Две разные комнаты в одном и том же месте, в одно и тоже время с номером 56

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 17:41

Rerum Просмотров: 108 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 17:14 by

Призывался я в мае 2008 года в войсковую часть 74036, которая находилась в Нижегородской области рядом с поселками Ильино и Мулино. Служащие этой части обслуживали Гороховецкий артиллерийский полигон.После полугода службы - выезды на полигон, вырубание кустарников, погрузка выгрузка подъемников для мишеней, копание траншей "от сюда и до обеда", уборок территорий, бесконечных нарядов и т.п. Мне повезло: меня назначили дневальным в одну из трех гостиниц, находящихся на территории части. В первые две гостиницы селили офицеров, приехавших на учения. А в третью, куда меня поставили, селили родственников, приехавших навестить своих сыновей. Так же в моей гостинице жили пару офицеров из нашей части и сержант контрактник, Андрей Рябов, который остался в части после срочной службы.Дневальный назначался на постоянную основу, ночевал в гостинице в комнате дневального, в казарме не появлялся вообще, ни на утренний осмотр, ни на вечернюю проверку, фактически жил в гостинице. В гостинице так же работали штатные сотрудники из гражданских - уборщицы и администратор (работающие 5/2). В мои основные обязанности входило: уборка ближайшей территории, вынос мусора из номеров и выполнение обязанности администратора в её отсутствие, то есть записывать в номера новых жильцов. Так как родственники в основном приезжали в выходные и праздничные дни (что логично), в дни, когда администратор не работал, то почти всех новых постояльцев селил я. И я вообще не понимал, на кой черт тогда нужен администратор.Моя гостиница представляла из себя достаточно большое четырёхэтажное здание на 56 номеров, по две комнаты в каждой. Посередине здания была лестница, разделявшая его на два крыла, левое и правое. Номера почти всегда пустовали, так как родственников приезжало мало. Но после Нового года они начали приезжать потоком, и скоро вся гостиница была забита людьми. Приехало больше 300 человек, все номера были заняты. В период с 1 по 11 января я был один из "обслуживающего персонала" на всю гостиницу, все штатные сотрудники отдыхали дома.К концу праздников родственники начали разъезжаться. И в субботу, 10 января, после 22:00, попрощавшись со мной и отдав ключ от 56 номера, уехала последняя семья. В гостинице не было никого кроме меня. Один из офицеров с женой уехал, скорей всего к родственникам, а другой офицер и контрактник как раз сегодня заступили в наряд. Только контрактник позже, приходил к себе в час ночи спать до пяти утра, он был в наряде, дежурным по столовой.На следующий день я позвонил дневальному в соседнюю гостиницу, просил его посидеть на вахте, на телефоне вместо меня. Мне надо было собрать мусор со всех номеров. Для начала просто решил открыть все номера. Сгрести в охапку сразу все ключи от номеров я и пробовать не стал, так как брелок на каждом ключе представлял из себя массивный деревянный цилиндр с пол кулака, на котором был написан номер. В руках и карманах умещались только ключи на один этаж. "Ну, я никуда не тороплюсь, буду открывать по одному этажу"-подумал я, и сгреб, не глядя, все ключи которые весели в первом ряду на доске для ключей.Начиная с первого этажа я начал открывать номера. Дойдя до четвертого этажа и открыв все номера в правом крыле, я понял, что в руках не хватает брелка с ключом от 56 номера, который располагался в конце коридора левого крыла гостиницы. Открыв двери до 54 номера( у 55-ого был сломан замок, и дверь все равно не закрывалась), я пошел искать ключ от 56 номера. Порыскав по этажам и коридорам, обыскав весь “ресепшн” где и весят все ключи, так и не нашел потерянный брелок с ключом. Решил пока взять мешки для мусора, собрать мусор с номеров и вынести его на помойку.Позже вспомнил, что на вахте есть коробка с запасными ключами от номеров. Найдя в ней ключ с прямоугольной бумажкой вместо брелка с номером 56, пошел на четвертый этаж открывать последний номер. Вставил ключ в замок, открыл дверь и… охренел. В номере, судя по вещам, кто-то жил. Причем выглядел этот номер не недавно заселенным, а уже достаточно обжитым. В левой комнате на тумбочке стояла белая электрическая плитка, стол бы застелен клеенкой, на столе стояли пару тарелок, кружки, хлеб в пакете, чай и ещё различные вещи, которые можно увидеть на столе, который использовался как кухонный. На полках были книги, диски, журналы, какие-то мелкие вещи. В правой комнате на столе стоял серый телевизор фирмы “Орион”, который я сразу узнал, он стоял в кладовой гостиницы, но ключ от кладовой был только у меня и у администратора, как он сюда попал, не понятно. Одна из кроватей была полу заправлена, на ней неведомый жилец скорей всего и спал. Зайдя в туалет, увидел, что вся полка над раковиной была заставлена различными туалетными принадлежностями: пена для бритья, бритвы, мыло, дезодоранты, зубная паста и т.п. На бочке унитаза лежали пару неполных пачек сигарет, три зажигалки, кто тут жил явно любил покурить, сидя на унитазе.