На смерть

Lynx Просмотров: 554 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 02:14 by

Вот история из моей жизни, но долго все описывать не буду.Была у меня мама, есть отчим. Три года назад мамуля поехала к сестре в Махачкалу отдыхать, а отчим остался в это время дома (я отдельно уже жила, но недалеко от них).И вот рассказывала тогда мама, что отдохнула она у сестры, приехала домой, и соседи начали ей рассказывать, что, мол, водил отчим частенько женщину какую-то за время маминого отсутствия. Из-за этого, конечно, были скандалы и крики дома.Еще мама нашла на шкафу горсти две земли черной, пучок волос и иголки, воткнутые в шкаф.Мама со всей этой бедой пошла к бабке, а та ей и говорит: "Сделана порча на тебя и на первого твоего ребенка (у нас в семье четверо детей, двое от одного отца - это брат мой родной, а еще двое сводных - от отчима)".Мама мне рассказала про все это, а я, если честно, не особо поверила, но потом смотрю: начала мама у меня худеть, пропал у нее аппетит. А она у меня по профессии врач, за здоровьем всегда своим следила, не курила и не пила.Поехали мы с ней обследоваться, и врачи мне говорят: "Все органы поражены, проживет максимум месяц. Рак крови". Я была в шоке - откуда и что?!В итоге у меня умирает мама, а через сорок дней родной брат. И вот тогда я вспомнила мамины слова про порчу.

Ключевые слова: Отчим женщина мама порча земля иглы смерть

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