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Истории из жизни

Как нами играет судьба или О бессмысленной красоте совпадений ещё раз

Дело было в Казани, в студенческие годы, когда случилась у меня сильная влюбленность.
Вся история нашего короткого романтического общения была буквально пронизана рядом невероятных, почти киношных, совпадений. Просто невозможно не сделать выводы о вмешательстве посторонних сил. Что-то однозначно руководит нами, когда подстраивает нам подобные ситуации. И это я говорю не для красного словца. В моменты "подготовки" этих совпадений я не раз чувствовала на себе эти силы, морок какой-то, который водил меня и словно нахлабучивал мешок на голову.

Парня звали Петр. Впервые мы встретились с ним на железнодорожном вокзале. Сошли с одной электрички. Он предложил помочь поднять сумку на эстакаду, проводил меня до остановки, посадил на трамвай номер 5, и я укатила. Мысленно пожурила себя, что не попыталась с ним познакомиться: парень мне понравился. Помню свою мысль в момент, когда захлопывались дверцы трамвая: теперь ведь его нигде не найдешь, как жаль... Каково было мое удивление, когда на другой день, в холле консерватории, где я училась, увидела Его! Оказывается, курсом младше с нами учился его родной брат-погодка. А сам Петр был студентом Туполевского авиационного института, располагавшегося на одной площади с консерваторией. Мы поулыбались неожиданной встрече. Тогда я узнала его имя. Судьба дала второй шанс, но.... опять ничего. Петя не предложил встретиться, а я никогда первой не делала шагов... Я не видела его с полгода. Образ постепенно стирался .

Следующую дату я запомнила навсегда. Это было 10 декабря 1994г, суббота. Чуть ли не единственная суббота за все годы учебы, когда я почему-то не уехала на выходные в свой родной город. Помню день до подробностей. Я долго не могла уйти из консерватории, словно меня кто-то удерживал и водил по пустым делам. Одно за другим. Я просто заморочилась... Какие-то знакомые вдруг тормозили в коридоре или на лестнице, разговоры ни о чем... Так бывает в беспокойных снах, когда хочешь сделать что-то важное, но возникают бестолковые помехи... Наконец, вышла. И в последний момент, проходя мимо магазина, вспомнила, что я "дежурная по дому ": нужно купить продуктов... Позже поняла: "кто- то " упорно подгонял нам ещё один шанс, корректируя время и место встречи... У одной из пяти весьма загруженных касс мы умудрились столкнуться нос к носу. Я даже не сразу узнала его от неожиданности. Но он помнил мое имя (отличник!). Сразу предложил мне пойти с ним в кинозал на "Ностальгию" Тарковского.
С того момента мы виделись каждый день.

Мы поссорились однажды. Я была неправа. Он не появлялся несколько дней. Я знала адрес его квартиры, она находилась недалеко от центра. Но я никогда там не была. Был уже темный вечер, верная подруга Танька, видя мою ломку, предложила: ну пойдем искать твоего Петю. Мне представлялся тихий дворик с небольшим домиком в три этажа. Это я написала не для лирики. Поясню: спустя много лет, впервые очутившись на ул. Павлюхина, где он жил, я поняла, что в том далёком 1995 году у нас было мало шансов легко найти нужный дом: улица распространялась на несколько остановок, дома большие, "дистанции огромного размера". Но тогда мы об этом не знали и смело отправились на поиски. От долгих скитаний по темным казанским улицам нас спасло очередное невероятное совпадение. Стали спускаться в подземку на ул. Баумана (центр Казани). Далее, как в замедленных кадрах кино. Толпа исчезла. И перед нами вырос Он. Уверяю, что в тот момент я находилась в каком-то трансцендентном состоянии. Даже когда он преградил мне путь, поздоровался, взял мою руку, я не узнавала его (у меня нет никаких психических отклонений, честно). Встреча казалась до такой степени невероятной, что я не могла в нее поверить. В Казани, в городе - миллионнике, в переходе, в час- пик!!! Куда на секундочку делось целое море людей? Это в прямом смысле. Словно схлынула людская волна, чтоб две песчинки не пропустили друг друга. Кто нас столкнул? Кто вовремя убрал всю "массовку"? (В этом месте поцелуй в диафрагму. Петя направлялся ко мне!)

Через несколько месяцев я закончила учебу и собралась восвояси. Навсегда. Никаких серьезных предложений от Пети не поступало и поступить не могло в принципе: через год все его семейство выезжало на ПМЖ в Германию.

