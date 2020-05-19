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Истории из жизни

Визиты духов умерших людей

Доброго времени суток, вот мало мне лунатизма, сонного паралича, мистических случаев, так тут еще и это....

Начну с самого начала. Впервые это произошло летом, я была еще маленькой, лет мне было 4-5 наверное. Родители меня часто отвозили к бабушке "на побывку", как они это называли. И вот в один из дней умерла бабушкина соседка, наши дома расположены на перекрестке, и дом бабушкиной соседки стоял от нашего по диагонали. Бабуле захотелось проводить соседку в последний путь, и мы пошли к ее калитке. Я до сих пор не понимаю, зачем бабушка меня с собой взяла, наверное, думала, что я ничего не понимаю или что-то в этом роде, другого объяснения у меня нет. Вот подтянулся народ, в основном соседи и местные зеваки, стали выносить гроб с телом. Я лица не видела, только волосы. Но кое-что запомнилось мне навсегда, это были руки, они были желтого цвета и выглядели как искусственные, будто из воска. На кладбище мы не пошли, хотя оно было очень близко от нашего дома. Вечером легли мы с бабушкой спать на ее кровати. Вот лежу я в темноте, а сон все не идет, и тут меня резко охватывает ужас, мурашки по коже и холодный пот проступает на спине, я лежу и понимаю, что это дух умершей соседки пришел, хотя я его и не вижу. Это ощущение присутствия продлилось несколько минут и прошло, но сон как рукой сняло.

Спустя лет пять, у меня умер дедушка (папин отец). Надо сказать, что дедушка меня очень любил и, хотя виделись мы редко (они жили в другом городе), каждый раз, когда мы к нему приезжали, он меня баловал, однажды повел с собой в магазин, с магазина я уже несла в руках огромную куклу в наряде невесты, ростом больше меня. Мама мне потом сделала замечание, что такой "нескромный" подарок я себе выбрала. Так вот, с похорон мы вернулись ближе к вечеру и легли спасть. Ну и как уже известно по сценарию, сон ко мне все не шел, а спустя время я почувствовала все прелести присутствия духа, как в первый раз, тот же ужас, холодный пот, аж мурашки по коже. Как и в прошлый раз, я никого не видела, но всем телом ощущала на себе присутствие. Я точно знала, что это дедушка пришел ко мне, но не могла перестать бояться. Как и тогда, это продлилось несколько минут и прошло, но после такого уснуть удалось не сразу.

В 2019 году я поехала в отпуск к родителям на месяц. А перед поездкой приснилась бабушка и спросила: "Придешь ко мне?" - во сне я ответила, что обязательно приду, я знаю, что прийти к бабушке - это не на кладбище к ней, а в дом, в котором она жила с дедушкой моим (это родители моей мамы). В тот раз родителям приспичило полы в квартире покрасить, и ночевать нужно было в бабушкином доме, я спать легла в бабушкиной комнате, на ее кровати, долго не спалось, а потом я почувствовала холод по спине и волосы на голове зашевелились (в общем, все как я люблю), я поняла, что бабушка с дедушкой пришли, уснуть удалось нескоро, а потом утром папа рассказал, что этой ночью ему приснился сон, будто бабушка моя пришла и говорит: "Вот я пришла Юлю навестить, сейчас и дед подойдет"...

Вот вроде и знаю, что это родственники, что они навестить приходят, вроде ничего плохого они не делают, а ничего не могу поделать с этим страхом, у кого еще происходило подобное? Поделитесь в комментариях плиз. Спасибо, что прочитали, всем добра!!!


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:16
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:16 by KwonikПросмотров: 539Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Дом ночь духи авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ель
Сегодня, 08:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 108
Через сколько дней после похорон приходили ?
Зарегистрирован: 19.05.2020
#2 написал: ZelD
Сегодня, 08:36
+3
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Репутация: (87|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 601
Возможно детская повышенная впечатлительность в первом случае и синдром ожидания во втором сделали свое дело. Мне тоже после смерти дедушки он снился пару раз не очень хорошо, просыпался с колотящимся сердцем. Не особо верю я в это, просто игры разума. За историю плюс.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 11:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (115|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 722
Согласна с предыдущим комментарием. Не в обиду автору. Но всем в детстве хотелось мистики и жути, потому и воображение детское отлично работало в этом направлении.
Я до сих пор не понимаю, зачем бабушка меня с собой взяла
Скорее всего, просто не догадалась, как это может на ребёнке сказаться. Мне это знакомо, меня однажды бабушка подтащила к соседке, умирающей раком. И я помню эту женщину без сил, и ее дочь, протиравшую матери губы влажной ваткой. Потому что пить женщина уже не могла. Очень много было разных случаев.
У меня была бабушка, которая пережила войну. Возможно из-за этого у неё было своё отношение к смерти. Проблема в том, что из-за жизни с такой бабушкой, мы с братом на этой же теме с детства сдвинутые. Это я сейчас понимаю, поковырявшись в мозгах, откуда ноги растут. Большой вопрос, как детям говорить о смерти, чтобы у них с мозгами все осталось ок.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 12:46
+2
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Репутация: (1345|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 947
А я считаю, нечего детям делать на похоронах. Во всяком случае, до той поры, покуда с ними не проведена беседа в тактичной форме о смерти. Очень благодарна своим родным, что не таскали меня по похоронам, ибо только с возрастом я научилась осознавать и понимать эти вещи. Автору плюс, как бы там ни было, это яркие впечатления, влияющие на формирование личности, многим стоит задуматься.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 14:13
+2
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Репутация: (298|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 773
В пять лет первый раз была на похоронах, ничего мистического после похорон не происходило. Потом, уже в более сознательном возрасте и сейчас есть такие чувства, как присутствие (родного и близкого), что он рядом, холодок, прикосновения и даже диалог в виде простых предложений внутри себя до боли родного голоса. Такое происходит неожиданно, не обязательно ночью. Думаю, это на всю жизнь, пока память хранит счастливые моменты с этим человеком. Иногда, конкретно на кладбище такое чувство, прям ощущение сильное и что тебя слышат, и внутри сердца отвечают. И нет ни какого страха или чувства тревоги, мурашек. Бывает, что и выть хочется от тоски, чувствуется, что и усопшему в такие моменты больно, нет, ещё больней. Да, они нас слышат и по возможности, стараются нас обнять и полюбоваться нами, это я точно знаю. Спасибо, что поделились, +++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#6 написал: Kwonik
Сегодня, 17:31
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 13
Цитата: Ель
Через сколько дней после похорон приходили ?

В первых двух случаях в ту же ночь, а в последний раз через несколько лет после смерти
Зарегистрирован: 7.02.2021
#7 написал: Nlo
Сегодня, 18:02
0
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Репутация: (56|0)
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Комментариев: 694
Жаль, что детей сейчас все реже берут на похороны. Это лишает их потустороннего воспитания и бесстрашия.
А дедушку и бабушку бояться не стоит, как бы воображение не мечтало о призраках))) Лучше страшилки со сверстниками друг другу по-рассказывать, это больше эмоций даст.
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
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