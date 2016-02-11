Предупреждение

Lynx Просмотров: 743 Комментарии: 10 +27 Сегодня, 03:46 by

Это не вымысел, а реальная история, при воспоминании о которой мне до сих пор нехорошо.Итак, осень поздняя, мы с мужем решили переехать на зиму из частного дома в квартиру, где пять лет назад умер его отец. Свёкра я не застала, но все отзывы о нем были положительные, мол, строгий, но справедливый и добрый. В квартире его мы появлялись редко, надолго не задерживаясь, присматривали за ней. Муж принципиально не сдавал ее.После переезда не досчитались связки ключей. Помню, у меня была мысль, что водитель газели помогал нам разгружаться и вроде держал ее в руках. Но парень был частником, телефон его не отвечал, и мы решили вскоре просто сменить замки, особо не напрягаясь.Буквально через пару дней сижу дома. Одна. Мужу часа три до возвращения домой. Вечереет. Свет на кухне и в коридорчике маленький из окон, но хватает. А в большом коридоре, где входная дверь, полумрак уже.Иду на кухню и краем глаза замечаю, что из большого коридора в комнату напротив заходит муж. То есть лица не вижу, но фигура и волосы его. Костюм, правда, другого цвета.Ну, думаю, шутник, решил новый купить, да и переоделся сразу. И зашел потихоньку — типа сюрприз будет. Я, конечно, сообщаю: «А я тебя вижу» и двигаю в комнату. А там — никого…. Я в шоке. Да-да, еще и в шкаф посмотрела… Никого.И пока я это осознавала, слышу, на лестничной площадке кто-то тихо возится… Я к двери. И гляжу — замки открыты входные, я их сама забыла закрыть, хотела, да забыла… И как в спину меня кто толкнул — закрыла я дверь на здоровенную задвижку тут же, тихо так, сама в глазок смотреть, а там темно. Полное ощущение, что заклеили его. А возня все громче, вроде как двое шепчут. И тут в замок тихонечко так ключ вставляют. Мне бы крикнуть, а я от шока не то что крикнуть — вздохнуть не могу. Стою как парализованная. Смотрю — второй замок поворачивается. И шепот: «Если она дома, то что?». И что-то неразборчивое в ответ. Ручка двери поворачивается, а задвижка-то держит, не открыть. Раз нажали, другой. И тут опять шепот: «Замок поменяли, сволочи». К этому моменту меня оцепенение отпустило, и я не нашла ничего лучше, как сказать в дверь: «Не сволочи, а очень предусмотрительные люди!». Слышно было, как бегут по лестнице вниз, хлопнула дверь, а у меня руки-ноги тряслись, как у больной. Страшно было безумно.Приехал муж. Глазок оказался залеплен жвачкой. Заявление в полицию написали, но водителя газели не нашли — номер телефона оказался оформлен на постороннего человека, номера машины мы категорически не помнили. Поменяли замки и поставили сигнализацию. А муж до сих пор уверен, что это его отца я видела в тот день в коридоре, потому как они с мужем похожи, а в том самом «новом» костюме свёкра хоронили. Предупредил, подозвал к двери, чтобы подошла… А ведь в ванну собиралась… Мне страшно представить, чего бы мне стоила моя забывчивость…

Ключевые слова: Призрак знаки предупреждение воры дверь страх

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