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Истории из жизни

Зачем приходила покойная сестра?

У моей соседки года 3 назад умерла сестра. Она молодая еще была, лет 37-38 где-то. От чего умерла, не помню. Соседка её похоронила, а землю с могилы забыла взять, чтобы отнести в церковь и запечатать её.

Звонит мне как-то и говорит: «Валька мне снится что-то часто. Вот сегодня снилась и сказала, что замуж на днях выходит она. На свадьбу звала». Я спрашиваю соседку: «а ты запечатала её? Тем более 40 дней уже скоро».

Она ответила, что нет. Сегодня говорит, мол, попрошу детей, чтобы отвезли меня на кладбище. Я возьму землю и сделаю все.

Прошла где-то неделя и соседка мне рассказывает, что взяла она землю на могиле, привезла её домой. В дом и двор не заносила, а положила в палисаднике на улице. И опять благополучно забыла про эту землю на пару дней. Она бы забыла за нее вообще, если бы сестра не нанесла ей визит уже с женихом.

А было это так. Прилегла она часов в 7 вечера посмотреть телевизор и уснула под сериал. Проснулась от ледяного холода. «Открываю глаза, а напротив дивана Валька стоит, а жених её, симпатичный такой молодой парень в чёрной рубашке и чёрных брюках, присел на спинку дивана» — рассказывала соседка потом. И они смотрели на нее. Сестра была одета в костюм, в котором её похоронили. Соседка говорит, что не испугалась, а просто остолбенела от увиденного.

Посмотрели они на соседку мою и исчезли. Кстати, говорит, что ног у них не видно почему-то было. До половины она их видела. Это видение у нее длилось доли секунды, а показалось ей что долго. Она говорит, что, судя по часам, она спала 15 минут всего.

На следующий день она все-таки отнесла землю в церковь, потом отвезла на кладбище. И да, рядом был похоронен этот парень. На могиле было его фото.

Такая вот история от моей неверующей раньше в мистику соседки.

Автор - Ваше Величество.
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Сегодня, 12:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 119Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Соседка сестра смерть похороны сон свадьба кладбище видение жених и невеста обряд запечатывания

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Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 12:55
+1
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Комментариев: 1 686
И да, рядом был похоронен этот парень. На могиле было его фото.
Верю на все 100 %. Папа всегда маме говорит во сне, что живёт с женщиной. Рядом женщина похоронена, за два дня до папы. И ещё дополню, в этом году прихожу на кладбище, а у этой женщины в оградке вторая могила появилась, её муж. Исходя из фамилии. Брат исключается.
Примерно так :
Галинбекова Светлана Ивановна
Галинбеков Рустам Фатихович

И как обычно, по осени снится папа маме, и опять говорит, что у них всё хорошо. Т. е там браки земные не возобновляются.
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#2 написал: Kinigos
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Меня всё больше начинает беспокоить вопрос- они там на добровольных началах сходятся или по принуждению? И только со свежими соседями? А если из свежих мне дед какой-нибудь выпадет, можно будет отказаться?
По истории- никогда не слышала о таком ритуале, запечатывать могилу, это обязательно? К слову, у меня дома урна с прахом где-то год- полтора стояла, и ничего.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#3 написал: Vologodskaya
Сегодня, 13:32
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Комментариев: 26
вообще у них хоть что-то там есть...или просто умер и все, а остальное это мозг человека?
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