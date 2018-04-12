Материнская любовь

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Елена Лис Просмотров: 703 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 11:03 by

Молодая, очаровательная девушка, улыбаясь всему миру, не спеша шла по мостовой. И весь мир, словно улыбался ей в ответ, рассыпая вокруг неё солнечных зайчиков, прыгающих по камешкам дороги, сияя голубизной весеннего неба и откликаясь звонким, весёлым щебетанием птиц.Природа просыпалась после зимнего сна, возрождаясь в первой, ещё неиспачканной пылью ярко-зеленой траве, в молодых листочках, только проклюнувшихся из почек деревьев и внутри девушки тоже зарождалась маленькая, но уже самостоятельная жизнь.Будущая мама была счастлива узнать о беременности и мечтала поскорее поделиться радостью со своим любимым.Но, вопреки ожиданиям, избранник не разделил её воодушевления. На данный момент он не хотел ни ответственности, ни семьи, у него были другие планы на жизнь, в которых малышу не было места.- Сделай аборт, не глупи! Давай сначала встанем на ноги, обретём стабильный доход, поездим по миру, отдохнём, сыграем свадьбу и уж только потом, заведём ребенка.- Но, ребёнок - не домашнее животное, его нельзя "завести", когда захочешь, с каким-то рассчётом! И к тому же у нас уже будет малыш, и никакие причины не заставят меня убить его!Спор перешёл в скандал, в результате которого молодые люди расстались навсегда.Но ничего не могло повлиять на решение девушки, которая сама лишилась родителей ещё в детстве и мечтающей подарить своему ребенку безграничную, нерастраченную любовь и нежность.- Я клянусь, что буду любить тебя всегда и никогда не оставлю! И ты ни в чём не будешь нуждаться!Так и вышло. Новорожденная Оленька всю жизнь купалась в маминой любви и заботе. Ей ни в чём не было отказа. У неё были самые лучшие игрушки, красивые платья, а впоследствии и дорогая косметика. Мама много работала, чтобы удовлетворить любой каприз дочери, о личной жизни не было и речи, всё время занимала любимая дочь.Прошло 18 лет. Уже замужняя Оленька, обнимая горячо любимую маму, говорила :" Как ты думаешь, кто у меня родится, мальчик или девочка?"Глядя на большой живот дочери, будущая бабушка с уверенностью сказала: " Девочка. И я хочу, чтобы ты её любила, так же, как и я тебя.""Мама, ты только не плачь, и не ругайся, пожалуйста. Я давно хотела сказать тебе, что мы с Андреем купили квартиру, и после рождения ребенка переедем туда. Мы ведь не можем всю жизнь жить с тобой, у нас своя семья. Да и тебе так будет спокойнее. К тому же в любое время ты сможешь навещать нас."- сказала Оля."Что?! Об этом не может быть и речи! Я же всё делаю для тебя! Я просто не смогу жить одна!"- возмущению матери не было предела .На, что Оля тихо сказала :" Мам, прости, но мы всё решили и по-другому не будет. "Вдруг мать побледнела, и тихо, по стене, сползла на пол."Скорая помощь" приехала быстро."Доктор, ну как мама? Что с ней? Она ведь поправится?"- спрашивала перепуганная, заплаканная Оля."Инфаркт - непрогнозируемое заболевание, по-разному протекает "- отводя глаза, сказал врач.Санитары на носилках унесли женщину, так и и не пришедшую в сознание.Через два часа в реанимации кардиологии, больная умерла.Оля винила себя в смерти матери, проклиная своё решение съехать, и роковой разговор. Тяжёлым грузом давило на сердце то, что она даже не попрощалась с мамой, не сказала о том, что любит её.Из-за сильных переживаний, на нервной почве, у девушки начались схватки.Прямо с кладбища, с похорон матери, Олю увезли в роддом.- Готовьте наркоз, срочно! Экстренное кесарево! - врач давал указания персоналу.Оля провалилась в забытье, вызванное наркозом."Какой яркий, слепящий свет"- сказала Оля и увидела маму. Она стояла на зелёном, большом лугу и махала рукой, подзывая дочь.Оля подбежала к маме, и они пошли вместе по лугу. Было очень хорошо и спокойно. Чувство умиротворения и тишины убаюкивало.И вдруг раздался резкий крик ребенка. Оля шестым чувством поняла, что это плачет её малыш и выдернула свою руку из материной, сказав : "Прости, мам, я должна идти.""Останься, дочь, Андрей справится и без тебя. У них всё будет хорошо. А я не могу одна".Но Оля уже бежала к малышке, лежащей на траве.Взяв плачущего ребенка на руки, Оля прижала его к себе, и, посмотрев на мать сказала:" Прости!"Тогда Олина мать попросила оставить ей хотя бы внучку, обещая заботиться о ней, и забрала её.- Пожалуйста, мама, мы тебя очень любим. Но я не могу отдать тебе свою девочку, я тоже люблю её, как и ты меня. К тому же нас ждёт Андрей. Отпусти нас, мы обязательно придем к тебе, но не сейчас, позже"...Даже после смерти, мать не хотела разлучаться с той, кого любила больше жизни, но, подавив в себе эгоистичное желание всегда быть с дочерью, протянула ей новорожденную внучку и сказала: " Уходите быстрее, а то будет поздно. Я же останусь здесь и буду ждать вас, сколько потребуется."На операционном столе роддома, на кесаревом сечении, у девушки роженицы остановилось сердце. Полторы минуты длилась клиническая смерть, но благодаря скоординированной работе врачей и персонала, девушку удалось вернуть к жизни.Но, в следующую минуту, остановилось сердце у её новорожденной малышки.Спустя минуту, у ребёнка нормализовались сердцебиение и дыхание.Врачи- акушеры и неонатологи развели руками, здоровье их пациенток было в норме, а что вызвало остановку сердца у обеих - так и осталось загадкой.Автор - Елена Лис.

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