Продолжаем тему совпадений. Поэма о питерской квартире

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tengu Просмотров: 990 Комментарии: 12 +16 Вчера, 05:25 by

Пошла я как-то прогуляться по снежку - сизые сумерки, набережная в дымке, деревья в белоснежном кружеве, в окнах сталинок то здесь, то там рождественские звезды янтарно переливаются, лепота. Возвращаюсь вечером, сую ключ в замок... сюрприз-сюрприз, он не поворачивается. Заклинило!1.Прибежал арендодатель со своим комплектом ключей, с полчаса бился - ну никак. Вызвал срочного мастера из какой-то интернет-конторы и ушел домой. Час я просидела в подъезде с книжкой, прикидывая, к кому поеду ночевать, если замок придется сносить с концами. Наконец по пробкам добрался мастер, молодой паренек с чемоданом инструментов. Церемонно сказал: "Ключ, пожалуйста!" - и минут за пятнадцать открыл замок. Потом спрашивает:- А что вы с дверью делали? Хлопали ей?- Нет, не хлопали... с чего бы.- Да? Интересно.Замок там один, но поворот единственного ключа выдвигает сразу несколько засовов. Проблема оказалась в самом нижнем. Был он весь перекошен, торчал боком, из пазов вылетел... Я как-то даже и не удивилась. Во-первых, он мог потихоньку расшатываться, годами, во-вторых, ну это же моя квартирка, когда в ней все было просто?- Я его не могу обратно вставить, - говорит. - Хотя бы потому, что вылетевших шурупов нигде не нашел. Может, они в дверь провалились...- Да и Бог с ними!Мастер собрал чемоданчик и ушел. Я поискала в прихожей и в подъезде таинственно пропавшие шурупы (безуспешно) и... зацепилась взглядом за бумажное объявление, которое сто лет уже висит на стене. Всегда мимо ходила, не читая."ОТКРЫВАЕМ ЛЮБЫЕ ЗАМКИ, СЕЙФЫ И Т.Д. ОПЕРАТИВНО, НЕДОРОГО".Прелесть какая. Не поленилась проверить - на других площадках нет такого. Висело оно, предусмотрительно приляпанное безвестным клейщиком бумажек, именно у моей двери. Намекало!Квартира, конечно, да-а-а. Уже и домой не пускает. Какое нахальство. С другой стороны, и польза есть... я как-то, перечисляя странности, которые тут творятся, поведала, как у меня в прихожей яростно шуршали пакеты с забытым молоком. Молоко спаслось. Так вот это был не баг, это была фича! У меня есть особенность - меня трудно разбудить шумом, звонком телефона и пр. Но я подскакиваю как по армейской тревоге, если в другой комнате тихонько зашуршать целлофановым пакетом. И эта "побудка" недавно спасла в ночи забытую на плите кастрюлю с мясом. В общем, в эту квартиру встроена защита от рассеянности. "Умный дом", версия нулевая, экспериментальная, так сказать.Однако я все-таки вздохну со смесью сожаления и облегчения, когда настанет время съехать. Уж больно интересная тут жизнь.Это единственное, наверное, место в мире, где я ухитрилась поймать... н-н-н-н-н-н-нет, не сонный паралич, но нечто нетипичное для меня. Рассказываю.2.Это было уже довольно давно - в прошлом году, и не зимой. Утро, я дома одна, отсыпаюсь. Мне снится, что я сплю - точнее, уже одним глазом бодрствую - у себя в спальне. В той пижаме, в которой ложилась спать наяву, на тех простынях, которые накануне поменяла. Все весьма реалистично. Солнечное позднее утро. Я лежу, развернувшись лицом к стене и спиной - к полуоткрытой двери. И слышу голос мужа, который снова и снова окликает меня из недр квартиры моим домашним прозвищем. Но у него такой молодой голос. Словно ему лет двадцать...Я сосредотачиваюсь и мысленным взором вижу - или воображаю - комнаты за дверью. Там вроде и та же обстановка, и не та. Силуэт мужа тоже вижу - он действительно словно бы моложе, чем есть. Это, конечно, замечательные перемены, но... с чего бы вдруг? К тому жемуж в другом городе. Да это же сон, доходит до меня. Мне все это снится: и солнце сквозь шторы, и пижама со слониками, и весело окликающий меня голос мужа... Кстати, он явно направляется в спальню, а зачем мне знакомиться с местной версией собственного мужа? Не нужно! Совсем не нужно! Пора просыпаться!Я пытаюсь... нет, не вынырнуть из сна чистым усилием воли, как бывает, когда хочешь сменить сюжетную пластинку или попросту проснуться. Я пытаюсь совершить сугубо физическое действие, разомкнуть ресницы - потому что все это время я прекрасно ощущаю свое тело, позу, мне надо именно открыть глаза, и сон прекратится. Давай-давай, командую себе мысленно, он сюда идет,, еще чуточку, ну! Хлопай ресницами и взлетай. Очень трудно, неимоверно трудно это сделать - но удается! Я открываю глаза - и... солнечное утро, я лежу, развернувшись лицом к стене, спиной к полуоткрытой двери. Именно в той позе, которую так ясно осознавала на протяжении всего этого странного сновидения. В квартире, конечно, никого нет - с пробуждением, товарищи!3.А дверные совпадения на том не кончились. Двадцать четвертого вышла я вечерком вынести мусор. В куртке, накинутой поверх домашнего. Иду через двор обратно к подъезду... и вдруг понимаю, что давешний мастер снял с ключа брелок-открывашку для домофона. И этот брелок лежит сейчас в квартире. Там же, где мой телефон. Там же, где карты и наличка. А сейчас уже девять вечера, темно, погода отврат, и ждать, пока кто-нибудь из соседей появится, можно долго. А у меня там кастрюлька на плите булькает и вообще планы на Сочельник были более приятные. Бросаю, не сбавляя хода, взгляд в сторону будки вахтера у шлагбаума - там пусто. Подхожу к подъезду, зачем-то берусь за бесполезную ручку... и открываю дверь, легко и просто.- Здрасти, - растерянно говорит незнакомый пацан-подросток.- Привет, - отвечаю, обалдев.Он как раз выходил и успел только нажать кнопку выхода, а дверь толкнуть не успел. Она открылась без его участия. Совпадение наших действий - до секунды. Ну должны же происходить маленькие чудеса в канун Рождества, пусть и католического!..

Ключевые слова: Дверь квартира совпадения сон на грани пробуждения авторская история

Другие, подобные истории: