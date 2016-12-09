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Истории из жизни

Разошлись на узенькой дрожке

Странная история случилась со мной много лет назад в Казани. Я тогда совершенно не придала ей значения. Других забот было полно. Но если задуматься, то, КАК она могла произойти?

Мне 24 года было. Вчетвером с подругами снимали старенький домик на улице Красина (той улицы уж нет, и дома того нет тоже), в 20 минутах ходьбы от консерватории, где мы учились. Идём вечером поздно, после какого-то концерта домой, уж одиннадцатый час. Поздняя весна, на улице ни души. Идём компанией, девчонки втроем, а я иду с другом, молодым человеком, мы идём сзади, как бы контролируем девчонок, постепенно отстаём, но слышим их и держим в поле зрения...

Идём прямо посреди проезжей части: дорога узкая, двухполосная, движение транспорта нулевое. Улица Красина поначалу идёт ровно, а уже потом, ближе к реке Казанке, круто вниз, склон очень сильный, буквально градусов под 45! И вот на таком склоне стояла наша засыпушка. Девочки уже ушли под горку, мы проводили их взглядом, до дома им метров 10-15 оставалось. А мы с парнем остались сверху, пообщались ещё немного, слышали характерный звук наших хлопнувших ворот, когда девчонки заходили. Потом уж, спустя минут 10, друг довел меня до ворот дома и пошел обратно в гору. Я проследила глазами, пока он не скрылся из вида, и зашла в дом.

Темно и тихо, девчонок нет. Я вышла в сад, аукнула. Никого. А я вообще не могу ночью одна находиться, даже при свете, психический пунктик у меня такой. Буквально в ужасе обратно за ворота - и в гору рванула в полном недоумении. Друга хотела догнать. И тут девчонки навстречу: "Ты откуда здесь взялась?" По их словам, перед тем, как спуститься под гору, они меня звали, но я не откликнулась, подождали несколько минут, но нас с другом не было видно, они решили, что мы зачем-то сильно отстали, и я приду позже, и пошли домой. Петю, который проводил меня только что, на горе не встретили! Петя на другой день подтвердил: девчонок не видел: "Так они же вперед ушли!" Исключено, что девчонки подшутили надо мной и спрятались. Да и прятаться было негде.
Вот такая история.

Это был провал в параллельную реальность? Давно подозревала, что с влюблёнными может твориться что- то не то.

Кстати, все свидетели этой истории живы и в полном уме и здравии. Надо будет напомнить им....


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:11 by СабелькаПросмотров: 445Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Дорога подруги друг авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 00:44
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (2605|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 581
Приятно почитать про Казань, Красина теперь Япеева, и в наше время на месте старенького домика расположен элитный комплекс рядом с набережной. Но старую Казань я немного застала, (ностальгия))
Влюбленные видимо ныряют в свое временное измерение, или скорее вневременное. Живо все представила - немного перемотать назад, убрать новострой и чудесное место получается, улица знакомая, мой сын там учился в школе. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 624
Очень много здесь подобных историй перечитала, и меня часто в связи с этим посещает мысль: а что делала бы я в подобной ситуации?
Верю) +
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#3 написал: Birmanka
Сегодня, 04:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 16
Ох, верю. Подобное и со мной преключалось. Может как-нибудь напишу. За историю+
Зарегистрирован: 5.11.2020
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