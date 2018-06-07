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Истории из жизни

К кому вы взываете?

Святки. Каждая девушка ждёт этих 2 зимних недель, чтобы узнать, каким будет ее суженый, будет ли он богат или беден, выйдет ли девушка в этом году замуж и даже чтобы узнать имя жениха. Но в то же время, это жуткие 2 недели, когда нечистая сила может схватить любую гадающую девушку и утянуть во тьму. Я знаю 2 истории, которые случились в эти дни. Первую мне рассказала бабушка.

“В годы моей юности, как и все девушки, я ждала святки с нетерпением, всегда хотела наперед узнать, сколько у меня будет детей (и мне, как оказалось, это удалось – 4 ребенка, все как когда-то показало гадание), узнать имя мужа. Но в тот год я училась в институте, до каникул было ещё долго, а погадать хотелось. Помню, у нас, как обычно, не было преподавателя, да и студенты нашей группы очень любили поспать утром. Сидели в аудитории только я и 5 девочек. Мы сидели, болтали, смеялись. В общем, делали все, чем можно было заняться в отсутствие преподавателя. И тут Ленка, самая шумная из нас, завела тему про гадания. «Девчонки, а вы знали, что есть такие шуточки, на подобие того, как вызывают гномика-матершинника?» – спросила она с явным энтузиазмом. Мы в один голос ответили, что конечно знаем. Вся молодежь об этом знала. Все хотели поразвлечься, проверить, получится или нет. К ней подключилась Светка: «Я знаю одну штуку на счёт этого. Уверена, вы о ней даже не слышали!» Нам всем стало интересно, чем она может нас удивить. Мы замолчали в ожидании того, что она нам расскажет.

«Мне рассказала моя бабка про это. Нужен человек, которого мы поднимем на пальчиках.» Мы все были в шоке, как вообще можно человека поднять на пальчиках?! Она увидела наши изумлённый лица и продолжила: «Человек должен лечь на стол, а мы подложить указательные пальцы ему под голову, под плечи, под руки и ноги. И сказать “Черт, забери его!” Если мы сможем поднять его на пальчиках, то значит, что черт услышал нас».

Подумав, что такого, конечно же, не получится, все согласились попробовать. Но теперь вот вопрос, кого же отдать “в жертву”? Никто не хотел, хоть и знал, что это всего лишь шутка. В этот момент в аудиторию пришел наш кандидат на отчисление – Максим. Нам не пришлось его долго уламывать. Мы потушили свет, Максим лег на стол. Мы подошли к нему, подложили указательные пальцы под него и 3 раза сказали “Черт, забери его!”. И попытались его поднять. Сначала у нас ничего не получилось, но через пару секунд Максим стал лёгким как пёрышко и мы подняли его вверх. Все начали хохотать, а вот Максиму было не до смеха, он все кричал, что мы ведьмы и просил опустить его.

Прошел год после этой шутки, мы все о ней забыли, но случилось то, что всех шокировало, особенно нас шестерых. Максим проходил мимо стройки, и ему на голову упал бетонный блок. Максим умер, и я до сих пор виню себя в этом.”

На этом закончилась бабушкина история.

Следующая не столь красочная, ее рассказала мне тетя. Её подруга во время святок решила погадать на суженого-ряженого. Взяла зеркало, смотрелась в него в темноте и приговаривала: “Суженый мой, приди в зеркало, на меня посмотри”. В зеркале появился красивый молодой мужчина, он нежно смотрел на нее, но через время резко его нежный взор сменился яростью и животным оскалом, и тот влепил ей пощечину. Тетина подруга до сих пор ходит с этим следом от руки.

Собственно, для чего же я вас этим пугаю? Может все это шутки, а может и нет, думайте как хотите. Но, прежде чем гадать, сто раз подумайте, к кому вы взываете.

Автор - Сергей Борзов.
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Новость отредактировал Elfin - Вчера, 10:38
Вчера, 10:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 894Комментарии: 10
+14

Ключевые слова: Святки бабушка институт гадания Максим черт стройка смерть суженый пощечина

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Комментарии

#1 написал: Zero Endorphine
Вчера, 12:36
+4
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 409
"Паночка помэрла. Но мы ее хоронить не будем. Пусть ее черти хоронят", - называлось это "гадание" с поднятием на пальчиках во времена моего детства)) Регулярно занимались этой фигней после урока в бассейне, в темноте душной и влажной раздевалки. А мальчишки забегали нас пугать)) Ниразу мы "жертву" не подняли, на голову ничего никому не упало)) к счастью.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#2 написал: VENDETTA
Вчера, 12:46
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (173|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 052
и тот влепил ей пощечину.

