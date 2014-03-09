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Истории из жизни

На смерть

Вот история из моей жизни, но долго все описывать не буду.

Была у меня мама, есть отчим. Три года назад мамуля поехала к сестре в Махачкалу отдыхать, а отчим остался в это время дома (я отдельно уже жила, но недалеко от них).
И вот рассказывала тогда мама, что отдохнула она у сестры, приехала домой, и соседи начали ей рассказывать, что, мол, водил отчим частенько женщину какую-то за время маминого отсутствия. Из-за этого, конечно, были скандалы и крики дома.

Еще мама нашла на шкафу горсти две земли черной, пучок волос и иголки, воткнутые в шкаф.
Мама со всей этой бедой пошла к бабке, а та ей и говорит: "Сделана порча на тебя и на первого твоего ребенка (у нас в семье четверо детей, двое от одного отца - это брат мой родной, а еще двое сводных - от отчима)".

Мама мне рассказала про все это, а я, если честно, не особо поверила, но потом смотрю: начала мама у меня худеть, пропал у нее аппетит. А она у меня по профессии врач, за здоровьем всегда своим следила, не курила и не пила.
Поехали мы с ней обследоваться, и врачи мне говорят: "Все органы поражены, проживет максимум месяц. Рак крови". Я была в шоке - откуда и что?!

В итоге у меня умирает мама, а через сорок дней родной брат. И вот тогда я вспомнила мамины слова про порчу.
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Сегодня, 02:14 by LynxПросмотров: 554Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: Отчим женщина мама порча земля иглы смерть

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Комментарии

#1 написал: SAVRAS
Сегодня, 02:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
.......это печально...... sad
Зарегистрирован: 9.03.2014
#2 написал: Lynx
Сегодня, 03:09
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2360|0)
Публикаций: 221
Комментариев: 1 481
Когда мне было лет шесть, у отчима бывшая жена на мою маму порчу навела на смерть (писала здесь об этом историю). Нашли под кроватью землю и под баней куриные кости. Без игл тоже не обошлось. Для меня, маленькой, было очень тяжело видеть, как сгорает мама. Удар тяжёлый был. Ей тогда сказали, что лёгкие уже едва функционируют, и остался где-то месяц жить. У меня бабушка тогда спохватилась. Поставили свечи в трёх церквях, а потом знающего человека привели. Он ещё потом дальше маму лечил, так как после порчи мама астмой стала у меня страдать.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#3 написал: Сирин
Сегодня, 05:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (69|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 862
Страшная история...А почему эта бабка помочь не смогла, раз причину увидела?
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#4 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 06:45
0
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Репутация: (2535|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 238
Грустно это всё. Сколько же у нас всех "доброжелателей", с которыми лучше не связываться. Ведь наверняка кто-то из друзей сделал, раз в дом вхож человек. А то и кто-то из родни. Как говорится, с такими друзьями врагов не надо.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 07:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (149|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 960
Жаль, что конец у этой истории печальный и даже страшно представить чьи это были пучки волос. Это же такое горе пережить. И почему другие решают - жить человеку или нет, все равно ведь возвратится! Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#6 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 08:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (47|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 438
Всех наводящих порчу в омут к чертям на вечное поселение.

Зарегистрирован: 11.07.2017
 
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