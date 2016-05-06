Полтергейст и домовой с призраком

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:03

RedNight Просмотров: 230 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 13:03 by

Доброго дня! До сегодняшнего момента я был простым читателем сайта, но недавно я услышал о некоторых историях, и хочу этим поделиться.Это будут истории о домовых (а в первом случае, может, и о полтергейсте). Подвигло меня написать вот что...Недавно на моей работе наша администратор пожаловалась нам на «странную аномальщину», которая произошла у неё дома. Поскольку мы с администратором в хороших отношениях, я подбил её рассказать мне историю целиком, что она и сделала.Это произошло в её квартире, где она живёт с мамой, утром того дня, когда произошёл разговор (а был он совсем недавно). Ранним утром, примерно в 4 утра, она проснулась из-за странного грохота. Как оказалось, этот грохот был из-за разбившейся вазы с цветком, которая упала с подоконника. Проблема лишь в том, что она как бы падать не должна, она же не стоит с краю! Аналогично и другие цветы в горшках стояли и стоят у окна, но не с краю подоконника, и тем самым падать просто не с чего – если бы они стояли с краю и свешивались вниз, тогда другое дело, сила тяжести, закон Ньютона, все дела. А здесь, получается, горшок с цветком ни с того ни с сего вдруг передвинулся к краю подоконника и упал на пол – других вариантов того, как произошло падение, просто нет. Это всё равно, как если бы, стоящие на столе обеденные блюда, вдруг сами подъехали к краю и все дружно вывалились. Никаких домашних животных (кошек, собак), могущих сдвинуть горшок, у них не живёт – именно из-за этого ей и было особенно страшно. Предположить, что какая-то сила сдвинула горшок к краю и сбросила его, всё-таки жутко. Тем более учтите, что она спит перед рабочей сменой, и вдруг её в 4 утра будит вот такая аномальщина… Будет ли потом покой? (неудивительно, что она потом весь день материла при всех нас этот несчастный горшок и полтергейст).Дома я рассказал эту историю маме, и на неё она произвела большое впечатление. Я воспринял эту историю спокойно, как никак ничего страшного не случилось, просто упал горшок, обошлось без жертв, но мама была очень сильно удивлена. И она объяснила мне причину своего сильного удивления: оказывается, к ним на работу пришла новая сотрудница, которая временно переехала из Нижнего Новгорода на заработки, и которая тоже столкнулась дома с чем-то непонятным. Она (эта женщина, имени я не спрашивал) считала, что это домовой, и говорила маме об этом на полном серьёзе. Мама просто была удивлена тем, что и я рассказал ей об этом аномальном случае с цветком, и она услышала подобные непонятные истории от своей коллеги, и всё в один день. Она пересказала несколько случаев проявления его дел, и я разложи их по пунктам, чтобы было легче различать один случай от другого.1.Та женщина, как я уже сказал выше, считала, что в её доме живёт домовой, и не без оснований. Она привыкла к подозрительным вещам, которые там происходили. Одна из самых неприятных вещей – когда она ночью чувствовала, что кто-то заходит в её комнату и садится на кровать, где она спала. Причём все остальные домочадцы спали. Этот «кто-то» садился на кровать и это было поначалу не очень-то и приятно, но потом она привыкла к этому и относилась уже спокойнее. Во время этого «сидения» она чувствовала вес сидевшего, т.е. ощущала, что под ним прогибается матрац. Подобное повторялось по ночам много раз.2.Иногда в квартире она слышала чей-то кашель, причём достаточно близко – в соседней комнате или буквально в 2-3 метрах от себя. Причём кашель был и тогда, когда никого больше в доме не было, а проблемами со слухом она не страдала. Кашель также слышали и другие родственники. Очевидно, так домовой проявлял себя.3.Их кот очень часто играл, бегал или просто смотрел на кого-то невидимого (не просто уставившись в стену). Вообще с котом это было очень часто, все уже привыкли к тому, что он «видит» нечто невидимое для них и играется с ним. Если же он смотрел, то его взгляд был очень осмысленный, словно он смотрел на какой-то невидимый, но подвижный объект, а не просто так, в пустоту.4.Ребёнок (я не помню, мальчик или девочка) не раз пугал родителей заявлениями о том, что на кухне возле плиты видит какую-то «тётю», которая смотрит на него. Конечно, никто из взрослых ничего не видел, но ребёнок видел и говорил об этом не раз: «Мам, а там тётя опять стоит и смотрит» и т.д. Умирал ли кто-то в этой квартире, они не знали. Но очевидно, что это был уже не домовой, а чей-то призрак. В таком случае, в квартире жило две сущности.Это основные случаи проявления домового, которые можно было получить со слов той женщины. Но после, по её же словам, он перестал проявлять себя, как она говорила: - «Он ушёл». А после она переехала в наш город, и услышать что-то новое о том домовом теперь невозможно. Я думаю, что и у моей администраторши, и у той женщины в домах что-то происходило - по крайней мере, если кашель можно списать на "послышалось", а кого-то сидящего в ногах – на сонный паралич, то как быть с показаниями ребёнка, я не знаю. Я серьёзно уверен в том, что в той квартире мог жить призрак на пару с домовым. Думаю, в этом вопросе детям следует доверять. В любом случае, ничего вредного этого сущности не делали (если не считать разбитого горшка у нашего администратора и сопутствующей бессонной ночи).

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