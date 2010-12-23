"I love you"

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:29

V.V.Pukin Просмотров: 450 Комментарии: 6 +10 Вчера, 20:29 by

Скажите, это у всех так было, что училки английского в школе, институте оказывались молодыми, симпатичными и стильными кралями, не в пример прочим педагогам? Или мне одному повезло?..Хочу пересказать историю, услышанную от одной такой красотки, когда я в очередной раз освежал свои навыки по инглишу. Уже в языковой школе.Элла Аркадьевна – знойная брюнетка лет тридцати. На мой неопытный взгляд – всё при ней, прямо по Чехову.Помимо подработок в частных скулах имела и постоянное место трудовой деятельности – в общеобразовательной школе. В этом учебном заведении она начала трудиться с сентября. Учительницей английского языка. И уже буквально через две недели преподавания обрела таинственного поклонника.Кто-то из учеников 10 Б перед каждым уроком вкладывал в классный журнал вырезанное из мелованной бумаги сердечко, похожее на «валентинку». С одной стороны это сердечко было старательно разрисовано неизвестным воздыхателем розочками и прочими лютиками-цветочками, а с другой красовалась надпись «I love you». Наверное, для того, чтобы до училки английского быстрее дошёл смысл фразы.Элла Аркадьевна даже несколько раз вопрошала к классу – кто из вас загадочный ромео? Но никто не сознавался. А ученики только подкалывали друг друга да смеялись. Как ни вглядывалась англичанка в глаза пацанов, не могла разгадать загадку. Десятиклассники и сами, по всей видимости, были не в курсе – кто этот влюблённый романтик, что завёлся в их рядах.А он не унимался. Каким-то таинственным образом всё подкладывал и подкладывал в журнал свои разрисованные сердечки с неизменной надписью «I love you». Как у него получалось делать это бесперебойно и втайне ото всех – у Эллы Аркадьевны не укладывалось в голове.Постепенно она привыкла к тому, что, открывая школьный журнал 10 Б, натыкалась взглядом на очередное романтичное послание в виде сердца. И относилась к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. Пусть мальчик повздыхает, с него не убудет. А ей тем более не привыкать. За свои без малого тридцать лет каких только поклонников не повидала…Незаметно подошла к концу вторая четверть. Школьники отправились на зимние каникулы. А с ними и учителя.Как-то так получилось, что Новый год Элла Аркадьевна с мужем, вопреки устоявшейся традиции, встретили не в большой шумной компании, а узким семейным кругом. И почти сразу после полуночи улеглись спать.Но спустя всего час-два женщина проснулась от странного ощущения. Казалось, по ноге от коленки вверх по внутренней стороне бедра ползёт муха. Или какое-то насекомое, щекотно перебирая лапками. Спросонья прислушиваясь к щекочущим прикосновениям, Элла не могла понять – что это? Январь-месяц, она под одеялом… Откуда взяться мухе? Непроизвольно протянула вниз руку и почесалась. Никого, даже отдалённо напоминающего ползущую букашку, нет на коже. Вроде прошло…Но сразу же появилось в другом месте, где-то у поясницы. Покрутилась, лёжа на спине.На пояснице щекотка прекратилась, но началась на груди, потом опять поползло по ногам. И ощущение до того явственное, что женщина в ужасе вскочила с кровати и включила свет. Недовольный муж, ворча во сне, натянул одеяло на голову. А Элла Аркадьевна, подскочив к большому зеркалу, стала тщательно осматривать своё тело. Но, сколько не вглядывалась в каждую родинку и прыщик, ничего подозрительного не замечала.А едва улеглась в кровать, как щекочущие невидимые букашки вновь побежали по всему телу. Не сказать, что ощущения были неприятные. Но неизвестность природы их появления почему-то пугала. Так и не заснув нормально, Элла Аркадьевна проворочалась в постели до утра, то и дело почёсываясь.Утром странная щекотка как-то незаметно прекратилась сама собой. Днём в праздничной суматохе и вовсе все воспоминания об этом выветрились из головы.Только, как оказалось, ненадолго. Ночью движущиеся по телу прикосновения вновь прервали сон. Встревоженная женщина битый час, переполошив заспанного супруга, рассматривала свои ноги и прочие части тела, по которым щекочущими ручейками сновали невидимые «букашки». Никого! Даже намёка на покраснение или кожное раздражение. Загадка до самого утра опять осталась неразрешённой…Так продолжалось несколько дней. Вернее, ночей. Днём странные ощущения не беспокоили. В конце концов растревоженная Элла Аркадьевна твёрдо решила сразу после новогодних каникул заявиться с визитом к дерматологу.Но необходимость в этом отпала. Ночная щекотка прекратилась так же неожиданно, как и началась. Ночь перед первым в новом году рабочим днём учительница английского проспала, как младенец. Выспавшаяся и отдохнувшая, в приподнятом настроении понесла свет знаний в школу…А там обескураживающая новость. По предварительной версии ученик 10 Б класса их школы покончил жизнь самоубийством, сбросившись с крыши многоэтажного дома. Ещё десять дней назад, в ночь на 1 января.Разбившимся оказался самый незаметный парнишка в классе. Элла Аркадьевна даже не сразу поняла кто это, когда услышала фамилию. Он слыл троечником. На переменах отсиживался в сторонке. Был стеснительным и неразговорчивым. На её уроках прятался где-то в задних рядах. Потому что с английским был на «вы».Учительница вспомнила, что на последнем уроке в конце ушедшего года перед всем классом у доски жёстко высмеяла смущённого парня за его корявое произношение. Тогда она неожиданно для себя увидела вдруг такую боль и отчаянье в его глазах, что даже опешила. И мысленно изумилась, что пацанчик так распереживался из-за сущего пустяка.«Ну, не поэтому ведь он с крыши спрыгнул?!..» - тут же одёрнула она себя.Хотя необъяснимое чувство вины несколько дней нет-нет да и скребло по сердцу.Кстати, о сердце. Когда Элла Аркадьевна начала первый постновогодний урок в 10 Б и открыла классный журнал, привычного бумажного сердечка с надписью «I love you» не увидела. Удивлённо подняла брови. И даже, незаметно для класса, пролистала все страницы журнала. Романтичного послания не было. Хотя по списку за партами присутствовали все ученики.Не появилась вручную разрисованная наивными цветочками «валентинка» ни на следующем уроке, ни позже на остальных до самого конца учебного года.Кто был тем верным романтичным поклонником, так и осталось для красивой учительницы английского языка неизвестным. Мысль о том, что им мог оказаться разбившийся тихоня с задней парты, она старательно отгоняла.Но маленькие сердечки из мелованной бумаги, разрисованные чьей-то влюблённой рукой, всё ещё хранит…06.12.2020

Ключевые слова: Первая любовь красавица школа каникулы ботан авторская история

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