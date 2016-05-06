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Истории из жизни

Необычный случай на ночной трассе. Рассказ дальнобойщика

За свою долгую жизнь я немало поездил по федеральным трассам и просёлочным дорогам. В большинстве регионов нашей страны побывал, много чего странного повидал. Потому и верю в необычные истории, приключившиеся на трассе, в так называемую дорожную мистику. Убеждён, в жизни всякое может случиться. Расскажу про одно необычное явление, которое я однажды испытал на зимней дороге недалеко от Ахтубинска.

Случилось это в ноябре 1994 года. Мы с напарником возвращались на КАМАЗе из Подмосковья домой. Благополучно доставили из Астрахани в Электросталь несколько тонн отличной свежемороженой рыбы. А вот назад уже порожняком шли.

Помню, рейс тогда был очень непростой. Не всё складывалось, как планировали изначально. Были временные задержки в пути, два раза произошли небольшие поломки. Маршрут в оба конца — три тысячи вёрст. На колёсах почти неделю провели. Устали порядком. В момент, когда всё случилось, за рулём находился я. К той минуте я почти восемь часов крутил баранку. Наш экипаж выбился из графика, поэтому, где обстановка позволяла, двигались на максимально возможной скорости. А я очень спешил вернуться домой. Мы с женой должны были попасть на свадьбу к близким друзьям.

Тёмная ночь. Небо затянуто серой мглой. Иногда сквозь неё прорывается серебристая луна, и тогда видимость нормальная: трасса, заснеженная степь, всё как на ладони. Время далеко за полночь. Негромко музыка играет. Мой напарник умаялся, спит в «люле» посапывая. Дорожное покрытие ровное, не трясёт, не болтает. На дороге пустынно, не единой души, только я с напарником в одиноком КАМАЗе движемся в направлении Каспийского моря.

Серая мгла в очередной раз поглотила луну, и ночная темнота загустела. Видимость снизилась, поэтому сбавил скорость. И, как оказалось, вовремя. Вдруг в дальнем свете фар вижу, посреди дороги всадник гарцует на лошади. А за ним поперёк магистрали стадо коров в клубах пара движется. Я жму по тормозам. Многотонная махина, постанывая, остановилась, чуть не врезавшись в это внезапное препятствие. Замерла буквально в нескольких метрах от нагромождения рогов и копыт.

Изрёк в сердцах забористыми словами многозначительную фразу. В ответ слышу возбуждённое мычание коров, возгласы пастухов. И недоумеваю, что здесь, посреди зимы коровы делают? Куда их гонят? Да ещё глубокой ночью?

А стадо огромное, движется за лобовым стеклом пёстрым потоком. Уже минут пять прошло, а оно всё никак не заканчивается. Решил покинуть кабину, ноги размять, морозным воздухом подышать. Только за ручку дверцы взялся, а живность вся вмиг исчезла. Я аж замер от неожиданности. Глаза протёр, пялюсь на трассу. Нет ни коров, ни их погонщиков. Осторожно спускаюсь на дорожное полотно, оглядываюсь по сторонам. Справа и слева от дороги в степи пусто. Следов на обочине — нет. Меня даже озноб передёрнул. Думаю — чудеса. Такое померещилось. Да так реально! Переработался, однако. Где-то впереди по трассе городок должен быть. Километров двадцать осталось. Ставлю себе установку, всё, как доберусь туда, загоню машину в какой-нибудь стояночный карман, и отдыхать.

Забрался в кабину и в путь. И вдруг резко на центральную улицу какого-то незнакомого мне городка въехал. Двигаюсь по ней, смотрю по сторонам. Дивлюсь. Ничего не понимаю. Вся улица, и здания на ней светятся ярко, как новогодняя ёлка. Повсюду множество необычной рекламы. Я до того момента такой, даже в Москве не видел. Вижу, электронное табло показывает — три часа ночи! В 90-х годах, в это время улицы городов были пустынные. А здесь я наблюдаю очень много праздных людей. Довольно оживлённо для зимней ночи 94-го года в небольшом городке.

Впереди на перекрёстке светофор красным горит. Останавливаю КАМАЗ. Озираюсь по сторонам, пытаюсь осознать происходящее. Нет, это не городишко, а какой-то большой город. Неужели я в Ахтубинске оказался? Не может быть! Ведь до него ещё по всем прикидкам ехать порядком. Да и поворот перед ним должен был быть. Вот то, что я не входил в поворот, а сразу въехал в город, меня очень удивило. И я занервничал.

Прошло уже много времени, и тут соображаю, а ведь у светофора очень долго красный цвет горит! Сломался? Стал смотреть вправо, влево. И здесь в окружающей обстановке, что-то меня озадачило. Я головой тряхнул. И… улицы городка исчезли, растворились. Темень круго́м, а я в степи стою. Получается, я только что был неизвестно где! В каком-то городе-призраке!

