Разошлись на узенькой дрожке

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сабелька Просмотров: 445 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 00:11 by

Странная история случилась со мной много лет назад в Казани. Я тогда совершенно не придала ей значения. Других забот было полно. Но если задуматься, то, КАК она могла произойти?Мне 24 года было. Вчетвером с подругами снимали старенький домик на улице Красина (той улицы уж нет, и дома того нет тоже), в 20 минутах ходьбы от консерватории, где мы учились. Идём вечером поздно, после какого-то концерта домой, уж одиннадцатый час. Поздняя весна, на улице ни души. Идём компанией, девчонки втроем, а я иду с другом, молодым человеком, мы идём сзади, как бы контролируем девчонок, постепенно отстаём, но слышим их и держим в поле зрения...Идём прямо посреди проезжей части: дорога узкая, двухполосная, движение транспорта нулевое. Улица Красина поначалу идёт ровно, а уже потом, ближе к реке Казанке, круто вниз, склон очень сильный, буквально градусов под 45! И вот на таком склоне стояла наша засыпушка. Девочки уже ушли под горку, мы проводили их взглядом, до дома им метров 10-15 оставалось. А мы с парнем остались сверху, пообщались ещё немного, слышали характерный звук наших хлопнувших ворот, когда девчонки заходили. Потом уж, спустя минут 10, друг довел меня до ворот дома и пошел обратно в гору. Я проследила глазами, пока он не скрылся из вида, и зашла в дом.Темно и тихо, девчонок нет. Я вышла в сад, аукнула. Никого. А я вообще не могу ночью одна находиться, даже при свете, психический пунктик у меня такой. Буквально в ужасе обратно за ворота - и в гору рванула в полном недоумении. Друга хотела догнать. И тут девчонки навстречу: "Ты откуда здесь взялась?" По их словам, перед тем, как спуститься под гору, они меня звали, но я не откликнулась, подождали несколько минут, но нас с другом не было видно, они решили, что мы зачем-то сильно отстали, и я приду позже, и пошли домой. Петю, который проводил меня только что, на горе не встретили! Петя на другой день подтвердил: девчонок не видел: "Так они же вперед ушли!" Исключено, что девчонки подшутили надо мной и спрятались. Да и прятаться было негде.Вот такая история.Это был провал в параллельную реальность? Давно подозревала, что с влюблёнными может твориться что- то не то.Кстати, все свидетели этой истории живы и в полном уме и здравии. Надо будет напомнить им....

Ключевые слова: Дорога подруги друг авторская история

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