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Истории из жизни

Как появление домового мужа напугало

Некоторое время назад увлеклась данным сайтом, решила и своей историей поделиться. Уж не знаю, покажется ли она страшной кому-то, но зато правда, ни капли вымысла.

Я замужем второй раз, муж старше меня на 15 лет. Человек с железными нервами и крепкой психикой. Это я ещё как женщина могу быть на нервах, а он просто кремень. Но это так, к слову.

Однажды ночью просыпаюсь я сама не знаю от чего, что-то разбудило, а что — не пойму. Пролежала, глазами похлопала и решила дальше спать. И тут слышу крик мужа, вероятно, от этого и проснулась. Я к нему, что, мол, с тобой. Он лежит в шоке, молчит, делает вид, что всё нормально. Потом попросил включить телик. Вижу, боится в темноте лежать. Я реально обалдела, на него никак не похоже. Потом всё-таки выпытала у него. Говорит — просыпаюсь и вижу, как мимо дивана пробегает с громким топотом как будто ребёнок в шубе, что-то небольшое и лохматое. Пробежало в одну сторону, к балкону, а потом назад - в коридор.

Вот он и заорал в ужасе. Для человека такого скептического склада, как он, это реально был шок.

Прошло какое-то время, пара недель, я была дома одна, было тихо. И тут я слышу, как в комнате кто-то плачет, всхлипывает. Ну думаю, капец, что-то будет. И точно, через несколько дней у мужа случился инсульт. Небольшой, всё уже в норме, но тем не менее. Предупредил наш хозяин. И после того, самого первого, появления он стал чаще себя проявлять. Муж ничего не слышит, теперь только я. То вилки звенят, то звук, как будто кошка с подоконника прыгнула, а она рядом со мной в этот момент. Но больше ничего плохого не происходило. Я иногда оставляю ему что-то вкусное, прошу за домом присмотреть, когда уезжаем. Всё-таки у нас, женщин, больше сохранилась вера во что-то.

Автор: Lotos.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:51
Сегодня, 10:51 by TiTaN_2017Просмотров: 67Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Муж ночь крик домовой

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Комментарии

#1 написал: Сирин
Сегодня, 11:11
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Буду первым плюсатором-комментатором. История типичная, но мистика есть, плюс
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#2 написал: просто Вася
Сегодня, 11:27
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Публикаций: 6
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Бедный мужик, пересрпугался, аж в темноте спать побоялся. Плюс.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
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