Случай в пути

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:18

ulianojka Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:18 by

Долго собирался с духом, чтобы рассказать эту историю. Долго — это 11 лет. Возможно, кто-то не увидит в ней ничего особо страшного, но у меня до сих пор каждый волосок на теле встает дыбом от одного только воспоминания и от мыслей, чем все могло бы закончиться, если бы не счастливая случайность.Сейчас мне 34 года, я обычный работник офиса уважаемой в родном городке компании, отец замечательных двойняшек. Но в далеком 2006-м я был полной противоположностью этого образа. Раздолбай-неформал с кучей пирсинга в ушах и не только, гривой до плеч, автостопщик. Как только начиналось что-то похожее на весну, я почти забрасывал учебу и отправлялся в вояж по соседним областям и республикам. Как меня не отчислили из универа, до сих пор не понимаю. Я изъездил почти все более-менее приличные автострады Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Ульяновской области и многих других соседних регионов, обрастая впечатлениями — и положительными, и не очень. Приходилось и срезать путь с тремя бухими в хлам деревенщинами ночью в разваливающихся «жигулях», и ночевать в стогу сена, и выпрыгивать из машины на скорости чуть ли не 100 км/час… Но таких историй, наверное, наберется достаточно у любого «стопера».А подобных моему рассказу я практически не слышал. Возможно, потому, что выжить в такой ситуации можно только чудом…Итак, лето 2006-го и я, считающий себя профи, 5 лет «опыта» как-никак, решил отправиться не в какой-нибудь мухосранск в наскучивших окрестностях, а в действительно стОящее место типа Байкала, Алтая или Якутии. Никаких смартфонов с гуглами в те времена, конечно же, у подобных мне не было и быть не могло. Атлас автодорог и какое-никакое умение ориентироваться по придорожным указателям — единственная альтернатива. Где-то с неделю я выстраивал маршрут, и самой трудной его частью было сделать выбор — как преодолеть отрезок Курган-Омск: в объезд казахстанской границы или напрямую через Петропавловск? Далее по Сибири ведет только одна приличная дорога. Ну а выбор конечной цели путешествия я решил предоставить случаю — куда предложат подвезти, туда и направлюсь…Опущу подробности езды по европейской части РФ. Здесь все просто до скуки. Урал впечатлил, но о нем можно поговорить на соответствующих форумах… В общем, прекрасным теплым летним вечером я стоял на обочине у какой-то мелкой заправки, провожая взглядом фуру, сворачивавшую на стоянку. Водитель, намотав за день около 1200 км, устал и собирался спать. Предлагал и мне заночевать у него в кабине, а утром двигать дальше (ехал он, к слову, как раз куда-то в район Алтая, вроде в Барнаул), но я отказался. Как оказалось, довольно опрометчивым было это решение.Как говорил в одном из своих выступлений Задорнов, смеркалось. Ночь обещала быть звездной и теплой. В болотах, каких полно в Курганской области, поквакивали лягушки. Орды комаров, почуявших беззащитную жертву (этой жертвой был как раз я), зудели в предвкушении, собираясь в кровожадное облако. Ни одной машины что в нужном, что в обратном направлении. Скоро стемнело, зажегся фонарь у поворота на заправку. И тут на меня, видимо, нашло какое-то помешательство, потому что я оставил круг света и зашагал по пустынной трассе в ночь.Полчаса, час, другой, ноги стали понемногу уставать, ведь за моей спиной были огромный рюкзак, палатка и спальник. Вдобавок внезапно похолодало, а с болот пополз густой туман. Я отошел от заправки уже километров на 10 и теперь очень сожалел об этом, но тащиться назад считал дурной приметой.Внезапно сзади послышался гул мотора, я остановился и поднял руку. Серого цвета внедорожник проехал метров 50 вперед и затормозил. Быстро, насколько позволяла поклажа, я побежал к нему.— Извините, не подкинете в сторону… — только и успел сказать я, сунувшись в открытое окно с пассажирской стороны.— Садись давай, — перебил меня водитель. Абсолютно типовой мужик лет 40-45. Сейчас я не могу вспомнить ни одной черты его лица.Я стянул рюкзак, закинул его на заднее сиденье, сам сел рядом.Мы разговорились с водителем — если это можно так назвать. Он отвечал неохотно, цедил слова по капле, хотя негатива в его голосе не чувствовалось. На вопрос, куда едет, не счел нужным отвечать. Посоветовал:— Через Казахстан не едь. На границе проблем на жопу нагребешь. Зря на Ишим не повернул. Тут дорога есть до Бердюжья, ночью мало кто ездит, но местные встречаются. Я километров через 30 сверну, тебя придется высаживать. Далеко от перекрестка не уходи, до утра подожди, кто-нибудь да поедет.