Деревенские бабушки-колдуньи

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:22

Вятка Мистическая Просмотров: 410 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 08:22 by

В детстве и школьной молодости каждое лето проводил в деревне у бабушки. Та деревня ещё тогда, в начале 90-х, была "живой", но жили там в основном уже старики-пенсионеры (которых сейчас, конечно же, уже нет). Ну вот...Первая, которую считали колдуньей в деревне, - это была бабка Ш. Постоянно сидела на скамье на улице, пася своих коз, ехидно смотря исподлобья и нашептывая чего-то в спину мимо проходящим. Она же, по слухам, напустила порчу на одного мужика, который на неё ругался из-за её коз - якобы они один раз забрели в его огород и поели зелени там. Мужик тот был здоров, не пил, не курил - умер через года полтора от рака. Также ей приписывалось и то, что она ещё "привязала" одного к себе мужичка, моложе её на лет 20 - тот, как привязанный, всё ей делал да помогал в огороде.Второй, бабушке М., приписывали её же соседи, что она в их огороде на бельевой верёвке вязала какие-то узлы с наговорами. Так, что после этого у этих соседей умерла 38-летняя дочка, а по прошествии нескольких лет и 42-летний сын. Не знаю, что у них там за конфликт был - бытовуха огородная, наверное. А вроде бабуля такая добрая, душевная была, мы ещё, городские, у неё молоко брали. Кстати, за покупателей молока у них тоже там своя борьба-конкуреция бывает, с применением всяких там нашептываний да подкладов друг другу...Третья, бабушка С., тоже слыла какой-то шептуньей. Но про неё не помню рассказов...Эти три бабки особо друг с другом не дружили и в гости не ходили на чаёк, коров вместе в загон-поле не выгоняли. Даже когда по понедельникам и пятницам приезжала автолавка, старались друг с другом не пересекаться.Запомнилось мне, что первая бабка Ш. умирала долго и тяжело. Ещё моя бабушка к ней ходила - помогала по дому.Автор: А.М.Н.

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