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Истории из жизни

Тёмный силуэт на балконе

Я живу в квартире, которую по наследству от своего отца и моего бывшего мужа получил мой младший сын. Квартира трехкомнатная, две комнаты сын сдаёт квартирантам, а в третьей я живу.

В моей комнате лоджия застеклена. Дверь на лоджию полностью непрозрачная, а остальное окно занавешено шторой. Между шторой и дверью небольшая щель.

Пасмурный день. Я в комнате смотрю телевизор. Вдруг явственно слышу стук в окно и явно вижу в щели между шторой и балконной дверью темный силуэт. Если бы не день, я бы сильно испугалась. А так – не очень сильно.

Несколько секунд сижу в ступоре. Подхожу к окну, отодвигаю штору – никого. Открываю балконную дверь, осматриваю лоджию – никого.

Вот что или кто это было? Не галлюцинация, это точно. Стук по оконному внутреннему стеклу и тёмная тень на лоджии явно были мне слышны и видны. Вслух поговорила с покойным бывшим мужем, попросила не тревожить.

Автор - Эрцог.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:14
Вчера, 14:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 449Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Квартира лоджия силуэт тёмная тень

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Комментарии

#1 написал: ponchik
Вчера, 18:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 46
Жаль, что нельзя у автора уточнить, может быть в стекло стукнулся какой-нибудь предмет, типа свалившейся прищепки, т.к. на лоджиях часто сушится бельё. Про тень за окном в пасмурный день, не совсем ясно, Но, у нас в доме, например, работали промышленные альпинисты. А один раз, дети с нижних этажей, запускали воздушные шарики. Ну, или это было нечто. Журналисту +.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#2 написал: Мария Сайгина
Вчера, 21:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 676
А мне сразу грустно стало. Мать живет в одной комнате, две другие сын сдает. Под старость оказалась в коммуналке. Все, мне и мистики не надо.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
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