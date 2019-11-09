Лифт

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sagoto Просмотров: 443 Комментарии: 3 +8 Вчера, 20:02 by

Было это давно. Годы в девяностые или даже восьмидесятые.Как-то маме нужно было подняться на один из верхних этажей.Она вошла в лифт, но не успели двери закрыться, как туда же ввалилась веселая компания разудалых соседей. Понабились, как сельди в бочке.Проехали несколько этажей, и вдруг лифт дрогнул и застрял.Сначала все хихикали, однако время шло, и стало не до шуток. Тесно, жарко, все устали стоять, да и нехватка свежего воздуха постепенно стала весьма ощутимой.Естественно, пытались нажимать на кнопку вызова лифтера, кричать и звать на помощь, вроде бы даже кто-то в подъезде услышал и пообещал помочь, но в целом дело не шло. На вызов никто не торопился.Тяжело протискиваясь туда-сюда, парни по очереди пытались насильно раздвинуть дверцы, однако из этого тоже ничего не вышло.Тоскливо и томительно текли минуты. Клаустрофобия подступала семимильными шагами.Наконец, кто-то предложил по очереди дышать через щелочку, потому что от духоты уже начинала кружиться голова.Мама была единственной девушкой, так что парни благородно предложили ей первой “подышать”. Однако она ответила, что ей пока не хочется. Ее некоторое время уговаривали, но мама отказалась наотрез.Тогда парни сами начали “дышать” по очереди. Мама вызвалась почти самой последней.Слегка раздвинув дверцы и припав к щели лицом, она увидела, что лифт практически доехал до одной из площадок.“Если бы только двери открылись, можно было бы спокойно выйти. Не пришлось бы спрыгивать вниз или опасно лезть на следующий этаж”, - подумала она.И едва она так подумала, как дверцы резко распахнулись, а так, как она на них опиралась, то при этом буквально вывалилась на лестничную клетку.Никто еще не успел понять, что произошло, а дверцы уже снова захлопнулись.Секунду после этого стояла гробовая тишина. А последовавшее дальше плохо поддается описанию. Лифт завыл и застонал, в двери колотили кулаками. К тому же, как говорит мама, она “не ожидала настолько нелитературных выражений от тех, кто только что проявлял такую галантность”.Мама, конечно, после этого тоже пыталась найти лифтера или помочь чем-то еще, но бедолаги все равно просидели внутри еще долго.После этого большинство из тех парней наполовину в шутку и наполовину всерьез высказывали маме, что она ведьма и сделала это “нарочно”.

Ключевые слова: Лифт интуиция совпадение авторская история

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