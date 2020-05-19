Визиты духов умерших людей

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

Kwonik Просмотров: 539 Комментарии: 7 +6 Сегодня, 08:16 by

Доброго времени суток, вот мало мне лунатизма, сонного паралича, мистических случаев, так тут еще и это....Начну с самого начала. Впервые это произошло летом, я была еще маленькой, лет мне было 4-5 наверное. Родители меня часто отвозили к бабушке "на побывку", как они это называли. И вот в один из дней умерла бабушкина соседка, наши дома расположены на перекрестке, и дом бабушкиной соседки стоял от нашего по диагонали. Бабуле захотелось проводить соседку в последний путь, и мы пошли к ее калитке. Я до сих пор не понимаю, зачем бабушка меня с собой взяла, наверное, думала, что я ничего не понимаю или что-то в этом роде, другого объяснения у меня нет. Вот подтянулся народ, в основном соседи и местные зеваки, стали выносить гроб с телом. Я лица не видела, только волосы. Но кое-что запомнилось мне навсегда, это были руки, они были желтого цвета и выглядели как искусственные, будто из воска. На кладбище мы не пошли, хотя оно было очень близко от нашего дома. Вечером легли мы с бабушкой спать на ее кровати. Вот лежу я в темноте, а сон все не идет, и тут меня резко охватывает ужас, мурашки по коже и холодный пот проступает на спине, я лежу и понимаю, что это дух умершей соседки пришел, хотя я его и не вижу. Это ощущение присутствия продлилось несколько минут и прошло, но сон как рукой сняло.Спустя лет пять, у меня умер дедушка (папин отец). Надо сказать, что дедушка меня очень любил и, хотя виделись мы редко (они жили в другом городе), каждый раз, когда мы к нему приезжали, он меня баловал, однажды повел с собой в магазин, с магазина я уже несла в руках огромную куклу в наряде невесты, ростом больше меня. Мама мне потом сделала замечание, что такой "нескромный" подарок я себе выбрала. Так вот, с похорон мы вернулись ближе к вечеру и легли спасть. Ну и как уже известно по сценарию, сон ко мне все не шел, а спустя время я почувствовала все прелести присутствия духа, как в первый раз, тот же ужас, холодный пот, аж мурашки по коже. Как и в прошлый раз, я никого не видела, но всем телом ощущала на себе присутствие. Я точно знала, что это дедушка пришел ко мне, но не могла перестать бояться. Как и тогда, это продлилось несколько минут и прошло, но после такого уснуть удалось не сразу.В 2019 году я поехала в отпуск к родителям на месяц. А перед поездкой приснилась бабушка и спросила: "Придешь ко мне?" - во сне я ответила, что обязательно приду, я знаю, что прийти к бабушке - это не на кладбище к ней, а в дом, в котором она жила с дедушкой моим (это родители моей мамы). В тот раз родителям приспичило полы в квартире покрасить, и ночевать нужно было в бабушкином доме, я спать легла в бабушкиной комнате, на ее кровати, долго не спалось, а потом я почувствовала холод по спине и волосы на голове зашевелились (в общем, все как я люблю), я поняла, что бабушка с дедушкой пришли, уснуть удалось нескоро, а потом утром папа рассказал, что этой ночью ему приснился сон, будто бабушка моя пришла и говорит: "Вот я пришла Юлю навестить, сейчас и дед подойдет"...Вот вроде и знаю, что это родственники, что они навестить приходят, вроде ничего плохого они не делают, а ничего не могу поделать с этим страхом, у кого еще происходило подобное? Поделитесь в комментариях плиз. Спасибо, что прочитали, всем добра!!!

Ключевые слова: Дом ночь духи авторская история

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