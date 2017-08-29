Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Продолжаем тему совпадений. Поэма о питерской квартире

Пошла я как-то прогуляться по снежку - сизые сумерки, набережная в дымке, деревья в белоснежном кружеве, в окнах сталинок то здесь, то там рождественские звезды янтарно переливаются, лепота. Возвращаюсь вечером, сую ключ в замок... сюрприз-сюрприз, он не поворачивается. Заклинило!

1.

Прибежал арендодатель со своим комплектом ключей, с полчаса бился - ну никак. Вызвал срочного мастера из какой-то интернет-конторы и ушел домой. Час я просидела в подъезде с книжкой, прикидывая, к кому поеду ночевать, если замок придется сносить с концами. Наконец по пробкам добрался мастер, молодой паренек с чемоданом инструментов. Церемонно сказал: "Ключ, пожалуйста!" - и минут за пятнадцать открыл замок. Потом спрашивает:
- А что вы с дверью делали? Хлопали ей?
- Нет, не хлопали... с чего бы.
- Да? Интересно.

Замок там один, но поворот единственного ключа выдвигает сразу несколько засовов. Проблема оказалась в самом нижнем. Был он весь перекошен, торчал боком, из пазов вылетел... Я как-то даже и не удивилась. Во-первых, он мог потихоньку расшатываться, годами, во-вторых, ну это же моя квартирка, когда в ней все было просто?

- Я его не могу обратно вставить, - говорит. - Хотя бы потому, что вылетевших шурупов нигде не нашел. Может, они в дверь провалились...
- Да и Бог с ними!

Мастер собрал чемоданчик и ушел. Я поискала в прихожей и в подъезде таинственно пропавшие шурупы (безуспешно) и... зацепилась взглядом за бумажное объявление, которое сто лет уже висит на стене. Всегда мимо ходила, не читая.

"ОТКРЫВАЕМ ЛЮБЫЕ ЗАМКИ, СЕЙФЫ И Т.Д. ОПЕРАТИВНО, НЕДОРОГО".

Прелесть какая. Не поленилась проверить - на других площадках нет такого. Висело оно, предусмотрительно приляпанное безвестным клейщиком бумажек, именно у моей двери. Намекало!

Квартира, конечно, да-а-а. Уже и домой не пускает. Какое нахальство. С другой стороны, и польза есть... я как-то, перечисляя странности, которые тут творятся, поведала, как у меня в прихожей яростно шуршали пакеты с забытым молоком. Молоко спаслось. Так вот это был не баг, это была фича! У меня есть особенность - меня трудно разбудить шумом, звонком телефона и пр. Но я подскакиваю как по армейской тревоге, если в другой комнате тихонько зашуршать целлофановым пакетом. И эта "побудка" недавно спасла в ночи забытую на плите кастрюлю с мясом. В общем, в эту квартиру встроена защита от рассеянности. "Умный дом", версия нулевая, экспериментальная, так сказать.

Однако я все-таки вздохну со смесью сожаления и облегчения, когда настанет время съехать. Уж больно интересная тут жизнь.

Это единственное, наверное, место в мире, где я ухитрилась поймать... н-н-н-н-н-н-нет, не сонный паралич, но нечто нетипичное для меня. Рассказываю.

2.

Это было уже довольно давно - в прошлом году, и не зимой. Утро, я дома одна, отсыпаюсь. Мне снится, что я сплю - точнее, уже одним глазом бодрствую - у себя в спальне. В той пижаме, в которой ложилась спать наяву, на тех простынях, которые накануне поменяла. Все весьма реалистично. Солнечное позднее утро. Я лежу, развернувшись лицом к стене и спиной - к полуоткрытой двери. И слышу голос мужа, который снова и снова окликает меня из недр квартиры моим домашним прозвищем. Но у него такой молодой голос. Словно ему лет двадцать...