Через некоторое время он разбудил меня. Да, я задремал, разморившись в теплом салоне авто. За окнами было этакое белесое ничего. Туман, густой, как молоко. Я с тоской представил, как оставшиеся до рассвета несколько часов придется стоять на перекрестке черт знает где…В общем, машина исчезла, свернув куда-то вправо, а я достал фонарь и попытался осмотреться. Но луч не пробивал белый кисель дальше, чем на десяток метров. Я побродил вдоль дороги, но не обнаружил никакой таблички с названием населенного пункта, на который вел поворот. Ну и черт с ним, сказал я себе и от скуки пошел вперед по дороге. Какая разница, где ждать попутку? Ноги и плечи немилосердно ныли. Благо хоть комары не донимали. Так я пробрел с час, а туман не становился реже. Кое-где сквозь него проступали стволы чахлых берез, растущих чуть ли не вплотную к обочине, но в основном, стоило немного спуститься с насыпи, было болото. Наверное, точнее будет назвать его все же не болотом, а огромной поросшей камышом и рогозом лужей, тянущейся, насколько хватало глаз и света фонаря… Понемногу светало, но туман не уходил. Глаза слипались. И, пройдя еще с пару километров, я неожиданно увидел впереди очертания какого-то строения.Радость от того, что это, наверное, кафе, где можно будет набить начинавший урчать живот и немного вздремнуть до рассвета прямо за столом, уронив голову на руки, быстро рассеялась, едва я подошел. Это был одинокий деревянный домик с дверью в боковой стене и двумя небольшими окнами на «фасаде». На крыше действительно торчали четыре заветные буквы КАФЕ, сваренные из полос ржавого железа и, видимо, никогда не знавшие краски… Нигде не было даже деревянного нужника, и именно это почему-то насторожило больше всего. Стояла абсолютная тишина, даже лягушки не квакали в тумане — второе обстоятельство, на которое я обратил внимание только сейчас и труханул еще больше. Вам знакомо словосочетание «сердце в пятки ушло»? Вот именно так я себя и чувствовал. Не подходя к двери, боясь сдвинуть с места хоть малейший камушек, я на цыпочках приблизился к окну и заглянул внутрь. В единственнойкомнате стоял непокрытый деревянный стол, за ним спиной к окну сидели трое мужчин. Неподвижно, как манекены. Может, они разговаривали, но этого было не видно и не слышно. Всю эту картину освещала тусклая лампочка на витом проводе под потолком.Вот тут в мою душу заполз прямо-таки физически осязаемый страх, было ощущение склизких черных щупалец в грудной клетке, перед глазами все поплыло, я застыл, боясь даже вдохнуть, потом тихо отошел от окна, миновал кафе по другой стороне дороги и очень аккуратно двинулся дальше. Задом наперед. Туман уже начал заволакивать строение, когда я услышал, как открывается дверь домика, ноги предательски задрожали, лишая меня возможности двигаться. Через какое-то мгновение из-за угла дома вышел… Он? Оно?Обычная мужская фигура в обычной одежде. Помню отчетливо: синие джинсы, белые кроссовки, клетчатая рубашка. На этом все обычное заканчивалось. Даже на расстоянии я увидел пальцы, раза в полтора длиннее человеческих. А на месте лица… Что было на месте лица, память отказывается воспроизводить. Когда пытаюсь вспомнить, снова возвращается тот ужас, лишая возможности сделать вдох…Какая-то часть подсознания, единственная, не отключившаяся во мне в тот момент, вопила: «Спасайся!!!» Я скинул рюкзак, он с шорохом упал наземь, и тут эта тварь увидела меня и бросилась ко мне, прыгнула, отталкиваясь сразу двумя ногами, пролетела метра два и приземлилась уже на четвереньки. Тут я заорал благим матом и кинулся бежать, краем глаза успев заметить еще две тени, вылетающие из-за угла «кафе»…Сейчас я понимаю, что мой бег длился от силы секунд пять-шесть, тогда мне казалось, что я бегу целую вечность. Я орал как резаный, а твари бежали молча, я слышал только шлепки их ладоней по асфальту. Я оглянулся, рискуя споткнуться и упасть, увидел почти настигшие меня силуэты и прямо за ними — яркий свет фар! И, конечно же, действительно споткнулся и упал. Последнее, что успел увидеть и осознать — в прорезавшем туман луче света твари прямо в прыжке меняют направление движения и уносятся куда-то в болота, все так же молча, только шлепки конечностей и плеск воды затихают вдали.Потом я пришел в себя на заднем сиденье УАЗика. Водитель привел меня в чувство парой пощечин. Сказал, что решил, будто меня кто-то сбил. Предлагал отвезти к местному фельдшеру, но я попросил довезти до трассы на Ишим, вернувшись сначала за рюкзаком. Водитель явно счел меня психом, но рюкзак мне с обочины дороги притащил. Туман неохотно рассеивался, и, когда до Бердюжья оставалось километров пять, я решил задать водителю вопрос о странном кафе.— Дружище, ты точно башку-то не повредил? — нервно рассмеялся водитель. — Какое кафе в нашей-то жопе?! Тут и заправок нормальных днем с огнем не найти!Я все-таки добрался в тот раз до Алтая, завис там на 2 недели, познакомился с отличной девчонкой из местных, но это уже не имеет отношения к этой истории. Достаточно, наверное, сказать, что на обратном пути отрезок от Омска до дома я преодолел на поезде. А в сторону Сибири больше не ездил и ночью старался на трассе не оставаться. Впрочем, через 2 года я окончил с грехом пополам институт, устроился на работу, и поездки как-то сами собой сошли на нет.Недавно я купил подержанный «форд фокус» и теперь мечтаю о поездке на Байкал, а то и дальше, и точно знаю, на какую дорогу никогда не сверну.Автор - Hitch-hiker.

Ключевые слова: Дорога туман существо кафе

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