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Истории из жизни

Предупреждение

Это не вымысел, а реальная история, при воспоминании о которой мне до сих пор нехорошо.
Итак, осень поздняя, мы с мужем решили переехать на зиму из частного дома в квартиру, где пять лет назад умер его отец. Свёкра я не застала, но все отзывы о нем были положительные, мол, строгий, но справедливый и добрый. В квартире его мы появлялись редко, надолго не задерживаясь, присматривали за ней. Муж принципиально не сдавал ее.
После переезда не досчитались связки ключей. Помню, у меня была мысль, что водитель газели помогал нам разгружаться и вроде держал ее в руках. Но парень был частником, телефон его не отвечал, и мы решили вскоре просто сменить замки, особо не напрягаясь.

Буквально через пару дней сижу дома. Одна. Мужу часа три до возвращения домой. Вечереет. Свет на кухне и в коридорчике маленький из окон, но хватает. А в большом коридоре, где входная дверь, полумрак уже.
Иду на кухню и краем глаза замечаю, что из большого коридора в комнату напротив заходит муж. То есть лица не вижу, но фигура и волосы его. Костюм, правда, другого цвета.
Ну, думаю, шутник, решил новый купить, да и переоделся сразу. И зашел потихоньку — типа сюрприз будет. Я, конечно, сообщаю: «А я тебя вижу» и двигаю в комнату. А там — никого…. Я в шоке. Да-да, еще и в шкаф посмотрела… Никого.
И пока я это осознавала, слышу, на лестничной площадке кто-то тихо возится… Я к двери. И гляжу — замки открыты входные, я их сама забыла закрыть, хотела, да забыла… И как в спину меня кто толкнул — закрыла я дверь на здоровенную задвижку тут же, тихо так, сама в глазок смотреть, а там темно. Полное ощущение, что заклеили его. А возня все громче, вроде как двое шепчут. И тут в замок тихонечко так ключ вставляют. Мне бы крикнуть, а я от шока не то что крикнуть — вздохнуть не могу. Стою как парализованная. Смотрю — второй замок поворачивается. И шепот: «Если она дома, то что?». И что-то неразборчивое в ответ. Ручка двери поворачивается, а задвижка-то держит, не открыть. Раз нажали, другой. И тут опять шепот: «Замок поменяли, сволочи». К этому моменту меня оцепенение отпустило, и я не нашла ничего лучше, как сказать в дверь: «Не сволочи, а очень предусмотрительные люди!». Слышно было, как бегут по лестнице вниз, хлопнула дверь, а у меня руки-ноги тряслись, как у больной. Страшно было безумно.

Приехал муж. Глазок оказался залеплен жвачкой. Заявление в полицию написали, но водителя газели не нашли — номер телефона оказался оформлен на постороннего человека, номера машины мы категорически не помнили. Поменяли замки и поставили сигнализацию. А муж до сих пор уверен, что это его отца я видела в тот день в коридоре, потому как они с мужем похожи, а в том самом «новом» костюме свёкра хоронили. Предупредил, подозвал к двери, чтобы подошла… А ведь в ванну собиралась… Мне страшно представить, чего бы мне стоила моя забывчивость…
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Сегодня, 03:46 by LynxПросмотров: 743Комментарии: 10
+27

Ключевые слова: Призрак знаки предупреждение воры дверь страх

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Комментарии

#1 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 04:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 37
Предупредил Вас вовремя.
Отличная история!
Зарегистрирован: 11.02.2016
#2 написал: kas11
Сегодня, 06:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (191|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 141
может и ангел-хранитель в образе свекра оказался.... повезло... в любом случае,следует поблагодарить высшие силы и свечку свекру не забыть поставить. плюс
Зарегистрирован: 16.03.2013
#3 написал: акжана
Сегодня, 07:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (569|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 668
Правильно, что замки сразу сменили и свекор покойный в образе мужа во время появился. Я по-началу подумала, что домовой предупреждает, но костюм и внешнее сходство свекра с мужем автора были убедительны, поэтому наверное все-таки это был призрак.
Вполне возможно, что водитель с напарником вот таким образом промышляет квартирными кражами. Все-равно рано или поздно их поймают.
История довольно жуткая. Тут и видение и следом ситуация с ворами. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#4 написал: Nadezhda9
Сегодня, 07:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 83
Свекр предупредил, за историю плюс!
Зарегистрирован: 4.10.2016
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:17
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1756|-2)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 182
Беспонтово ентот водила как-то к обносу квартирки подготовился. Мало того что время неподходящее выбрал, так еще и не проследил, когда кто дома бывает. И на что надеялся когда ключи уводил? Что хозяева не рюхнутся или замки не поменяют?Дурачок какой-то. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#6 написал: Talisha
Сегодня, 10:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (626|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 600
Надо было сразу милицию вызывать, не привлекая внимания взломщиков. Свекр молодец:-)
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 10:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (88|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 451
Плюс за историю)
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#8 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 10:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (107|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 94
Интересная история! Помню похожий случай, очень отчетливое воспоминание из детства. Родители всегда сушили вещи на балконе (лоджия). Уже вечер, стемнело, я так спокойненько зашла в комнату и обнаружила, что кто-то бельё развешивает, подошла поближе, узнала папу! Давай ему махать руками, мол, привет! А он словно не видит и не слышит меня, продолжает работать. Тогда я подошла к двери, выводящей на лоджию и обнаружила, что та закрыта изнутри, то есть из комнаты. Удивившись, я все-равно открыла дверь, зашла... сколько же было моего изумления, когда я обнаружила, что белье давно развешено, а на балконе никого нет! На тот момент мне года четыре было, и, надо сказать, случай сильно меня напугал. Сразу побежала искать маму, выяснилось, отец в эту же минуту был в магазине, ходил за продуктами, пока мама ужин готовила. До сих пор, как вспомню, история не дает покоя )
Зарегистрирован: 4.08.2015
#9 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 10:47
0
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Репутация: (132|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 762
Хорошо что ума хватило замки сменить, да вовремя потом на щеколду дверь закрыть. +
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#10 написал: Вареньевна
Сегодня, 11:04
0
Онлайн
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Репутация: (112|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 166
Цитата: Talisha
Надо было сразу милицию вызывать, не привлекая внимания взломщиков. Свекр молодец:-)

Согласна на 100%. За историю плюс
Зарегистрирован: 4.02.2017
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