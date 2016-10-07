Мистический преподаватель

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tulas Просмотров: 192 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 18:32 by

Никогда нигде не публиковала свою историю, потому что не знаю и не могу дать объяснения тому, что происходило.Мне было 17лет. В 2001 году я заканчивала школу и решила дальше проходить обучение в одном из колледжей г. Томска. Документы были поданы, и я ждала 1 сентября. В августе мне приснился сон: как-будто я на новом месте учёбы знакомлюсь с одним из преподавателей. Ничего особенного, но сон запомнился.Первая неделя в колледже, знакомство с новым местом, но тут обратил на себя внимание препод по программированию: симпатичный, черноволосый молодой мужчина Олег Иванович (имена все изменила, т.к. персонажи реальны и молоды, и препод в строю, правда, в другом учебном заведении). Вспомнился августовский сон."Ну, бывает", - подумала я. Вместе со мной училась моя подруга Ира, и первый месяц мы учились спокойно, но потом начало происходить то, чего мы не могли объяснить. Началось с меня: опять сон, снится, будто меня кто-то зовет по имени и непреодолимой силой меня куда-то тянет, как в замедленной съемке. Оказываюсь в некой квартире, напротив сидит Олег Иванович в сером свитере, он рассказывает мне что-то о каких-то несуществующих существах и какую-то нереальную чушь. (А через полгода выяснится, что человек в реальной жизни писал рассказы в жанре фентези, позже они занимали призовые места и до сих есть в сети, но на момент сна я и близко об этом не знала). В конце разговора он говорит мне: "Всё, хватит, время 6 утра, вставай, на учёбу опоздаешь". Сердце бешено колотится, просыпаюсь в поту - на часах 6 утра! Ощущение после сна было ужасное, ехала в автобусе на учёбу в трансе. Приехав на первую пару, а пара как раз была у этого препода, захожу в класс, достаю тетради, поднимаю глаза... Наши взгляды встретились... Не подумайте ничего такого, взгляд был пронзительный и вопрошающий. И одежда, она в реальности была такой же, как в моем тяжелом сне. В этот день больше ничего не происходило. Я никому ничего не рассказывала, ссылаясь просто на богатое воображение, хоть и была под впечатлением.Прошло какое-то время, и меня начали просто одолевать такого рода сны в различной тематике, то я замуж за этого человека выхожу, и черти мне фату тащат, то этот человек в виде различных существ меня волочёт куда-то. Сон начал превращаться в мучения. На этом этапе я поделилась с Ириной, она восприняла все более чем серьёзно, потому что у нее происходило то же самое, только в меньшем формате. Мы начали своё расследование и наблюдение относительно Олега Ивановича.Надо сказать, Олег Иванович имел очень специфическую внешность: светлокожий, кареглазый с иссиня-черными волосами, и периодически отращивал щетину. Одежда вроде обычная, но за кое-что цеплялся взгляд: независимо от того какие на нем были брюки, он таскал на ремне два брелока с какими-то камнями. Мы потом опознали эти камни и для чего они ему служили. Соответственно, это и навело на мысль, что препод занимался не только преподаванием, но и колдовством.В середине года было объявление для студентов о дополнительных уроках по субботам, по предмету Олега Ивановича. Я, скажу честно, поленилась на них ходить, да и тошнило меня уже от этого преподавателя. Но моя подруга Ирина решила на них поездить, заодно и появился план. Через несколько недель от начала дополнительных пар, уже войдя в контакт с объектом получше, после уроков, Ирина, с ещё одним одногруппником, предложили Олегу Ивановичу продолжить субботние занятия... в баре с пивом. К удивлению, он согласился. Как она потом мне рассказывала, подвыпив, она специально завела разговор по теме магии и колдовства. Он отмалчивался вначале, а потом дал ей весьма обескураживающий ответ, суть которого такая - не знаешь и не лезь туда. Дальнейшая полемика была бесполезна.А мне все снилась всякая чертовщина. Мы с Ирой даже ставили эксперимент: воображали вокруг своего рабочего стола, на учёбе, энергетический защитный шар и следили за поведением препода. Так вот, он, как бешеный, метался вокруг нашей парты, и это замечали одногруппники. На учёбе много таких моментов было, и воздействие на меня и мою подругу было очевидно. Абсолютно не понимая для чего это ему было нужно и стремясь узнать хоть что-то больше, я попросила помощи у одного товарища, который практиковал выход в астрал, как он говорил. Вкратце объяснив ситуацию, я дала задание человеку: найти там препода и узнать, для чего он к нам прицепился. Через какое-то время получила ответ. Товарищ мой провел сеанс и пояснил что, якобы, встретился с Олегом Ивановичем в астрале, но был послан к такой-то матери. Разочарование. Но внешность препода была описана более чем четко, что не давало повода усомниться в правдивости сеанса. Отступление: к моменту астрального сеанса, Ирина завела с преподом любовные отношения и имела возможность бывать у него в квартире, и осматривать книги, компьютер и личные вещи. Из личных вещей у него был тёмно-синий халат, который и был описан как предмет одежды, человеком, проводившим сенас астрала. Мы понимали, что ввязались в какую-то чертовщину, но не понимали в какую. Книг про колдовство в квартире не было, т.к. квартира снималась напополам с другом, компьютер запаролен. Все попытки и разговоры что-либо вытянуть, кончались явным отмалчиванием и сменой темы. Никаких шансов нарыть информацию, увы.Для Иры эта связь ничем хорошим не кончилась. Аборт, разрыв отношений с ним через короткое время и уход из колледжа, а дальнейшая судьба специфична, в хорошем смысле. Я доучилась (обучение было всего один год), но к концу учебного года произошло следующее. В марте на меня, откуда ни возьмись, начали нападать пауки, дома, на улице и даже в автобусе, что не характерно для марта в Томске. Мы с Иркой шутили, что это на меня Олег насылает насекомых (один из ников в интернете у него был "Паук"), и если я их буду убивать, он сломает себе ноги. Ну шутка и штука, да только так и вышло. Олег сломал ногу, и до дипломной, до июля, его никто не видел.История имеет дальнейшее продолжение. В один из последних снов мне приснилось, как будто Олег Иванович мне говорит: "Не прощаюсь с тобой, Литвинова, мы ещё встретимся". И все, после этого, как отрубило. Не снился, ни в жизни не встречались лет пять. Моя жизнь шла своим чередом, я вышла замуж, забеременела и забыла про все. Но, не поверите, этот шайтан мне снова приснился, когда я была уже в роддоме, ну в этот момент я точно про него не думала!!! И знаете, что он мне сказал!? Он дал свой адрес и сказал, что будет меня ждать. Мой муж был в курсе этой истории и сказал, что такого адреса в Томске сейчас нет, но был раньше, в районе площади Соляной, и чтобы я нос не совала в этот район. Конечно, я и не думала, чтобы туда идти.Как потом объяснили мне знающие люди, препод был практикующий колдун, и ничего от нас нему не надо было, кроме как подпитаться энергией от двух глупых студенток. Кстати, недавно, вспомнив эту историю, нашла его аккаунт в соцсетях, обозначилась там, а после решила его мысленно вытянуть снова на контакт, пока не удалось.

Ключевые слова: Преподаватель колдун сны авторская история

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