Зачем приходила покойная сестра?

Сделано_в_СССР Просмотров: 119 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 12:33 by

У моей соседки года 3 назад умерла сестра. Она молодая еще была, лет 37-38 где-то. От чего умерла, не помню. Соседка её похоронила, а землю с могилы забыла взять, чтобы отнести в церковь и запечатать её.Звонит мне как-то и говорит: «Валька мне снится что-то часто. Вот сегодня снилась и сказала, что замуж на днях выходит она. На свадьбу звала». Я спрашиваю соседку: «а ты запечатала её? Тем более 40 дней уже скоро».Она ответила, что нет. Сегодня говорит, мол, попрошу детей, чтобы отвезли меня на кладбище. Я возьму землю и сделаю все.Прошла где-то неделя и соседка мне рассказывает, что взяла она землю на могиле, привезла её домой. В дом и двор не заносила, а положила в палисаднике на улице. И опять благополучно забыла про эту землю на пару дней. Она бы забыла за нее вообще, если бы сестра не нанесла ей визит уже с женихом.А было это так. Прилегла она часов в 7 вечера посмотреть телевизор и уснула под сериал. Проснулась от ледяного холода. «Открываю глаза, а напротив дивана Валька стоит, а жених её, симпатичный такой молодой парень в чёрной рубашке и чёрных брюках, присел на спинку дивана» — рассказывала соседка потом. И они смотрели на нее. Сестра была одета в костюм, в котором её похоронили. Соседка говорит, что не испугалась, а просто остолбенела от увиденного.Посмотрели они на соседку мою и исчезли. Кстати, говорит, что ног у них не видно почему-то было. До половины она их видела. Это видение у нее длилось доли секунды, а показалось ей что долго. Она говорит, что, судя по часам, она спала 15 минут всего.На следующий день она все-таки отнесла землю в церковь, потом отвезла на кладбище. И да, рядом был похоронен этот парень. На могиле было его фото.Такая вот история от моей неверующей раньше в мистику соседки.Автор - Ваше Величество.

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