Решил, что это не порядок – я тут отвечаю за всю гостиницу, и не знаю, кто тут живет . Должен выяснить это здесь и сейчас, должны же быть тут какие то документы справки фотографии, которые могут дать мне информацию о загадочном жильце. Открыв шкаф в правой комнате, увидел бушлат, китель, гражданскую куртку и шинель с лычками старшего сержанта. Слева на полке увидел потертый светло-коричневый бумажник, открыв его, увидел внутри в кармашке две фотографии 3х4. Человек на фото был хорошо мне знакомый – контрактник Андрюха Рябов, который живет в гостинице, но в 34 номере на третьем этаже. Сразу вспомнил разговор с ним, который произошел за несколько недель до Нового года. Он интересовался у меня, возможно ли ему переселится в новые номера с ремонтом на четвертом этаже, так как в старом 34-ом номере жить можно, но не приятно – обои серые и в некоторых местах отклеиваются, раковина подтекает, кровати скрипят и шатаются. Я ответил, что с этим вопросом надо подходить к заведующей по общежитиям, но вряд ли ему удастся её уговорить. Он все же к ней подходил, но разговор я не слышал, и не спрашивал у него удалось договориться или нет.Сегодня он должен был вернуться с наряда, к вечеру. Решил его дождаться, закрыл дверь на ключ и спустился на первый этаж на вахту. (Я не понимаю почему в тот момент, я не подумал, что из этого номера только вчера поздно вечером выехали родственники, и если Андрюха за это время и мог переселиться, то должен был перетаскивать вещи ночью с часу до пяти утра, так как он только в час пришел с наряда). Дневальный, который заменял меня, сказал, что никто не проходил и вернулся на своё место службы, в свою гостиницу. Андрюха пришел примерно к восьми, перехватив его у лестницы, я спросил:-Слушай, Андрюх, когда ты успел переехать в 56 номер?-Ты чего? Я как жил в 34, так и живу.-Но я видел в 56 номере твои вещи, ну вроде как твои.-Нет, ты, что-то путаешь.-Пойдем со мной подымимся, сам увидишь.-Пойдем.Я взял запасной ключ от 56 номера, и мы с ним пошли проверять. Поднявшись на 4-ый этаж и открыв дверь ведущий в коридор левого крыла, я увидел в конце коридора то, из-за чего у меня пробежал холод по спине. В конце коридора, в замке 56-ого номера торчал ключ с деревянным брелком. Ключ, который я думал, что потерял. Я был уверен, что в гостинице никого нет кроме меня: всего около двух часов назад я был в каждом номере, открыл каждый шкаф и тумбочку, заглядывал под кровати, проверяя на наличие забытых вещей и оставленного мусора, заходил даже в душевые, которые присутствовали на каждом этаже. Никого и ничего подозрительного не видел, но кто-то или что-то здесь явно есть… Естественно для Андрюхи ничего странного здесь не было, он просто шел рядом со мной по коридору, а в мыслях у него было скорей всего помыться поесть и лечь спать. Дойдя по коридору до 56 номера, я заметил, что и дверь была слегка приоткрыта. Даже не открывая её, я стал догадываться что там увижу – ничего не увижу. Я открыл дверь, и заглянул в номер. Номер выглядел так, как и должен выглядеть после того как из него выехали родственники, навещавшие сына: помятые кровати, немного грязные столы, и немного мусора в урне в туалете. Не было ни одной вещи, которые я видел около часа назад, более того, даже присутствие, когда-либо, этих вещей не чувствовалось. Такое чувство, что я открыл совершенно другой номер, точнее он был уже открыт кем-то. Я сказал Андрюхе, что видел его вещи в этом номере. Он посмеялся, спросил “Ты чё накурился?” и ушел к себе. Я стоял в недоумении и шоке, и только успокоившись немного, обратил внимание на то, что дверь в 55-ый номер открыта внутрь почти нараспашку, у двери конечно и был сломан замок, и она не закрывалась, но настолько открытой я её точно не оставлял. Зайдя в 55-ый номер, я увидел стоящий на столе серый телевизор "Орион", который я видел пару часов назад в 56-ом номере и, который по идее должен стоять в кладовой на 3-ем этаже.Я не помню свои мысли в тот момент, их наверно и не было, было только острое желание рассказать о случившимся кому-то, кто мне может поверить. Спустившись на вахту, я набрал номер дневального по второй гостинице, Сереги, с которым я хорошо сдружился во время службы. Попросил подойти ко мне, так как у меня какая-то чертовщина творится. После того, как я рассказал ему всю историю, Серега сказал:" Я тебе верю, потому что видел бы ты сейчас себя со стороны, пошли разберемся вдвоем".Поднялись на четвертый этаж, дошли до 56 номера. Все осталось в том же состояние, как я и оставил: никаких вещей в 56-ом, телевизор в 55-ом. Решили отнести телевизор обратно в кладовую.Открыв дверь в кладовую и увидев, что телевизора в ней нет, я почему-то немного упокоился. Наверное боялся увидеть полную копию телевизора, и их стало бы два. Потом решил зайти в 34-ый номер к Андрюхе, я ведь предположительно его вещи видел. Постучались к нему, он нас впустил. Оглядевшись, мой взгляд зацепился за белую электроплитку, стоящую на застеленной клеенкой тумбочке, и клеенку, и плитку я видел в 56-ом. И тут я спросил: "Слушай, Андрюх, а у тебе случаем нет светло-коричневого бумажника, в котором есть 2 твоих фотки 3х4." На его лице выступило удивление, он молча взял свой бушлат и достал из внутреннего кармана светло-коричневый бумажник, в котором действительно были две фотки 3х4.Потом стояли с Серегой на улице, курили. Серега сказал с улыбкой: "Может ты в будущее попал, в будущем Андрюху все-таки переселят на четвёртый этаж."Я подумал, и ответил, тоже шутя: "Зная характер заведующей общежитиями, у которой снега зимой не выпросишь, скорей всего я попал в альтернативную реальность, где она подобрее".P.S. Через 3 года я нашел Андрюху в ВК и спросил, переселяли ли его в другой номер, он ответил, что переселяли, но не на четвертый этаж, а на первый.Автор - Kos.

Ключевые слова: Служба в армии перемещение в пространстве перемещение вещей

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