Я сосредотачиваюсь и мысленным взором вижу - или воображаю - комнаты за дверью. Там вроде и та же обстановка, и не та. Силуэт мужа тоже вижу - он действительно словно бы моложе, чем есть. Это, конечно, замечательные перемены, но... с чего бы вдруг? К тому же на самом деле муж в другом городе. Да это же сон, доходит до меня. Мне все это снится: и солнце сквозь шторы, и пижама со слониками, и весело окликающий меня голос мужа... Кстати, он явно направляется в спальню, а зачем мне знакомиться с местной версией собственного мужа? Не нужно! Совсем не нужно! Пора просыпаться!

Я пытаюсь... нет, не вынырнуть из сна чистым усилием воли, как бывает, когда хочешь сменить сюжетную пластинку или попросту проснуться. Я пытаюсь совершить сугубо физическое действие, разомкнуть ресницы - потому что все это время я прекрасно ощущаю свое тело, позу, мне надо именно открыть глаза, и сон прекратится. Давай-давай, командую себе мысленно, он сюда идет, быстрее, еще чуточку, ну! Хлопай ресницами и взлетай. Очень трудно, неимоверно трудно это сделать - но удается! Я открываю глаза - и... солнечное утро, я лежу, развернувшись лицом к стене, спиной к полуоткрытой двери. Именно в той позе, которую так ясно осознавала на протяжении всего этого странного сновидения. В квартире, конечно, никого нет - с пробуждением, товарищи!

3.

А дверные совпадения на том не кончились. Двадцать четвертого вышла я вечерком вынести мусор. В куртке, накинутой поверх домашнего. Иду через двор обратно к подъезду... и вдруг понимаю, что давешний мастер снял с ключа брелок-открывашку для домофона. И этот брелок лежит сейчас в квартире. Там же, где мой телефон. Там же, где карты и наличка. А сейчас уже девять вечера, темно, погода отврат, и ждать, пока кто-нибудь из соседей появится, можно долго. А у меня там кастрюлька на плите булькает и вообще планы на Сочельник были более приятные. Бросаю, не сбавляя хода, взгляд в сторону будки вахтера у шлагбаума - там пусто. Подхожу к подъезду, зачем-то берусь за бесполезную ручку... и открываю дверь, легко и просто.

- Здрасти, - растерянно говорит незнакомый пацан-подросток.
- Привет, - отвечаю, обалдев.

Он как раз выходил и успел только нажать кнопку выхода, а дверь толкнуть не успел. Она открылась без его участия. Совпадение наших действий - до секунды. Ну должны же происходить маленькие чудеса в канун Рождества, пусть и католического!..


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 05:25 by TenguПросмотров: 990Комментарии: 12
+16

Ключевые слова: Дверь квартира совпадения сон на грани пробуждения авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Arhip
Вчера, 06:33
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (1667|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 587
Если нет ключа для домофона то тут два выхода - либо звонить по всем квартирам и просить открыть дверь, либо сильно дернуть дверь, что бы магниты отлепились друг от друга. Ну есть еще вариант для экстремалов - обесточить подъезд, тогда дверь сама откроется.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#2 написал: Kinigos
Вчера, 07:41
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (176|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 259
Цитата: Arhip
Если нет ключа для домофона то тут два выхода - либо звонить по всем квартирам и просить открыть дверь, либо сильно дернуть дверь, что бы магниты отлепились друг от друга. Ну есть еще вариант для экстремалов - обесточить подъезд, тогда дверь сама откроется.

Я одно время отвёртку с собой носила.огромную.правда не под все форматы дверей подходит. Ещё можно сильно камушком по считывателю двинуть, замкнуть контакты.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#3 написал: Tengu
Вчера, 11:51
+2
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 142
Цитата: Arhip
Если нет ключа для домофона то тут два выхода - либо звонить по всем квартирам и просить открыть дверь, либо сильно дернуть дверь, что бы магниты отлепились друг от друга. Ну есть еще вариант для экстремалов - обесточить подъезд, тогда дверь сама откроется.


Гы))) Это ж как ее надо дернуть? Не, если бы меня сразу не впустили, я бы пошла на этаж парковки, охрану искать. Может, открыли бы.

Цитата: Kinigos
Я одно время отвёртку с собой носила.огромную.правда не под все форматы дверей подходит. Ещё можно сильно камушком по считывателю двинуть, замкнуть контакты.


