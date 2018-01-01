Чёрная метка

Новость отредактировал kisena54 - Вчера, 23:39

Сделано_в_СССР Просмотров: 219 Комментарии: 0 +6 Вчера, 23:39 by

Все произошло в 1930-х годах с моей бабушкой Верой, которой тогда было 16 лет. Как-то на Святки подбила она таких же, как сама, юных вертихвосток погадать на зеркалах.Одна из подружек заранее разузнала у своей бабушки, как нужно гадать на женихов. Та подробно объяснила, но предупредила, что долго смотреть в зеркальный коридор нельзя. А главное — не подпускать близко того, кто там появится. В образе жениха во время гаданий приходит черт. Если его вовремя не прогнать, не затушить свечи и не опустить зеркала, он, приблизившись, поставит «чертову метку», ударив по лицу. И девушка будет с ней ходить до тех пор, пока не встретит своего суженого и не выйдет за него замуж.Когда подружки услышали про опасность, некоторые даже отказались гадать. Но нашлись такие отчаянные, что не побоялись и черта. И среди них — моя будущая бабушка Вера. Она была самой бойкой и красивой в селе, заводилой в девчачьем коллективе. Расставили зеркала, сделав коридор, зажгли свечи. Все отошли в сторонку, а бабушка осталась за столом сидеть в полумраке. Спустя несколько минут в зеркальном коридоре появился силуэт. Чем он становился ближе, тем тщательнее вглядывалась бабушка. Наконец она поняла, что это человек в военной форме, высокий и довольно симпатичный. Помня о наставлении, пристально изучать черты его лица Вера не стала, сказала: "Чур, меня!" - затушила свечи и опустила зеркала. Рассказав подружкам об увиденном и заинтриговав их еще больше, она заторопилась домой. Что произошло дальше, она узнала лишь на следующий день, забежав к своей соседке.«Гадание шло своим ходом. Одни девушки ничего не видели в зеркальном коридоре, как ни старались. Кто-то кричал со страху: «Чур, меня!» - как только зеркало начинало мутнеть. Но вот к столу села Мария — самая старшая из компании. Ей было 22 года, таких в деревнях считали перестарками. Маше очень хотелось замуж, надоели насмешки знакомых и родных. Парень на примете имелся, и ей очень хотелось узнать, светит ли им счастливое будущее. Села Маша к столу, сделала все, как надо, и стала ждать. Сначала зеркало затуманилось, затем появился силуэт. Маша напрягала глаза. И вот она разглядела незнакомого мужчину за сорок. Точно не чубатый Пашка-гармонист из соседней деревни. Маша решила рассмотреть суженого получше, чтобы уже наверняка не пропустить судьбу… И дотянула! Внезапно она получила ощутимый удар по лицу. Пороняв зеркала, задув свечи, даже не крикнув: «Чур, меня!» - свалилась в обморок. Пока ее откачивали, на щеке с каждой минутой все ярче и ярче проступало пятно».Соседка предложила Вере сходить к бедняжке — проведать. Вскоре девушки уже стучали к Маше в дверь. Та открыла. На щеке у девушки алело пятно размером с мужскую ладонь. Оно уже не напоминало мужскую пятерню, но стало покрываться еле заметными волосками. Схватив зарёванную подругу под руки, они поспешили к местной знахарке. Та, выслушав девушек и осмотрев пятно, подтвердила худшее: оно не исчезнет до замужества, причём именно с тем, кого Маша видела в зеркалах. А если они не встретятся, пятно останется на всю жизнь. Увидев, что девушка готова от горя упасть в обморок, знахарка поспешила её заверить: "Суженный твой будет богат и известен".Моя бабушка перед войной действительно вышла замуж за военного, но жизнь у них не сложилась. А у Маши судьба сложилась так… Из деревни она вскоре уехала. Поступила учиться, стала медиком и всю войну проработала в госпитале. Характер, несмотря на внешность, имела легкий, жизнерадостный. Были поклонники, но она отвергала предложения — ждала суженого. И вот как-то после войны к ним в госпиталь приехал на консультацию иностранный профессор, светило в одной из областей медицины. Едва увидев входящего в вестибюль мужчину, окруженного толпой сопровождающих, Маша сразу его узнала. Он, увидев ее, остановился, как вкопанный.Через месяц они поженились, и профессор увез ее к себе. Пятно пропало через неделю после свадьбы. Муж оказался бароном, миллионером. У Маши были все возможности жить в свое удовольствие и не работать. Но она продолжила (теперь уже с мужем) заниматься медициной и помогать людям. Эту историю я услышала, когда бабушка рассказывала ее на своем юбилее в кругу подруг, соседей и родни. Я, тогда еще ребенок, не запомнила многих деталей, но вывод для себя сделала. И в юности, как бы меня подружки ни уговаривали, на это гадание ни за что не соглашалась. Напоследок хочу обратиться к молодым наивным девчонкам: гадание — это все-таки от лукавого. Так стоит ли рисковать жизнью красотой и душой ради сиюминутного любопытства? Что должно произойти в вашей жизни, то и случится…Елена Валентиновна Ильинова.г. Екатеринбург

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