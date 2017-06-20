Есть нужно за двоих

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

ra9ocx Просмотров: 813 Комментарии: 8 +25 Сегодня, 10:49 by

Было это недавно, и в то же время уже очень давно. Если судить по калейдоскопу событий, случившихся с той поры. Началась эта история в ноябре 2015 года с того, что мою родную бабушку по отцу хватил инсульт. Жила она тогда «за границей», в бывшей Кокчетавской области бывшей союзной республики, именуемой нынче «Казахстан Республикасы» или как-то подобно. Ехать до нее от нас из Новосибирска примерно 1300 км, но с пересадками добираться крайне долго и не удобно. Как только пришла весть о внезапной болезни (можно ли назвать инсульт болезнью???), отец незамедлительно собрался и уехал к ней в Казахстан – благо он на пенсии, и время позволяло. С каждым днем становилось все хуже. Первые дни она еще пыталась ходить. В дальнейшем оказалась прикованной к кровати. У меня проведать бабушку и вырваться к ней на неделю получилось в начале декабря. К моему приезду она уже плохо воспринимала реальность.…Обычная, русская, переселенческая деревня 19 века с отпечатком времен эвакуации и целины. Отсюда родом мой отец и дед. Здешним был и мой прадед Иван Игнатьевич - чекист, участник гражданской войны, убитый в перестрелке с уголовниками зимой 1939-1940.К чему я это все? А к тому, что родни оказалось половина деревни. И так случилось, что накануне моего приезда, мой двоюродный дед вышел почистить снег, поскользнулся и сломал ногу. И получилось так, что уже двое родственников лежали, не вставая с кроватей в своих домах по разные концы поселка. Заходил не раз я в гости к деду Коле. Погутарили, смеялись. Вспоминали детство – как я босоногим пацаном бегал по улицам. Даже немного выпили и закурили.-А ну ка, Миха, у меня там под матрацем заначка. И курево в тумбочке…Кхе Кхе…Давай-ка за встречу…Да закурим, пока бабки нет. Сколь мы годков с тобой то не виделись???-Да поди уже двенадцать лет прошло, дед Коль.На посещение родственников, отпущенная мне неделя, пролетела быстро. Проведал всю родню, кого смог. Бабок, дедок, теток; племяшей, братьев, сестёр - двоюродных, троюродных. И тех, кто жив, и тех, кого нет. На кладбище тоже вырвался.К моему отъезду бабуля находилась в состоянии, которое называется «стабильно тяжелое». Утром еще промелькнет искра сознания, а после обеда впадает в забытье. Кто был в подобной ситуации, тот меня поймет.-Когда тебя ждать обратно, батя, не спрашиваю. Увижу мать – обрисую картину – говорил я отцу, стоя не перроне у отходящего поезда. Поезд тронулся. Я уехал а отец остался...Была середина декабря. Конец года, суета. Да и как-никак к праздникам надо готовиться. Мы с женой (теперь уже бывшей), любили встречать Новый год на даче. Начинали завозить инвентарь числа 20 декабря. Елка, провизия, и т.д. С этого же числа я практически переезжал жить за город, мотаясь в мегаполис и обратно. Ни о каком новогоднем настроении речи быть и не могло, когда тяжело болен близкий человек. Тем не менее, традиция есть традиция, не нами заведена не нам нарушать. Новому году быть.Утром, 27 декабря 2015 года раздался телефонный звонок. Не стало бабушки. Похороны назначены на 29 декабря 13 часов. Что ж, горе пришло в семью. Я вот теперь думаю, что наверно «лучше» когда близкие уходят вот так, когда родственники морально подготовлены к потере, чем, когда событие сваливается внезапно, как снег. Когда час назад человек с тобой шутил и веселился, и вдруг его уже нет.Созвонились с мамой.-Отец сказал, что бы мы никуда не дергались. Жду вас 29 числа к часу. Сядем помянуть. Как раз время похорон.На том и решили... Созвонились с батей, сказал, что дороги перемело и, в связи со штормовым предупреждением мы с мамой на похороны все равно не успеем. Как ему там накануне Нового года пришлось искать трактор и пробивать сквозь двухметровые сугробы дорогу к кладбищу - отдельная история.