Сразу видно русского человека))
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#4 написал: Light_a_dark
Вчера, 12:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (401|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 1 745
Цитата: Tengu
Это ж как ее надо дернуть?

Иногда и не особенно сильно)
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 12:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (73|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 802
По первой истории мистики не увидел.
По второй, уверен, что вам в момент порхания ресницами тоже было двадцать лет. Удивительно было бы, если бы вы сохранили свежесть двадцатилетней девушки хотя бы на пять минут после сновидения. Это ведь возможно, не правда ли?
По третьей истории тоже случались подобные совпадения и слышал со стороны похожие случаи. Даже экспериментировал. Потом бросил - не удаётся найти закономерность. Да - есть, да - случаются повторения, но это всё не поддаётся анализу и невозможно классифицировать предпосылки, условия, оценить результативность.
За ваши двадцать лет +.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#6 написал: Jako tako
Вчера, 14:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (104|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 650
Все истории интересные.
По второй истории. Тоже не раз подобное бывало. Вроде и сон и не сон, и лежишь в той же позе, как и в этом «сне». И вразумительное чудится. Сама не могу это ничем объяснить.
А однажды был точно сон, что стою и смотрю на себя, лежащую в определенной позе, тоже к стене повёрнута, а рядом со мной справа стоит бабушка какая-то в платке и смотрит на меня спящую. Проснулась в той же позе, что и во сне. Что это была за бабушка - понятия не имею.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#7 написал: Tengu
Вчера, 14:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 142
Цитата: Jako tako
Все истории интересные.
По второй истории. Тоже не раз подобное бывало. Вроде и сон и не сон, и лежишь в той же позе, как и в этом «сне». И вразумительное чудится. Сама не могу это ничем объяснить.
А однажды был точно сон, что стою и смотрю на себя, лежащую в определенной позе, тоже к стене повёрнута, а рядом со мной справа стоит бабушка какая-то в платке и смотрит на меня спящую. Проснулась в той же позе, что и во сне. Что это была за бабушка - понятия не имею.


Я знаю, что у многих подобное бывает... Но моему организму эти сонные спецэффекты как-то не свойственны. Однако в чудо-квартирке проняло и меня.

Бабушка... может, ваша же собственная, скажем, прабабушка?))

Видимо, это все-таки сны на грани пробуждения?.. А может, мы правда во сне гуляем какой-то частью себя по мирам.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#8 написал: Jako tako
Вчера, 15:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (104|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 650
Цитата: Tengu

Бабушка... может, ваша же собственная, скажем, прабабушка?))

Видимо, это все-таки сны на грани пробуждения?.. А может, мы правда во сне гуляем какой-то частью себя по мирам.

Я за версию, что мы можем гулять вне тела. ))
Я тоже подумала на прабабушку. Ни одну я, кстати, так вживую и не увидела. Но кажется, что это была именно с папиной стороны.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#9 написал: nanoera
Вчера, 15:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
2. Осознанное сновидений... Бывает.. Прикольная штука))))
Зарегистрирован: 2.04.2019
#10 написал: Tengu
Вчера, 16:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 142
Цитата: nanoera
2. Осознанное сновидений... Бывает.. Прикольная штука))))


Разве это осознанное? Ведь в ОС мы вроде как можем моделировать окружающую реальность, потому что знаем, что это просто сон? Кстати, у меня этот фокус никогда не получался. У меня схема работала наоборот: я пробовала корректировать мир вокруг себя, до меня доходило, что это сон и я тут же просыпалась. Но в момент осознания я точно не могла сказать, в какой позе и при каком освещении я сейчас сплю. А в этот раз было иначе - я все это осознавала. Я как бы смотрела своё кино поверх осязаемой, настоящей реальности. Странное чувство.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#11 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (56|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 632
Классные истории, написаны шикарно) +
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#12 написал: Tengu
Сегодня, 02:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 142
Цитата: Tanusha13666
Классные истории, написаны шикарно) +


Спасибо) Я стараюсь)) Мне, по-моему, пора художку попробовать. Тут-то я ограничена реальными событиями))
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.