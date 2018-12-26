Снежный человек – это…?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 707 Комментарии: 5 +22 Вчера, 10:47 by

Представляю на ваш суд историю моей бабушки.Она жила в глухой деревне на Урале (на момент смерти моей бабушки, а это лето 2003 года, в деревне остался один жилой дом, хотя весной было 3, до бабушки. Буквально за 2 месяца умерла еще одна соседка, и остался там один житель – алкаш дядя Гоша, который в Каменске-Уральском в 90-е годы профукал квартиру и вернулся в старый родительский дом, но халтурил в близлежащих деревнях).Места были очень глухие, специально опишу подробнее, ближайшая деревня к нам располагалась в 7 км и была последней станцией рейсового автобуса, курсировавшего от автовокзала между деревнями. А мама моя выросла в интернате, так как в родной деревне школы не было.Летом к нам все же приезжала автолавка, привозила спички, уксус, мыло хозяйственное, муку, консервы и пр. Когда мы приезжали к бабушке, мы всю бакалею привозили из города, чтоб на дольше хватило.И как-то раз мы привезли ей стопку журналов. И в одном был нарисован или сфотографирован снежный человек, бабушка статью про него прочитала и говорит: “А чего они лешего снежным человеком назвали?”Мы с сестрой стали умничать, что, дескать, это неизученная популяция обезьян. На что бабушка нам ответила, что если бы это были обезьяны, они в “первые же морозы померли бы, а он тут спокон веков ходит”.И бабушка рассказала, как видела его несколько раз, но последний раз годах в 80-х, а потом у нее начались проблемы с ногами, и в лес далеко она ходить уже не смогла. Но иногда зимой странно до хрипоты собаки лают, это значит, лешак подошел близко.Вот так удивила нас наша бабушка. Причем мы были в этих лесах и до того, как узнали, и после. Ничего сами не видели и не слышали. Ощущений, что в лесу за тобой кто-то наблюдает - не было.Специально не пишу название деревни и подробности, так как поделилась в комментариях на одном сайте – подняли на смех, дескать, что пила ваша бабушка и прочее. Вот такая история. Бабушка говорила, что его многие из деревни видели.Автор - Юля.

Ключевые слова: Урал деревня бабушка гости журналы снежный человек лес

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