Накануне похорон я ночевал на даче один. С вечера натопил печь. Что то поковырял по дому. Утром 29 декабря проснулся около 10 часов. Спал я на диване у дальней стены напротив входа в комнату. Прямо у меня в ногах стояла, сияющая гирляндами, новогодняя елка. Чуть правее находился телевизор – главное новогоднее украшение со времен Простоквашино. Еще правее печка. Примерно такая же, какую хотели пилить Шарик с Матроскиным. Встал, умылся. Побродил по дому. Позвонили с работы. Брррр…Затопил печь. Через несколько минут по дому пошло уютное тепло, которое натолкнуло меня на идею поспать еще. Плюхнулся на свой диван и начинаю засыпать. В город на поминки мне к 13. Ехать 30 минут. Время есть. Лежу и слышу, как в печи трещат поленья, по РЕН ТВ Прокопенко рассказывает, что все скоро умрут. Приоткрываю глаза - вижу, как бьется в печурке огонь, моргает свет от елочных гирлянд на стенах…И тут, на меня наваливается оцепенение. Непреодолимая сила приковывает тело к дивану. Ощущение такое, к рукам и ногам привязали десятипудовые плиты. Лежу на спине, не могу не то, что бы пошевелиться - даже нормально вздохнуть. Глаза приоткрыты. Но зрение как- то сузилось. Я вижу огонь сквозь стекло печной дверцы уже не так отчетливо. Прокопенко, елка - все приобретает чуть размытое очертание. Я слышу все, что происходит в комнате. По-прежнему трещат дрова, говорит динамик телевизора, разбираю каждое слово. Говорят что-то про Украину. Но звуки стали менее различимы, приглушенные. В какой-то момент в комнате появляется движение. Сначала неясное. Потом приобретает более конкретные черты. Над елкой, у потолка формируется облачко. Сначала прозрачное, потом гуще. Я смотрю на ЭТО со страхом и недоумением. А главное полностью осознаю свою беспомощность. Оно может сделать со мной все что угодно, а сопротивляться не получиться. Прикован основательно неизвестной силой. А главное - я абсолютно уверен, что оно разумное, обладающее волей и сознанием. И, что ОНО за мной наблюдает. Чувство времени полностью утрачено. И в один момент я слышу голос. Не мужской, не женский, не громкий и не тихий. Просто голос, который говорит «ЕСТЬ НУЖНО ЗА ДВОИХ». Ух, думаю, час от часу не легче. Как за двоих? Мне две порции много. Я вообще мало ем…Тут страх окончательно берет свое. Начинаю судорожно дергаться, пытаюсь кричать, но ничего не получается. Пробую материться, вспоминаю молитвы, которые знал и не знал «Отче наш, прогони это, спаси, сохрани»…Через бездну времени понимаю, что оно начинает меня опускать. В какой момент исчезло облачко над елкой, я так и не понял. Бах! Все встает на свои места. Начинаю ощущать тело. Уже громко орет телевизор. Падаю с дивана, подскакиваю с пола, продолжаю кричать ругательства, молитвы и просьбы о помиловании. ВСЕ. Кончилось. В доме обстановка как обычно. Выбегаю на кухню, наливаю стакан коньяка…НЕТ... Мне еще ехать за рулем, не буду. Быстро одеваюсь, сворачиваю манатки и уезжаю в город.Судя по времени звонка с телефона и моментом обретения контроля над собой, прошло немногим более двадцати минут. Что это было? Такой яркий сон??? Но глаза были открыты, я не спал. Органы чувств – зрение, слух не отключались. Я мог осознавать происходящие и анализировать. В любом случае оставаться на даче мне больше не хотелось. Тем более одному.После поминок я ночевать на фазенду не поехал. Ночь с 29 на 30 декабря провел дома с женой. Ей 30 числа еще нужно было заскочить на работу и поэтому был предлог остаться дома и днем ее туда свозить. И уж потом ехать вместе за город. Вдвоем.Утром 30 декабря 2015 года меня разбудил телефонный звонок. Звонила мама.-Миша, ты стоишь или сидишь?-Мам, что такое?-Сегодня утром умер дядя Коля…Отец только что звонил. Завтра похороны.Пауза. Осознание. Сопоставление событий. Вот почему ЕСТЬ НУЖНО ЗА ДВОИХ. Дело не в количестве порций еды. Дело в количестве поминальных столов. Второй покойник в родне. Так ушел мой двоюродный дед. Ничего не предвещало. Лежал с гипсом, а остановилось сердце. Во сне.Холод пробежал по спине. Сон не сон. Но ОНО за сутки до события предупредило о втором покойнике. Так вот завуалировано. Жене я ничего тогда не сказал, что бы не пугать. На даче мы прожили все новогодние каникулы. В доме было как всегда уютно и никакой мистики. Но ложиться на тот диван я еще долгое время опасался. Мало ли за скольких нужно будет еще пить и есть.Автор - я.

Ключевые слова: Бабушка похороны покойники дедушка облачко предсказание авторская история

Другие, подобные истории: