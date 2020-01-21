Сумасшедшая

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:07

Aipril Просмотров: 105 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 08:07 by

В нашем районе часто встречала одну женщину, явно имеющую психическое заболевание. Она всегда была вычурно и не по погоде одета, грязные и сваляные, как дреды, волосы постоянно были высоким конусом собраны на голове.Однажды мы с сестрой решили покататься на велосипедах и, проезжая по нашему спальному району, на одной из улиц мы увидели эту женщину. Я проехала вперед, не обращая на нее внимания, а сестра немного отстала. Когда она меня догнала, то рассказала, что удивилась, увидев такую странную женщину и, проезжая мимо, не смогла отвести от нее взгляда. Та женщина это увидела и злобно ей сказала:- Смерть тебе, гадина, смерть, смерть.Конечно, от услышанного остался очень неприятный осадок, я попыталась успокоить сестру, в сердцах благословили эту ненормальную, попросили Божьего благословения и себе. Однако, до конца года у сестры одна за одной умерли три ее кошки. Две от онкологии, у третьей кажется что-то с почками случилось. Причем умерли сначала молодые, а потом уже самая старенькая кошка.

Ключевые слова: Женщина сестра кошки смерть авторская история

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