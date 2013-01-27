Как нами играет судьба или О бессмысленной красоте совпадений ещё раз

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:45

Сабелька Просмотров: 408 Комментарии: 7 +14 Сегодня, 16:45 by

Дело было в Казани, в студенческие годы, когда случилась у меня сильная влюбленность.Вся история нашего короткого романтического общения была буквально пронизана рядом невероятных, почти киношных, совпадений. Просто невозможно не сделать выводы о вмешательстве посторонних сил. Что-то однозначно руководит нами, когда подстраивает нам подобные ситуации. И это я говорю не для красного словца. В моменты "подготовки" этих совпадений я не раз чувствовала на себе эти силы, морок какой-то, который водил меня и словно нахлабучивал мешок на голову.Парня звали Петр. Впервые мы встретились с ним на железнодорожном вокзале. Сошли с одной электрички. Он предложил помочь поднять сумку на эстакаду, проводил меня до остановки, посадил на трамвай номер 5, и я укатила. Мысленно пожурила себя, что не попыталась с ним познакомиться: парень мне понравился. Помню свою мысль в момент, когда захлопывались дверцы трамвая: теперь ведь его нигде не найдешь, как жаль... Каково было мое удивление, когда на другой день, в холле консерватории, где я училась, увидела Его! Оказывается, курсом младше с нами учился его родной брат-погодка. А сам Петр был студентом Туполевского авиационного института, располагавшегося на одной площади с консерваторией. Мы поулыбались неожиданной встрече. Тогда я узнала его имя. Судьба дала второй шанс, но.... опять ничего. Петя не предложил встретиться, а я никогда первой не делала шагов... Я не видела его с полгода. Образ постепенно стирался .Следующую дату я запомнила навсегда. Это было 10 декабря 1994г, суббота. Чуть ли не единственная суббота за все годы учебы, когда я почему-то не уехала на выходные в свой родной город. Помню день до подробностей. Я долго не могла уйти из консерватории, словно меня кто-то удерживал и водил по пустым делам. Одно за другим. Я просто заморочилась... Какие-то знакомые вдруг тормозили в коридоре или на лестнице, разговоры ни о чем... Так бывает в беспокойных снах, когда хочешь сделать что-то важное, но возникают бестолковые помехи... Наконец, вышла. И в последний момент, проходя мимо магазина, вспомнила, что я "дежурная по дому ": нужно купить продуктов... Позже поняла: "кто- то " упорно подгонял нам ещё один шанс, корректируя время и место встречи... У одной из пяти весьма загруженных касс мы умудрились столкнуться нос к носу. Я даже не сразу узнала его от неожиданности. Но он помнил мое имя (отличник!). Сразу предложил мне пойти с ним в кинозал на "Ностальгию" Тарковского.С того момента мы виделись каждый день.Мы поссорились однажды. Я была неправа. Он не появлялся несколько дней. Я знала адрес его квартиры, она находилась недалеко от центра. Но я никогда там не была. Был уже темный вечер, верная подруга Танька, видя мою ломку, предложила: ну пойдем искать твоего Петю. Мне представлялся тихий дворик с небольшим домиком в три этажа. Это я написала не для лирики. Поясню: спустя много лет, впервые очутившись на ул. Павлюхина, где он жил, я поняла, что в том далёком 1995 году у нас было мало шансов легко найти нужный дом: улица распространялась на несколько остановок, дома большие, "дистанции огромного размера". Но тогда мы об этом не знали и смело отправились на поиски. От долгих скитаний по темным казанским улицам нас спасло очередное невероятное совпадение. Стали спускаться в подземку на ул. Баумана (центр Казани). Далее, как в замедленных кадрах кино. Толпа исчезла. И перед нами вырос Он. Уверяю, что в тот момент я находилась в каком-то трансцендентном состоянии. Даже когда он преградил мне путь, поздоровался, взял мою руку, я не узнавала его (у меня нет никаких психических отклонений, честно). Встреча казалась до такой степени невероятной, что я не могла в нее поверить. В Казани, в городе - миллионнике, в переходе, в час- пик!!! Куда на секундочку делось целое море людей? Это в прямом смысле. Словно схлынула людская волна, чтоб две песчинки не пропустили друг друга. Кто нас столкнул? Кто вовремя убрал всю "массовку"? (В этом месте поцелуй в диафрагму. Петя направлялся ко мне!)Через несколько месяцев я закончила учебу и собралась восвояси. Навсегда. Никаких серьезных предложений от Пети не поступало и поступить не могло в принципе: через год все его семейство выезжало на ПМЖ в Германию.Наступил день моего отъезда. Планировали провести день вместе, а вечером выехать вдвоем на последней электричке до Свияжска, там он посадит меня на автобус и все... Когда мы прибыли на вокзал, нам сообщили , что в Юдино случился крупный пожар, серьезно повредились линии и электричек сегодня уже не будет. Мы рванули на автовокзал, но последний автобус ушел несколько минут назад. Так судьба подарила нам единственную и незапланированную ночь вместе, до которой отношения наши оставались чистыми... Каким- то темным силам было угодно взбудоражить все Юдино, чтобы мы сделали то, что не решались сделать раньше. Судьба просто не оставила мне шансов выйти из этой истории достойно и безболезненно.Боль от разлуки с ним я пронесла через десятилетия. Да... Я одна из тех дур... Нереализованные отношения не забываются. Иногда меня пробивает на философию и я думаю, что ведь все на свете должно иметь свой смысл. Но какой смысл был так упорно кидать нас друг к другу, выстраивать все эти ситуации? Для чего? Может, чья-то рука сверху выкладывает из нас красивые картинки, как дитя складывает мозаику? Просто ради забавы? Иначе для чего вся эта бессмысленная красота совпадений?На этом совпадения, связанные с Петей, не кончились. 10 декабря 1995 года, ровно через год после нашего похода в кино, один из центральных каналов транслировал "Ностальгию".Через много лет мы с мужем решили съездить в новую Казань. Дату приезда и квартиру выбирал муж. Дальше я даже не ставлю восклицательных знаков. По странному совпадению, через интернет он снял квартиру именно в том доме, в котором жил когда-то Петя. Мы приехали в Казань 23 августа 2012 года, в день, когда Петру исполнилось 40 лет. Но я почему-то уже не удивилась...Автор - я.

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