Наступил день моего отъезда. Планировали провести день вместе, а вечером выехать вдвоем на последней электричке до Свияжска, там он посадит меня на автобус и все... Когда мы прибыли на вокзал, нам сообщили , что в Юдино случился крупный пожар, серьезно повредились линии и электричек сегодня уже не будет. Мы рванули на автовокзал, но последний автобус ушел несколько минут назад. Так судьба подарила нам единственную и незапланированную ночь вместе, до которой отношения наши оставались чистыми... Каким- то темным силам было угодно взбудоражить все Юдино, чтобы мы сделали то, что не решались сделать раньше. Судьба просто не оставила мне шансов выйти из этой истории достойно и безболезненно.

Боль от разлуки с ним я пронесла через десятилетия. Да... Я одна из тех дур... Нереализованные отношения не забываются. Иногда меня пробивает на философию и я думаю, что ведь все на свете должно иметь свой смысл. Но какой смысл был так упорно кидать нас друг к другу, выстраивать все эти ситуации? Для чего? Может, чья-то рука сверху выкладывает из нас красивые картинки, как дитя складывает мозаику? Просто ради забавы? Иначе для чего вся эта бессмысленная красота совпадений?

На этом совпадения, связанные с Петей, не кончились. 10 декабря 1995 года, ровно через год после нашего похода в кино, один из центральных каналов транслировал "Ностальгию".

Через много лет мы с мужем решили съездить в новую Казань. Дату приезда и квартиру выбирал муж. Дальше я даже не ставлю восклицательных знаков. По странному совпадению, через интернет он снял квартиру именно в том доме, в котором жил когда-то Петя. Мы приехали в Казань 23 августа 2012 года, в день, когда Петру исполнилось 40 лет. Но я почему-то уже не удивилась...

Автор - я.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:45
Сегодня, 16:45 by СабелькаПросмотров: 408Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Казань студенты случайность встреча судьба разлука авторская история

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Комментарии

#1 написал: xlarafitum
Сегодня, 17:21
+3
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Комментариев: 221
Это называется - кармическая связь. Всё имеет свой смысл. А зачем это? Нужно основательно разбираться...
Зарегистрирован: 27.01.2013
#2 написал: Холодная роса
Сегодня, 17:50
+5
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Публикаций: 1
Комментариев: 51
Эх, Петя, Петя... Профукал подсказку Вселенной.
Зарегистрирован: 25.05.2020
#3 написал: conjure one
Сегодня, 18:10
+5
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 46
Комментариев: 2 874
Очень интересный рассказ. Действительно, всё это трудно назвать обычными совпадениями, здесь связь намного глубже. Верю, что такое может быть, потому что это как подарок судьбы, когда картинка начинает сама складываться в законченный пазл. Да и мой жизненный опыт только подтверждает всё это. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 19:24
+3
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Репутация: (100|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 639
Цитата: Холодная роса
Эх, Петя, Петя... Профукал подсказку Вселенной.

Думается мне, не только Петя. Не жалела ли Гг, что так сложилась жизнь?
Верю истории. У меня так было с мужем. Куча совпадений, предчувствия, мой вещий сон с (на тот момент) полузнакомым парнем, ну и невидимая сила, которая шепнула на ухо: «ну вот же твой будущий муж».
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:11
+3
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Публикаций: 122
Комментариев: 6 397
Действительно зачем? Зачем все это. Реально похоже на злую игру высших сил
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: Бастинда
Сегодня, 20:57
+1
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У меня не раз создавалось впечатление, что некие силы играют людьми и даже животными. Существа живые для этих сил, как гладиаторы на арене цирка, стремятся к счастью, бьются, а получают совсем не то, что хотят. А то, что спрограммировали "зрители" для своего интереса. Будто пиксели на экране космического монитора суетятся, куда-то стремяться, меняют цвет... вот только за клавой - холодный чуждый смеющийся разум.
Но это, конечно, чисто моё ощущение ситуаций такого рода, ни в коем случае не утверждаю, что это так. А может, и так...
Зарегистрирован: 22.06.2014
  
#7 написал: Сабелька
Сегодня, 21:26
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Публикаций: 4
Комментариев: 31
Цитата: зелёное яблочко
Действительно зачем? Зачем все это. Реально похоже на злую игру высших сил


Вы меня абсолютно поняли!! Я уверена, что это была чья- то злая забава. Лучшие молодые годы моей жизни были затуманены этим мороком и мыслями о несбывшейся любви. Это было тяжёлым испытанием.
Знаете... когда я смотрела на него, он мне казался невероятно красивым и привлекательным. Он ослеплял, как солнце. Но в его образе не было ничего потустороннего и демонического, абсолютно земной, милый мальчишка , умный, идеальное порядочное поведение. А все же освещенный для меня Люцифером. Вот как так?

Ещё раз простите мою эмоциональность...
Зарегистрирован: 5.04.2016
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