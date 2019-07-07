Тёмный силуэт на балконе

Тёмный силуэт на балконеЯ живу в квартире, которую по наследству от своего отца и моего бывшего мужа получил мой младший сын. Квартира трехкомнатная, две комнаты сын сдаёт квартирантам, а в третьей я живу.
В моей комнате лоджия застеклена. Дверь на лоджию полностью непрозрачная, а остальное окно занавешено шторой. Между шторой и дверью небольшая щель.
Пасмурный день. Я в комнате смотрю телевизор. Вдруг явственно слышу стук в окно и явно вижу в щели между шторой и балконной дверью темный силуэт. Если бы не день, я бы сильно испугалась. А так – не очень сильно.
Несколько секунд сижу в ступоре. Подхожу к окну, отодвигаю штору – никого. Открываю балконную дверь, осматриваю лоджию – никого.
Вот что или кто это было? Не галлюцинация, это точно. Стук по оконному внутреннему стеклу и тёмная тень на лоджии явно были мне слышны и видны. Вслух поговорила с покойным бывшим мужем, попросила не тревожить.
Автор - Эрцог.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:14
Вчера, 14:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 449Комментарии: 2
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