Проветрился немного. Решаю ехать дальше. И видимо, усталость срубила меня, и я уснул за рулём. Разбудил меня сильный удар. Проснулся в самый критический момент. Вижу, машина на скорости в кювет летит! Повезло, смог выровнять и остановиться. Удар мне пришёлся в грудь. Синяк остался. Что или кто меня тогда разбудил толчком, до сих пор остаётся загадкой! Напарник спал, как потом не примерялся, получается, что и руль отпадает.

Так же не известно, по улицам какого призрачного города я проехал той ночью. Там ездил неоднократно, и до и после... но никогда на этом месте трассы не было города!

Берегите себя и своих напарников, ведь в ваших руках их здоровье и жизнь.

Автор: Непотопляемый перчик.
Источник.

Вчера, 10:53 by KiriaПросмотров: 1 489Комментарии: 8
+23

Ключевые слова: Трасса дальнобойщик КамАЗ ночь стадо город сон

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Комментарии

#1 написал: акжана
Вчера, 14:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1193|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 335
Наблюдать подобное в ночной дороге наверное очень жутко, потом воспоминаний на всю оставшуюся жизнь .
Видения эти как обман или морок, может и мистика.., хотя глюки часто от недосыпа и усталости бывают, особенно ночью. Плюсану!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: Spirit Forester
Вчера, 16:07
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (240|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 1 726
Интересный рассказал+
То ли к фурам, то ли к дальнобойщикам, но много чего мистического липнет)
Зарегистрирован: 18.11.2015
     
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:12
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 122
Комментариев: 6 413
Очень понравилось. Миг между сном и явью. А усталый мозг, возможно, способен видеть куда больше, чем в обычном состоянии.
В тысячных долях секунды от нас существует другой мир. Где лето, пасутся коровы. А города блещут иллюминацией, и народ там весёлый. Здорово же!
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Light_a_dark
Вчера, 17:04
+4
Группа: Посетители
Репутация: (415|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 1 751
Цитата: зелёное яблочко
В тысячных долях секунды от нас существует другой мир. Где лето, пасутся коровы. А города блещут иллюминацией, и народ там весёлый. Здорово же!

В далекой юности, проживая с друмя одгногруппницами в одной комнате в общаге, наблюдала такую картину.
После сдачи экзамена, усавшие морально, так как перед этим не спали ночь, мы развалились на кроватях. Тихонько делились впечатлениями от экзамена. И вдруг одна из одногруппниц не в строчку захохотала, да так заливисто. Мы вскочили с кроватей, чтобы посмотреть в чем дело, почему Инна ржёт невпопад? А она заснула! Буквально за секунды. Мы её растолкали, она на нас непонимающе смотрит, мы спрашиваем:
- Ты чего ржешь?
А она нам заявляет, что заснула и даже сон приснила, помнит, что смешно очень было, а что снила - не помнит.
Ну мы опять разлеглись по кроватям. А Инна как закричит. Снова подорвались, растолкали её второй раз за минуту заснувшую, она опять увидела сон, только страшный, по-этому заорала, а о чём сон - опять не помнит.

Цитата: Spirit Forester
То ли к фурам, то ли к дальнобойщикам, но много чего мистического липнет)

Если учесть, что фура -достаточно большой объект, который с большой почти постоянной скоростью движется в пространстве, то, возможно прорывается через завесы реальности? Ну это так, просто в голову пришло)
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#5 написал: Скарм
Вчера, 20:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 473
Интересная история. И написана отлично. На счёт призрачного города и стада коров - от усталости водитель сам незаметно для себя впал в состояние полусна-полудремы. Вот и наложился сон на реальность.
++++++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#6 написал: Шерри
Вчера, 21:47
-2
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Комментариев: 628
Мдя уж, сам же пишет и понимает, что это галлюцинации вызванные недосыпанием. И сам же в конце рассказа спрашивает и удивляется, что же это за город)))?
Какой город то? Если он в степи стоял.
Старался придумывал историю Г.Г. Для страшилки пойдет +
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#7 написал: Rudoznatetz
Вчера, 23:07
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Комментариев: 158
Хороший слог. Понравилось. Соглашусь: ночью на дороге чего только не привидится!
Зарегистрирован: 25.12.2018
#8 написал: верю-не верю
Вчера, 23:29
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Комментариев: 1 051
Есть знакомый дальнобойщик. Когда рассказывает-- заслушаешься.
Про мистику почти ничего, а вот его реальные истории впечатляли. И по колесам им среди белого дня стреляли, и собаками травили. Много чего рассказывал. Работа не из легких.
За историю плюс, даже если это были галюцинации от недосыпа.
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
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