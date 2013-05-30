Прикосновение ангела

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 441 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 09:54 by

Был 1996-й год, глухой посёлок, поздняя осень. Повальная нищета, вся семья (я, мой супруг и двое детей) болеет какой-то невообразимо жуткой формой гриппа. Нет ни лекарств, ни топлива, чтобы затопить печь и согреть дом.Наступила очередная кошмарная ночь в холоде, в ознобе, раздаётся поочерёдный кашель каждого из нас, отхаркивание и другие неприятные ощущения. Я лежу на диване, муж стонет в соседней комнате, дети в своих кроватках. Я нахожусь между дрёмой и сном, мучаясь то от горячки, то от озноба. Всё тело липкое от пота. Заколка на голове страшно мешает спать, но у меня нет сил снять её с себя. Вдруг я ощущаю чьё-то нежное прикосновение к своей руке, кто-то гладит меня по плечу бережно, ласково, а потом так же нежно прикасается губами к моей щеке.Первая моя мысль: неужели мой муж нашёл в себе силы приласкать меня, окликаю его, думая, что он лежит рядом и каково же моё изумление и ужас, когда я обнаруживаю, что его рядом и в помине нет, и его стоны доносятся из смежной комнаты. Заколки на моей голове нет, её я нашла на стуле возле моего дивана. После этого страх согнал меня с дивана, и остаток ночи я провела, скрючившись в углу кровати мужа. Наутро я почувствовала, что болезнь отступила.Автор - paria.

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