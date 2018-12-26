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Истории из жизни

Снежный человек – это…?

Представляю на ваш суд историю моей бабушки.

Она жила в глухой деревне на Урале (на момент смерти моей бабушки, а это лето 2003 года, в деревне остался один жилой дом, хотя весной было 3, до бабушки. Буквально за 2 месяца умерла еще одна соседка, и остался там один житель – алкаш дядя Гоша, который в Каменске-Уральском в 90-е годы профукал квартиру и вернулся в старый родительский дом, но халтурил в близлежащих деревнях).

Места были очень глухие, специально опишу подробнее, ближайшая деревня к нам располагалась в 7 км и была последней станцией рейсового автобуса, курсировавшего от автовокзала между деревнями. А мама моя выросла в интернате, так как в родной деревне школы не было.

Летом к нам все же приезжала автолавка, привозила спички, уксус, мыло хозяйственное, муку, консервы и пр. Когда мы приезжали к бабушке, мы всю бакалею привозили из города, чтоб на дольше хватило.

И как-то раз мы привезли ей стопку журналов. И в одном был нарисован или сфотографирован снежный человек, бабушка статью про него прочитала и говорит: “А чего они лешего снежным человеком назвали?”

Мы с сестрой стали умничать, что, дескать, это неизученная популяция обезьян. На что бабушка нам ответила, что если бы это были обезьяны, они в “первые же морозы померли бы, а он тут спокон веков ходит”.

И бабушка рассказала, как видела его несколько раз, но последний раз годах в 80-х, а потом у нее начались проблемы с ногами, и в лес далеко она ходить уже не смогла. Но иногда зимой странно до хрипоты собаки лают, это значит, лешак подошел близко.

Вот так удивила нас наша бабушка. Причем мы были в этих лесах и до того, как узнали, и после. Ничего сами не видели и не слышали. Ощущений, что в лесу за тобой кто-то наблюдает - не было.

Специально не пишу название деревни и подробности, так как поделилась в комментариях на одном сайте – подняли на смех, дескать, что пила ваша бабушка и прочее. Вот такая история. Бабушка говорила, что его многие из деревни видели.

Автор - Юля.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:47
Вчера, 10:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 707Комментарии: 5
+22

Ключевые слова: Урал деревня бабушка гости журналы снежный человек лес

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Комментарии

#1 написал: Связист
Вчера, 13:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Ну бабушка права... "если бы это были обезьяны, они в “первые же морозы померли бы, а он тут спокон веков ходит”. Если это не "морозоустойчивый" вид обезьян(кто смотрел фильм "Гараж", знает про таких). А так, верю. Зря Вас на смех подняли.
Зарегистрирован: 26.12.2018
#2 написал: Jako tako
Вчера, 14:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: (110|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 684
Вот прикольно будет, если леший - это реально снежный человек. Живой, настоящий.
Видимо автор не на тематическом сайте историю рассказала, раз ее на смех подняли.
Мне вот не смешно. Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:24
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3020|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 115
Вот зря автор не сказала где тот лес. Если б на нашем сайте рассказала то мы бы и не думали смеяться.. А так я думаю, что никакой деревни, леса, бабушки, да и алкаша дяди Гоши не существует. А снежный человек есть, знакомые видели и мне рассказывали.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 678
Я бы наверно так жить не смогла - пару человек, кругом лес и ни одной живой души на несколько километров вокруг! Ещё и Леший пугает периодически. Вот это нервы нужны конечно! good
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#5 написал: lutir
Сегодня, 02:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 97
Цитата: Баба Клава
Вот зря автор не сказала где тот лес. Если б на нашем сайте рассказала то мы бы и не думали смеяться.. А так я думаю, что никакой деревни, леса, бабушки, да и алкаша дяди Гоши не существует. А снежный человек есть, знакомые видели и мне рассказывали.

А я тоже верила неистово в Снежного человека. Но один аргумент заставил меня задуматься о целесообразности этого феномена.
Если предположить что он таки по подобию большой обезьяны, то там где он обитает оставались бы следы его жизнедеятельности. Видели, как говорят его много где, а вот простите какашек больших размеров не видели. Все что находили, вполне могли оставить животные,которых мы все знаем. Да и на счет отпечатков ног, его тоже спорно.
Зарегистрирован: 15.02.2011
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