Вроде довольно таки распространенный случай +

Про студента, думаю совпадение, баловство все это. Но я бы не стала участвовать даже в игре, желаю кому-то чтобы черт забрал Оо
В паночку играли, всегда получалось поднимать, один раз кого то с высоты уронить умудрились)) Машину пытались поднимать - не получилось lol
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#3 написал: Jako tako
Вчера, 13:23
+4
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 710
Сколько историй читала про пощечину от нечисти, ни разу в жизни не видела женщин, живущих с такой пятерней на щеке.
Где они, милые, ходят?
Логично, что фразу: «Черт, забери его» не надо говорить даже в шутку. Даже звучит крипово как-то.
И да, меня никогда не интересовало, будет ли богат мой суженый. Вот такая я странная.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Arhip
Вчера, 13:45
+2
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1705|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 619
Про Максима думаю совпадение. Про поднятие на пальчиках слышал много раз, но сам не проверял.
Про суженого в зеркале тут писали многократно - типа надо быстро то ли свечи затушить то ли что-то еще сделать, а то плохо будет.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#5 написал: Ksenya078
Вчера, 15:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (291|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 761
Да ну их, эти гадания(. То седой станешь, то с пятерней на щеке останешься, то, вообще, замертво грохнешься(. На фиг такое щекотание нервов(. А истории интересные, да, +++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#6 написал: Keiyoshi
Вчера, 20:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 679
В первой истории мистики нету,совпадение.
А вот вторая,на зеркалах не гадала так как жутковато,поэтому верится +
Зарегистрирован: 17.09.2011
    
#7 написал: guerra
Вчера, 21:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 447
Цитата: Jako tako
Сколько историй читала про пощечину от нечисти, ни разу в жизни не видела женщин, живущих с такой пятерней на щеке.
Где они, милые, ходят?

вот да. все эти истории вечно про "подругу подруги" или про "седьмого брата моего шурина пятого деверя с краю деда". хоть бы с одной балаболкой рассказчицей это напрямую случилось, чтобы на пятерню посмотреть хоть раз вживую! laughing
Зарегистрирован: 30.08.2015
 
#8 написал: VicZhou
Вчера, 22:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 420
У нас в детском санатории в Ессентуках народ любил собраться, задернуть шторы, положить кого-то на кровать и пытаться проделать ту же манипуляцию. Сроду не участвовала в этом балагане. Но как-то сидела в своей палате, писала в тетрадь песню Димы Маликова, пока в соседней палате снова собралась толпа и приступила к ритуалу. Я не обращала внимания, сидела, погруженная в свои дела, пока не услышала звука громкого падения на кровать. А затем, истошно визжа, эти дебилы повалили из комнаты и разбежались как тараканы по санаторию.
Как потом вечером рассказывали участники действа, "жертву" они все-таки подняли. А потом она упала на кровать. Как сложилась его дальнейшая судьба, не знаю. Но помню, как сложилась ближайшая у присутствующих - все переср#лись...
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#9 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (69|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 700
Первая история - скорее всего совпадение, как здесь было сказано неоднократно, во вторую хотелось бы верить, но, блин, слишком странно. Истории интересные. +++
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#10 написал: Шахерезада
Сегодня, 02:24
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 027
Цитата: Zero Endorphine
"Паночка помэрла. Но мы ее хоронить не будем. Пусть ее черти хоронят", - называлось это "гадание" с поднятием на пальчиках во времена моего детства)) Регулярно занимались этой фигней после урока в бассейне, в темноте душной и влажной раздевалки. А мальчишки забегали нас пугать)) Ниразу мы "жертву" не подняли, на голову ничего никому не упало)) к счастью.
Мы в лагере баловались, только мы говорили "Черт здох, черт подох!" и у нас получилось на пальчиках поднять очень даже упитанного мальчика, это такая ржака была.
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
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