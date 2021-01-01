Дальнобойщики 2

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:04

Скептик 2012 Просмотров: 185 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:04 by

Два напарника и друга по совместительству, исколесили великое множество километров по трассам нашей необъятной родины. И вот однажды возвращались из рейса. Еще с десяток километров и они будут в родном городе, а дома любимые жены с домашними борщами да котлетками.Один из напарников, Иван, рассказывал: еду я на месте пассажира, смотрю – впереди над дорогой что-то белое маячит, как дымка, что ли. По мере приближения эта дымка приобретает более человеческие очертания. В какой-то момент понимаю, что это ребенок. Дитя выскакивает прям на нашу полосу. А мы несемся на приличной скорости. Остались считанные метры до ребятёнка. А напарник-то мой и не думает ни тормозить, ни сворачивать с пути. Понимаю, что сейчас произойдет непоправимое. Ору что есть мочи, чтоб тормозил, за руль хватаю. Моргнул, нет ничего. Видать задремал, и приснилось мне. Прошу напарника остановиться. Он и сам не против, уж больно неадекватно я себя повел. С закрытыми глазами орал: «Тормози! (мат-пере-мат) Куда прешь!?» и за руль хватался. А напарник мой суеверный.Только остановились, тут чуть впереди по трассе, метров 150-200 от нас, из подлеска на дорогу выскакивает малыш лет пяти и бегает по дороге. Я закурил, напарнику сказал, что это его – ребятенка – я во сне увидел. И ведь если б не остановились, аккурат бы нам под колеса выскочил.Хотели к малышу пойти, я уже из машины вылез. Смотрю – мамаша объявилась. Подбежала к ребенку, взяла на руки и куда-то в лес пошла. По виду грибники, с корзинкой были.Вот вопрос: кто управляет снами? Кто показывает такие картинки? Может и мозг так работает, но тогда это явно не переработка полученной за день информации.

Ключевые слова: Дальнобойщики ребенок сон машина дорога авторская история

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