
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