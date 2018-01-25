Незнакомец

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 188 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 09:45 by

Произошла эта история со мной в годы студенчества, когда жили мы с сестрой ещё в родительском доме и уезжали на неделю в город, а на выходных приезжали домой. Дом родительский был на хуторе дальнем. Туда ходит электричка пару раз в день. От дома до электрички 2 километра ходу.И вот в воскресенье я пошла проводить сестру на электричку (сумки тащить помогла). Сама же решила с мамой остаться и на утро тоже поехать в город. А надо сказать, что маме тогда было очень трудно, так как папа лежал на вытяжке после аварии. Тяжело ей было и физически, морально и материально.И вот я сестру проводила и иду домой. Впереди идут женщины с хутора. Не поздно ещё, часов где-то 16-17. Навстречу идёт мужчина средних лет. Одет как-то незаметно, что ли. Весь в серо-черной одежде, в шапке вязаной и с бородой. Лицо молодое.Подошёл к женщинам хуторским, говорит что-то, а они мимо идут, как будто не видят его. Он ко мне подошёл и говорит: «Здравствуйте». Я ему: «Здравствуйте!». А он мне: «Как вас зовут?». Я отвела, имя свое назвала. А он мне: «А как ваша фамилия?». Я опять ответила. А он говорит: «Ну хорошо. Теперь все будет хорошо. До свидания!».Я поулыбалась, поблагодарила его и пошла дальше. Прошла пару шагов, обернулась посмотреть, что за чудак такой и куда пойдет дальше, а нет никого. Совсем.Я быстро домой. Прибежала, маме рассказала, а она говорит, что нечего с чужими разговаривать. Не знаю, кто это был, но после нашего разговора и вправду все стало налаживаться.Автор - Аноним.

Ключевые слова: Студенчество сестра электричка проводы незнакомец исчезновение мама хутор

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