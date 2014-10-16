Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Деревенские бабушки-колдуньи

В детстве и школьной молодости каждое лето проводил в деревне у бабушки. Та деревня ещё тогда, в начале 90-х, была "живой", но жили там в основном уже старики-пенсионеры (которых сейчас, конечно же, уже нет). Ну вот...

Первая, которую считали колдуньей в деревне, - это была бабка Ш. Постоянно сидела на скамье на улице, пася своих коз, ехидно смотря исподлобья и нашептывая чего-то в спину мимо проходящим. Она же, по слухам, напустила порчу на одного мужика, который на неё ругался из-за её коз - якобы они один раз забрели в его огород и поели зелени там. Мужик тот был здоров, не пил, не курил - умер через года полтора от рака. Также ей приписывалось и то, что она ещё "привязала" одного к себе мужичка, моложе её на лет 20 - тот, как привязанный, всё ей делал да помогал в огороде.

Второй, бабушке М., приписывали её же соседи, что она в их огороде на бельевой верёвке вязала какие-то узлы с наговорами. Так, что после этого у этих соседей умерла 38-летняя дочка, а по прошествии нескольких лет и 42-летний сын. Не знаю, что у них там за конфликт был - бытовуха огородная, наверное. А вроде бабуля такая добрая, душевная была, мы ещё, городские, у неё молоко брали. Кстати, за покупателей молока у них тоже там своя борьба-конкуреция бывает, с применением всяких там нашептываний да подкладов друг другу...

Третья, бабушка С., тоже слыла какой-то шептуньей. Но про неё не помню рассказов...

Эти три бабки особо друг с другом не дружили и в гости не ходили на чаёк, коров вместе в загон-поле не выгоняли. Даже когда по понедельникам и пятницам приезжала автолавка, старались друг с другом не пересекаться.

Запомнилось мне, что первая бабка Ш. умирала долго и тяжело. Ещё моя бабушка к ней ходила - помогала по дому.

Автор: А.М.Н.
Источник.

Деревенские бабушки-колдуньи


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:22
Сегодня, 08:22 by Вятка МистическаяПросмотров: 410Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Кировская область колдовство колдуньи порча бабушки деревня ведьмы

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 08:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 077
Все бабы ведьмы.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#2 написал: NEMO 1
Сегодня, 10:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 182
Помню, помню атеистическое детство))), тем не менее по приезду в деревню и возникновению трудностей со здоровьем к бабулям сами ходили и детей водили, вот за этим к дедулям реже smirk
Зарегистрирован: 2.01.2019
#3 написал: daytaler
Сегодня, 10:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 077
Источник их силы в междуножье.Потому к дедушкам реже обращались.Мы род мужской, по натуре своей деструкторы.Женщина источник силы жизни.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.