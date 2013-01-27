Молитва против черной магии

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 474 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 06:54 by

История случилась с одной из моих двоюродных сестёр. Долго, честно говоря, сомневалась, писать ли её. Но есть кое-что, что не дает мне покоя уже несколько месяцев. Ищу ответ. Надеюсь, кто-то из вас сможет мне помочь.Живет сестра в Челябинской области, в частном доме. Ей немного за 40. Есть двое детей. Недавно в разводе. Но на момент описываемых событий была замужем. Живут эти родные весьма далеко от нас, редко приезжают. В последний раз с этой сестрой мы виделись лет 30 назад. И в эти годы практически не общались. Недавно она приезжала в гости.Если кто-то из вас помнит, я описывала здесь самочувствие своей родной сестры, когда ей была сделана порча. Так вот, Надежде (так зовут мою дальнюю родственницу) так же пришлось испытать те же неприятности. Как позже выяснилось, это сделала любовница её теперь уже бывшего мужа. Сестра приняла решение обратиться к церкви (никаких колдунов в округе не знает, да и опасно это, не зная, насколько тот колдун порядочен, как человек). Вернее, есть большой риск нарваться на черного мага.Самочувствие было катастрофическое. Апатия, слабость, скачки давления и прочее. Но одна из странностей, что ей было постоянно холодно, даже в самую сильную жару, духоту на улице. И холод «поднимался» всё выше. Первым делом она обследовалась в больнице. Сдала уйму анализов. Врачи сказали, что она абсолютно здорова. И отправили домой. Но слабость с каждым днем всё усиливалась. Тогда Надежда пошла в церковь. Исповедовалась, причастилась. Но этого было мало. Она стала ездить по святым местам, монастырям, святым источникам. Молиться. Посетила очень многие святые места. И очень медленно, трудно, но сестра победила порчу.Однажды в одном из монастырей она подала записку о чтении молитвы за покойных родственников. Как сказала, выбрала самую сильнейшую молитву за них. Это, как оказалось позже, было большой ошибкой. Здесь отступлю немного и скажу, что рассказала ещё Надежда о монашках в одном из монастырей, которые читают такие молитвы. Помните фильм «Вий»? Когда в церкви запирали одного героя Куравлева до первых петухов, помните? Так вот, там делается так же. Только для этого отбирается самая сильная по вере и духу монахиня и запирается на всю ночь в церкви одна. И рассказывают, что творится внутри невообразимое. Выходят оттуда монахини поседевшими за одну ночь.Вернемся к истории. В записке той, которую подала Надежда, была упомянута одна наша родственница, которая, оказывается, при жизни занималась чёрной магией. Мало того, держала в страхе всех колдуний в нескольких станицах в округе. Её очень боялись. Интересно также то, что пакостила она даже своим внучкам родным. Надежда этого не знала. И подала на неё, в том числе, самую сильную молитву. А этой же ночью случилось то, что она запомнила на всю свою жизнь.Ночью она проснулась от сильнейшего приступа страха. И от того, что на несколько дворов соседних с одной и с другой стороны, что называется, рвали цепи огромные чабанские соседские собаки. То же творилось и с собаками сестры. У них было на тот момент две собаки. Большой кавказец и маленькая собачка щенок. Взяли для развода. Щенок до хрипа также лаял и рвался на тех, кто пришел за Надеждой. А то, что эти твари явились за ней, она почувствовала всей кожей. На каком-то подсознательном уровне, если вы меня поймете. Также был слышен звон цепей, достаточно явный и громкий. И конское ржание. Началось всё в три ночи.Сестра подошла к окну (улица перед домом хорошо освещена фонарями), и перед ней предстала такая картина: на дороге перед домом висело на уровне примерно 70 см над землей в воздухе 4 или 3 фигуры, в темных балахонах с наброшенными капюшонами. Вместо лиц зияла чернота. Высота их была примерно метра три. И они постепенно начали приближаться к дому. Сестра в ужасе стала будить мужа. Он спал крепко. Хотя было странно, ведь шум стоял невообразимый. Лай собак, звон цепей и ржание лошадей, кстати, невидимых. Бесполезно. Муж спал беспробудно. Надя поняла, что никто её не спасет и не поможет.Она включила во всем доме свет, схватила молитвослов и стала читать молитвы, молиться. Молилась так, как никогда в жизни. И при этом она нутром поняла, что явились эти твари из-за того, что она совершила днем. Один из них приблизился вплотную к окну. Надежда видела его колышащийся балахон. И всё это происходило до 11 часов дня! Не до утра даже. Всё это время собаки рвали цепи, люди не могли успокоить их. И они не видели того, что видела моя сестра. Хотя одна соседка вышла на дорогу (сестра это видела) и осматривала окрестности, ища причину собачьего лая, находясь в непосредственной близости с самой причиной и в упор не замечая её. И сестра отмолила себя. Но с уходом этих тварей сдох тот самый маленький щенок. Он больше всех кидался на них, аж до хрипоты. А остальные собаки после случившегося забились в конуры и боялись выйти оттуда ещё несколько дней.Вот такая мистическая история имела место быть. Сестра моя ярая христианка. Я рада, что она выжила. Дай Бог ей долгих лет и счастливой дальнейшей жизни. Я же в свою очередь скажу, что в Бога и святых верю. Но что странно для самой себя, я разуверилась в христианской религии. Мне сейчас импонирует ведичество. Но опять же, много известно об индийских Ведах. А насчёт славянских есть сомнения, что это один из способов разрушить христианский эгрегор. То есть истинны ли славянские Веды? Вопрос сейчас мой к ведающим, знающим. Действительно ли крещение обрывает связь с Родом человека? И как тогда можно ставить защиту, если не крещенный? В общем, я сейчас в духовном поиске истины. И правда ли то, что человек после жизни уйдет туда, куда верит, что уйдет?Автор - Нюша.

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