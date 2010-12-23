Необъяснимо, но факт

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Елена Лис Просмотров: 53 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 02:10 by

Началось всё с того, что упали специи. Ну, как упали... У нас на стене, над кухонным столом прибит рейлинг. Это такая округлая металлическая палка, на которой висят специи, крючки для полотенец и всяческой кухонной утвари.Так вот, услышав шум на кухне, я зашла и увидела, как десять баночек со специями, аккуратным ровным рядком СТОЯТ на столе, а не висят на рейлинге. Они просто никак не могли упасть, так как их крышка сделана в виде крючка, за который они и подвешиваются и нужно определенное усилие, чтобы снять их. Тем более, эти баночки (если даже допустить их невообразимое падение) не могут упасть рядочком и стоя.Дома я находилась вдвоем с сыном, двери были закрыты, и мы оба сидели в комнате, то есть, снять их попросту было некому.Дальше - хуже.Муж приехал с работы поздно, так как завал дел перед Новым Годом. Я начала рассказывать ему о произошедшем, но он списал всё на мою усталость (я ведь болею) и рассеянность, типа сняла сама - забыла. И не успел он договорить, как мы увидели необъяснимую жуткую картину.НАД ЛЕСТНИЦЕЙ, ведущей со второго этажа на первый, по воздуху, кверху всеми четырьмя лапами, ПЛЫЛ (!)... мой кот. Он, каким-то непостижимым образом, на высоте примерно метр, как бы спускался вверх тормашками. От увиденного я вскрикнула, и кот упал прямо на спину. Его будто резко бросили, так как перед падением он чуть приподнялся в воздухе, а потом резко упал.Весь взъерошенный, с глазами, размером с тарелку, кот метнулся под диван. Думаю, глаза были не меньше и у меня с мужем.Насколько мне известно, коты априори не летают, и, тем более, видавший виды, скачущий без проблем по крышам, деревенский кот не может упасть на спину, а перевернется на лапы.Так же и массовых галлюцинаций на ровном месте не бывает. Этот же "полёт" видели трое - я, муж и сын.Из ступора всех вывел плач сына: "Мама, кто бросил Криса, ему больно?!" (Крис - кличка кота, любимца сына).Мы, как смогли, успокоили ребёнка.Кот сильно хромает, видимо, ушиб лапу об лестницу.Я же решила, завтра, с утра поеду в церковь. Возьму для начала свечи и святой воды, поговорю с батюшкой, может, он что подскажет. Так как это уже не шутки.Муж, как закоренелый скептик, пытался отшутиться, что просто у нас необычный летающий кот, но насчёт церкви спорить не стал.Да и загрузился прямо морально, хотя до этого случая в мистику не верил.Я же решила, пока есть немного свободного времени, поделиться своими чудесами, от которых до сих пор не могу прийти в себя, написав на сайт.

Ключевые слова: Кот дом события авторская история

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