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Истории из жизни

Материнская любовь

Молодая, очаровательная девушка, улыбаясь всему миру, не спеша шла по мостовой. И весь мир, словно улыбался ей в ответ, рассыпая вокруг неё солнечных зайчиков, прыгающих по камешкам дороги, сияя голубизной весеннего неба и откликаясь звонким, весёлым щебетанием птиц.
Природа просыпалась после зимнего сна, возрождаясь в первой, ещё неиспачканной пылью ярко-зеленой траве, в молодых листочках, только проклюнувшихся из почек деревьев и внутри девушки тоже зарождалась маленькая, но уже самостоятельная жизнь.
Будущая мама была счастлива узнать о беременности и мечтала поскорее поделиться радостью со своим любимым.
Но, вопреки ожиданиям, избранник не разделил её воодушевления. На данный момент он не хотел ни ответственности, ни семьи, у него были другие планы на жизнь, в которых малышу не было места.
- Сделай аборт, не глупи! Давай сначала встанем на ноги, обретём стабильный доход, поездим по миру, отдохнём, сыграем свадьбу и уж только потом, заведём ребенка.
- Но, ребёнок - не домашнее животное, его нельзя "завести", когда захочешь, с каким-то рассчётом! И к тому же у нас уже будет малыш, и никакие причины не заставят меня убить его!
Спор перешёл в скандал, в результате которого молодые люди расстались навсегда.
Но ничего не могло повлиять на решение девушки, которая сама лишилась родителей ещё в детстве и мечтающей подарить своему ребенку безграничную, нерастраченную любовь и нежность.
- Я клянусь, что буду любить тебя всегда и никогда не оставлю! И ты ни в чём не будешь нуждаться!
Так и вышло. Новорожденная Оленька всю жизнь купалась в маминой любви и заботе. Ей ни в чём не было отказа. У неё были самые лучшие игрушки, красивые платья, а впоследствии и дорогая косметика. Мама много работала, чтобы удовлетворить любой каприз дочери, о личной жизни не было и речи, всё время занимала любимая дочь.
Прошло 18 лет. Уже замужняя Оленька, обнимая горячо любимую маму, говорила :" Как ты думаешь, кто у меня родится, мальчик или девочка?"
Глядя на большой живот дочери, будущая бабушка с уверенностью сказала: " Девочка. И я хочу, чтобы ты её любила, так же, как и я тебя."
"Мама, ты только не плачь, и не ругайся, пожалуйста. Я давно хотела сказать тебе, что мы с Андреем купили квартиру, и после рождения ребенка переедем туда. Мы ведь не можем всю жизнь жить с тобой, у нас своя семья. Да и тебе так будет спокойнее. К тому же в любое время ты сможешь навещать нас."- сказала Оля.
"Что?! Об этом не может быть и речи! Я же всё делаю для тебя! Я просто не смогу жить одна!"- возмущению матери не было предела .
На, что Оля тихо сказала :" Мам, прости, но мы всё решили и по-другому не будет. "
Вдруг мать побледнела, и тихо, по стене, сползла на пол.
"Скорая помощь" приехала быстро.
"Доктор, ну как мама? Что с ней? Она ведь поправится?"- спрашивала перепуганная, заплаканная Оля.
"Инфаркт - непрогнозируемое заболевание, по-разному протекает "- отводя глаза, сказал врач.
Санитары на носилках унесли женщину, так и и не пришедшую в сознание.
Через два часа в реанимации кардиологии, больная умерла.
Оля винила себя в смерти матери, проклиная своё решение съехать, и роковой разговор. Тяжёлым грузом давило на сердце то, что она даже не попрощалась с мамой, не сказала о том, что любит её.
Из-за сильных переживаний, на нервной почве, у девушки начались схватки.
Прямо с кладбища, с похорон матери, Олю увезли в роддом.
- Готовьте наркоз, срочно! Экстренное кесарево! - врач давал указания персоналу.
Оля провалилась в забытье, вызванное наркозом.
"Какой яркий, слепящий свет"- сказала Оля и увидела маму. Она стояла на зелёном, большом лугу и махала рукой, подзывая дочь.
Оля подбежала к маме, и они пошли вместе по лугу. Было очень хорошо и спокойно. Чувство умиротворения и тишины убаюкивало.
И вдруг раздался резкий крик ребенка. Оля шестым чувством поняла, что это плачет её малыш и выдернула свою руку из материной, сказав : "Прости, мам, я должна идти."
"Останься, дочь, Андрей справится и без тебя. У них всё будет хорошо. А я не могу одна".
Но Оля уже бежала к малышке, лежащей на траве.
Взяв плачущего ребенка на руки, Оля прижала его к себе, и, посмотрев на мать сказала:" Прости!"
Тогда Олина мать попросила оставить ей хотя бы внучку, обещая заботиться о ней, и забрала её.
- Пожалуйста, мама, мы тебя очень любим. Но я не могу отдать тебе свою девочку, я тоже люблю её, как и ты меня. К тому же нас ждёт Андрей. Отпусти нас, мы обязательно придем к тебе, но не сейчас, позже"...
Даже после смерти, мать не хотела разлучаться с той, кого любила больше жизни, но, подавив в себе эгоистичное желание всегда быть с дочерью, протянула ей новорожденную внучку и сказала: " Уходите быстрее, а то будет поздно. Я же останусь здесь и буду ждать вас, сколько потребуется."
На операционном столе роддома, на кесаревом сечении, у девушки роженицы остановилось сердце. Полторы минуты длилась клиническая смерть, но благодаря скоординированной работе врачей и персонала, девушку удалось вернуть к жизни.
Но, в следующую минуту, остановилось сердце у её новорожденной малышки.
Спустя минуту, у ребёнка нормализовались сердцебиение и дыхание.
Врачи- акушеры и неонатологи развели руками, здоровье их пациенток было в норме, а что вызвало остановку сердца у обеих - так и осталось загадкой.


