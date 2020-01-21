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Истории из жизни

Сумасшедшая

В нашем районе часто встречала одну женщину, явно имеющую психическое заболевание. Она всегда была вычурно и не по погоде одета, грязные и сваляные, как дреды, волосы постоянно были высоким конусом собраны на голове.

Однажды мы с сестрой решили покататься на велосипедах и, проезжая по нашему спальному району, на одной из улиц мы увидели эту женщину. Я проехала вперед, не обращая на нее внимания, а сестра немного отстала. Когда она меня догнала, то рассказала, что удивилась, увидев такую странную женщину и, проезжая мимо, не смогла отвести от нее взгляда. Та женщина это увидела и злобно ей сказала:

- Смерть тебе, гадина, смерть, смерть.

Конечно, от услышанного остался очень неприятный осадок, я попыталась успокоить сестру, в сердцах благословили эту ненормальную, попросили Божьего благословения и себе. Однако, до конца года у сестры одна за одной умерли три ее кошки. Две от онкологии, у третьей кажется что-то с почками случилось. Причем умерли сначала молодые, а потом уже самая старенькая кошка.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:07
Сегодня, 08:07 by AiprilПросмотров: 105Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Женщина сестра кошки смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: vikki z
Сегодня, 09:09
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Комментариев: 179
Частенько в кино проскальзывают такие сюжетные линии, где сумасшедшие, как оказывается потом говорят правду. В жизни конечно не меньше таких людей. Помню случай в магазине мимо меня проходила девушка и жевала плед, я сначала не обратила особого внимания. А потом она вышла и опять зашла и смотрела прямо в глаза, а взгляд был такой "страшный" и она потом ещё за мной ходила, вообщем то неприятно. Мне кажется наверное не стоило вашей сестре на неё так смотреть. История оставила осадок +++ Надеюсь что, это совпадение с кошками. Не стоит прокручивать её слова и принимать на себя. Языков не хороших хватает.
Зарегистрирован: 21.01.2020
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