Озеро

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 217 Комментарии: 0 +6 Сегодня, 14:38 by

Новгородская область, Батецкий район, деревня Хриплё. Недалеко от деревни есть озерцо, небольшое такое. Но не всякому удается найти его. Долго я просил одного местного дедка провести на это озеро, но он только ругался и крестился… Наконец, по совету его соседки, я нашел добровольца.Шли не больше часа, по лесу. Сначала лес как лес, но чем дальше, тем гуще становился мох, больше на деревьях лишайника. Потом пришлось вообще идти по тоннелю между мхов. Местами моховые стены поднимались вровень с головой. А деревья встречались все более матерые…День был довольно серый, поднимался сильный ветер. Над головой гудели деревья. Казалось, что вот-вот наступит ночь. Деревья выставляли на тропу свои корявые лапы, извивали их змеями, развешивали арками. Как в старых сказочных фильмах… Поневоле ожидалось появление леших.Но леших мы так и не увидели – подошли к озеру. Выходили к нему на яркий свет – оказалось, что над озером чистое небо. И ни ветерка. Пока шли, постоянно какая-то летающая мелюзга кусала, лезла в рот, глаза, пищала и гудела… Вокруг же озера стояла гробовая тишина. Ощущения, как будто рассматриваю цветную фотографию, только слишком контрастную, причем, делаю это в сурдокамере.Вокруг озера, а оно идеально круглое, ровно, как искусственное покрытие, все затянуто клюквой. Такой крупной я и не видел никогда.Оказалось, что к озеру можно пройти только по гати, кругом трясина. И на этой трясине, тем не менее, растут деревья. Очень не по себе стало, когда я наступил на корень дерева, и 10 метровое дерево начало медленно клониться на сторону.Подошли к самой воде – черная как смола и такая же густая. Ни ряби, ни букарах каких-нибудь – ничего. Такая вот картинка – темно-синее небо, черная вода и ярко зеленая трава.Но самое главное, то что в душе творилось. А творилось там некое беспокойство, как будто очутился я с завязанными глазами и связанными руками и ногами на тонком первом льду. Знаю только, что и до берега, и до дна одинаково далеко. В общем, жуть! И в то же самое время ловлю себя на том, что и восторг испытываю – аж дух захватывает.Недалеко от гати, метрах в 20, замечаю старую деревянную коробочку. Рискую слазать за ней. Чуть не проваливаюсь, но достаю. В ней несколько блесен, якоря давно сгнили. Решаю их прихватить с собой, как сувенир.Казалось, что у озера мы были недолго, минут 20-25. Но оказалось, что выйдя утром, вернулись только вечером. Жаль, ни у кого с собой не было часов – что бы они показали?Когда вернулись в деревню и проходили мимо дома дедка, дедок нас окликнул. Мы зашли к нему. Дедок, помявшись, стал расспрашивать нас, как мы сходили, да что видели. Я показал ему коробку. Дед побледнел, перекрестился и стал рассказывать.Лет 15 назад он решил сходить на это озеро попробовать поблеснить. Оно тоже поразило его своей необычностью. Но не в этом дело. Просто для наживки у него были прихвачены лягушки. И вот одна из них удрала, уселась на самом краю и стала, вот зараза какая, квакать! И так деду стало обидно, что не только удрала, но еще и издевается, что он не выдержал, выбрал клок травы со мхом, скатал все, и кинул в лягушку. Сбил ее в воду. Внезапно воды разошлись, вывернулась необъятная спинища, и лягушке настал конец. А затем неведома зверюга, подняв холм воды, ринулась в сторону берега. Но берега как такового не оказалось, такое часто на заросших водоемах бывает. Но не это дедка испугало, а то, что волной и его на топи подняло. Да так, что и на ногах не удержался. И покачало несколько минут. Он, бросив все свое барахло, еле жив до дому добрался.Местные потом сказали, что пацаны из деревни на надувнушке плавали по этому озеру и пытались глубину измерить кирпичом на веревке. 50 метровой веревки не хватило, зато в центре озера, на глубине около метра, разглядели песчаную макушку. Островок такой подводный. Примечательно, что крутизна склонов, если верить кирпичу и веревке, около 45%.Уже много лет прошло с тех пор, но до сих пор живо ощущение жути и восторга. Самое интересное, что много лет меня тянуло на это озеро. Тянуло со страшной силой. И останавливал только страх, животный страх перед озером. Мои спутники испытывают те же самые эмоции. После прогулки мы ни разу не говорили об озере, об ощущениях – не могли… Только лет 5 назад, поговорили, удивились, ужаснулись…Автор - StivenBat.

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