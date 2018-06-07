К кому вы взываете?

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 894 Комментарии: 10 +14 Вчера, 10:38 by

Святки. Каждая девушка ждёт этих 2 зимних недель, чтобы узнать, каким будет ее суженый, будет ли он богат или беден, выйдет ли девушка в этом году замуж и даже чтобы узнать имя жениха. Но в то же время, это жуткие 2 недели, когда нечистая сила может схватить любую гадающую девушку и утянуть во тьму. Я знаю 2 истории, которые случились в эти дни. Первую мне рассказала бабушка.“В годы моей юности, как и все девушки, я ждала святки с нетерпением, всегда хотела наперед узнать, сколько у меня будет детей (и мне, как оказалось, это удалось – 4 ребенка, все как когда-то показало гадание), узнать имя мужа. Но в тот год я училась в институте, до каникул было ещё долго, а погадать хотелось. Помню, у нас, как обычно, не было преподавателя, да и студенты нашей группы очень любили поспать утром. Сидели в аудитории только я и 5 девочек. Мы сидели, болтали, смеялись. В общем, делали все, чем можно было заняться в отсутствие преподавателя. И тут Ленка, самая шумная из нас, завела тему про гадания. «Девчонки, а вы знали, что есть такие шуточки, на подобие того, как вызывают гномика-матершинника?» – спросила она с явным энтузиазмом. Мы в один голос ответили, что конечно знаем. Вся молодежь об этом знала. Все хотели поразвлечься, проверить, получится или нет. К ней подключилась Светка: «Я знаю одну штуку на счёт этого. Уверена, вы о ней даже не слышали!» Нам всем стало интересно, чем она может нас удивить. Мы замолчали в ожидании того, что она нам расскажет.«Мне рассказала моя бабка про это. Нужен человек, которого мы поднимем на пальчиках.» Мы все были в шоке, как вообще можно человека поднять на пальчиках?! Она увидела наши изумлённый лица и продолжила: «Человек должен лечь на стол, а мы подложить указательные пальцы ему под голову, под плечи, под руки и ноги. И сказать “Черт, забери его!” Если мы сможем поднять его на пальчиках, то значит, что черт услышал нас».Подумав, что такого, конечно же, не получится, все согласились попробовать. Но теперь вот вопрос, кого же отдать “в жертву”? Никто не хотел, хоть и знал, что это всего лишь шутка. В этот момент в аудиторию пришел наш кандидат на отчисление – Максим. Нам не пришлось его долго уламывать. Мы потушили свет, Максим лег на стол. Мы подошли к нему, подложили указательные пальцы под него и 3 раза сказали “Черт, забери его!”. И попытались его поднять. Сначала у нас ничего не получилось, но через пару секунд Максим стал лёгким как пёрышко и мы подняли его вверх. Все начали хохотать, а вот Максиму было не до смеха, он все кричал, что мы ведьмы и просил опустить его.Прошел год после этой шутки, мы все о ней забыли, но случилось то, что всех шокировало, особенно нас шестерых. Максим проходил мимо стройки, и ему на голову упал бетонный блок. Максим умер, и я до сих пор виню себя в этом.”На этом закончилась бабушкина история.Следующая не столь красочная, ее рассказала мне тетя. Её подруга во время святок решила погадать на суженого-ряженого. Взяла зеркало, смотрелась в него в темноте и приговаривала: “Суженый мой, приди в зеркало, на меня посмотри”. В зеркале появился красивый молодой мужчина, он нежно смотрел на нее, но через время резко его нежный взор сменился яростью и животным оскалом, и тот влепил ей пощечину. Тетина подруга до сих пор ходит с этим следом от руки.Собственно, для чего же я вас этим пугаю? Может все это шутки, а может и нет, думайте как хотите. Но, прежде чем гадать, сто раз подумайте, к кому вы взываете.Автор - Сергей Борзов.

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