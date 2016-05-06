Необычный случай на ночной трассе. Рассказ дальнобойщика

Kiria Просмотров: 1 489 Комментарии: 8 +23 Вчера, 10:53 by

За свою долгую жизнь я немало поездил по федеральным трассам и просёлочным дорогам. В большинстве регионов нашей страны побывал, много чего странного повидал. Потому и верю в необычные истории, приключившиеся на трассе, в так называемую дорожную мистику. Убеждён, в жизни всякое может случиться. Расскажу про одно необычное явление, которое я однажды испытал на зимней дороге недалеко от Ахтубинска.Случилось это в ноябре 1994 года. Мы с напарником возвращались на КАМАЗе из Подмосковья домой. Благополучно доставили из Астрахани в Электросталь несколько тонн отличной свежемороженой рыбы. А вот назад уже порожняком шли.Помню, рейс тогда был очень непростой. Не всё складывалось, как планировали изначально. Были временные задержки в пути, два раза произошли небольшие поломки. Маршрут в оба конца — три тысячи вёрст. На колёсах почти неделю провели. Устали порядком. В момент, когда всё случилось, за рулём находился я. К той минуте я почти восемь часов крутил баранку. Наш экипаж выбился из графика, поэтому, где обстановка позволяла, двигались на максимально возможной скорости. А я очень спешил вернуться домой. Мы с женой должны были попасть на свадьбу к близким друзьям.Тёмная ночь. Небо затянуто серой мглой. Иногда сквозь неё прорывается серебристая луна, и тогда видимость нормальная: трасса, заснеженная степь, всё как на ладони. Время далеко за полночь. Негромко музыка играет. Мой напарник умаялся, спит в «люле» посапывая. Дорожное покрытие ровное, не трясёт, не болтает. На дороге пустынно, не единой души, только я с напарником в одиноком КАМАЗе движемся в направлении Каспийского моря.Серая мгла в очередной раз поглотила луну, и ночная темнота загустела. Видимость снизилась, поэтому сбавил скорость. И, как оказалось, вовремя. Вдруг в дальнем свете фар вижу, посреди дороги всадник гарцует на лошади. А за ним поперёк магистрали стадо коров в клубах пара движется. Я жму по тормозам. Многотонная махина, постанывая, остановилась, чуть не врезавшись в это внезапное препятствие. Замерла буквально в нескольких метрах от нагромождения рогов и копыт.Изрёк в сердцах забористыми словами многозначительную фразу. В ответ слышу возбуждённое мычание коров, возгласы пастухов. И недоумеваю, что здесь, посреди зимы коровы делают? Куда их гонят? Да ещё глубокой ночью?А стадо огромное, движется за лобовым стеклом пёстрым потоком. Уже минут пять прошло, а оно всё никак не заканчивается. Решил покинуть кабину, ноги размять, морозным воздухом подышать. Только за ручку дверцы взялся, а живность вся вмиг исчезла. Я аж замер от неожиданности. Глаза протёр, пялюсь на трассу. Нет ни коров, ни их погонщиков. Осторожно спускаюсь на дорожное полотно, оглядываюсь по сторонам. Справа и слева от дороги в степи пусто. Следов на обочине — нет. Меня даже озноб передёрнул. Думаю — чудеса. Такое померещилось. Да так реально! Переработался, однако. Где-то впереди по трассе городок должен быть. Километров двадцать осталось. Ставлю себе установку, всё, как доберусь туда, загоню машину в какой-нибудь стояночный карман, и отдыхать.Забрался в кабину и в путь. И вдруг резко на центральную улицу какого-то незнакомого мне городка въехал. Двигаюсь по ней, смотрю по сторонам. Дивлюсь. Ничего не понимаю. Вся улица, и здания на ней светятся ярко, как новогодняя ёлка. Повсюду множество необычной рекламы. Я до того момента такой, даже в Москве не видел. Вижу, электронное табло показывает — три часа ночи! В 90-х годах, в это время улицы городов были пустынные. А здесь я наблюдаю очень много праздных людей. Довольно оживлённо для зимней ночи 94-го года в небольшом городке.Впереди на перекрёстке светофор красным горит. Останавливаю КАМАЗ. Озираюсь по сторонам, пытаюсь осознать происходящее. Нет, это не городишко, а какой-то большой город. Неужели я в Ахтубинске оказался? Не может быть! Ведь до него ещё по всем прикидкам ехать порядком. Да и поворот перед ним должен был быть. Вот то, что я не входил в поворот, а сразу въехал в город, меня очень удивило. И я занервничал.Прошло уже много времени, и тут соображаю, а ведь у светофора очень долго красный цвет горит! Сломался? Стал смотреть вправо, влево. И здесь в окружающей обстановке, что-то меня озадачило. Я головой тряхнул. И… улицы городка исчезли, растворились. Темень круго́м, а я в степи стою. Получается, я только что был неизвестно где! В каком-то городе-призраке!Проветрился немного. Решаю ехать дальше. И видимо, усталость срубила меня, и я уснул за рулём. Разбудил меня сильный удар. Проснулся в самый критический момент. Вижу, машина на скорости в кювет летит! Повезло, смог выровнять и остановиться. Удар мне пришёлся в грудь. Синяк остался. Что или кто меня тогда разбудил толчком, до сих пор остаётся загадкой! Напарник спал, как потом не примерялся, получается, что и руль отпадает.Так же не известно, по улицам какого призрачного города я проехал той ночью. Там ездил неоднократно, и до и после... но никогда на этом месте трассы не было города!Берегите себя и своих напарников, ведь в ваших руках их здоровье и жизнь.Автор: Непотопляемый перчик.

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