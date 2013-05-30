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Истории из жизни

Прикосновение ангела

Был 1996-й год, глухой посёлок, поздняя осень. Повальная нищета, вся семья (я, мой супруг и двое детей) болеет какой-то невообразимо жуткой формой гриппа. Нет ни лекарств, ни топлива, чтобы затопить печь и согреть дом.

Наступила очередная кошмарная ночь в холоде, в ознобе, раздаётся поочерёдный кашель каждого из нас, отхаркивание и другие неприятные ощущения. Я лежу на диване, муж стонет в соседней комнате, дети в своих кроватках. Я нахожусь между дрёмой и сном, мучаясь то от горячки, то от озноба. Всё тело липкое от пота. Заколка на голове страшно мешает спать, но у меня нет сил снять её с себя. Вдруг я ощущаю чьё-то нежное прикосновение к своей руке, кто-то гладит меня по плечу бережно, ласково, а потом так же нежно прикасается губами к моей щеке.

Первая моя мысль: неужели мой муж нашёл в себе силы приласкать меня, окликаю его, думая, что он лежит рядом и каково же моё изумление и ужас, когда я обнаруживаю, что его рядом и в помине нет, и его стоны доносятся из смежной комнаты. Заколки на моей голове нет, её я нашла на стуле возле моего дивана. После этого страх согнал меня с дивана, и остаток ночи я провела, скрючившись в углу кровати мужа. Наутро я почувствовала, что болезнь отступила.

Автор - paria.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 441Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Посёлок осень холод грипп ночь прикосновение страх утро выздоровление

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (66|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 775
В эту пандемию понял, чтобы у нас чухнулись, обязательно надо, чтобы что-нить случилось в Китае или ещё где-нить в мире. Сходу, вдруг все чиновники становятся истеричными и показушными. Начинают ездить, показывать себя, какие у нас врачи и бравые военные. А потом вдруг всё становится на свои места, как оно должно быть: находятся деньги, медики начинают вдруг получать хорошую зарплату, появляется результат на производстве и так далее. Только мне кажется, что у нас очередной раз всё разрешилось с помощью пенсионных отчислений работающих граждан. Не удивительно, что постоянно и сейчас в очередной раз горланят с трибун, что наша пенсионная система, уж какой раз, рухнула, что нужно возвращаться к бюджетной форме выплаты пенсий. Только никто не услышит из горланящих: если из пенсионных отчислений брали деньги, то пенсионная система всё так же остаётся бюджетной. Вот и получается: закон, что дышло, куда повернул - туда и вышло.
В истории очень чётко показан пример отношения чиновника к своим обязанностям и людям, что для результативной и необходимой помощи в болезни остаётся надеяться на действие ангела. Но чиновников тоже можно понять, после советской системы ценностей, когда исключительно всё давным-давно разворовано и усердно потрачено заграницей, когда такая тенденция сохраняется даже сейчас, при таком раскладе дел чиновнику остаётся только одно: прилежно держаться зубами за должность.
Следующая вещь: помощь возможна, только она вряд ли исходит от ангела (в настоящем моменте появились сведения, что религии были созданы для отвода жизненной энергии от людей для других живых существ, более разумных, чем мы-люди - выпад более серьёзный, чем упрямое молчание в ответ деятелей всех мировых религий).
Мне кажется, что энергетическая помощь идёт из вечности каждого отдельно человека при единственном условии: надо быть энергетически интактным. Такой была героиня сюжета.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (66|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 775
Интересно-интересно, история была в историях из жизни, а вдруг оказалась в творческих. Мне кажется правдоподобные сведения... .
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:46
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2573|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 542
Давайте оставим политику для других сайтов, даже если очень накипело.
Поразительный всплеск энергии от страха, ведь даже заколку снять сил не было, адреналин творит чудеса. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#4 написал: акжана
Сегодня, 13:31
+2
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Репутация: (1142|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 314
Не обязательно ангел, мог и домовой проявить сочувствие.
Другой вариант - в болезненном состоянии между сном и явью, обычно повышается температура , организм борется, в итоге иммунитет чаще побеждает и человек идет на поправку. В любом случае хорошо, что болезнь отступила и это главное.++

Не обязательно ангел, мог и домовой проявить сочувствие.
Другой вариант - в болезненном состоянии между сном и явью, обычно повышается температура , организм борется, в итоге иммунитет чаще побеждает и человек идет на поправку. В любом случае хорошо, что болезнь отступила и это главное.++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#5 написал: daytaler
Сегодня, 16:35
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (59|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 683
А кто сказал, то ангел не мог прийти на помощь?Мог, еще как мог.Мир соткан из любви ангельской.Вот только мы разрываем нити доброты своим гневом.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 16:45
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 622
Домовой или дух рода, или вообще что-то другое (гг в таком состоянии могло почудиться, и заколку могла сама снять).
Поставила плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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