Автор - Елена Лис.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:03 by Елена ЛисПросмотров: 703Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Девушка беременность расставание дочь замужество смерть роды новорожденная авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kiria
Сегодня, 11:06
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (33|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 34
Иногда материнская любовь бывает очень сильной, что порой не может отпустить свое чадо. Очень жаль маму((( Но в этой истории ее любовь слишком эгоистична. Ведь молодая семья хотела вить свое гнездышко отдельно. Так живет большинство.
Зарегистрирован: 12.04.2018
#2 написал: Елена Лис
Сегодня, 11:43
+4
Группа: V.I.P.
Репутация: (79|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 89
Цитата: Kiria
Иногда материнская любовь бывает очень сильной, что порой не может отпустить свое чадо. Очень жаль маму((( Но в этой истории ее любовь слишком эгоистична. Ведь молодая семья хотела вить свое гнездышко отдельно. так живет большинство.

Совершенно верно. Любить, не всегда значит постоянно находится рядом, иногда нужно и уметь отпускать.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#3 написал: Водяная лилия
Сегодня, 13:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 185
Да уж... Всегда так в жизни: где плюс, там и минус...
История тронула. Спасибо!
Зарегистрирован: 13.11.2019
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 17:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 571
Когда любят, не забирают жизнь... Хотя, кто знает, как у умерших меняется мышление и что с ними там становится?..
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#5 написал: Nlo
Сегодня, 17:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 654
И снова покойники атакуют! uzas Каждая 2-ая история, если не о домовом, то о коварстве умерших родственников. Кажется, у них там горит потусторонний демографический план по заселению душ. 60
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#6 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 17:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 549
Знакомая своей маниакальной любовью,искалечила жизнь себе и своему сыну.Она с него пылинки сдувает,:киви для него очищает,сама ест кожуру,жрачку к компу носит,называет на "вы",а он ее -"говно".Она ему наготавливает вкусности,а он это выворачивает в ведро.,посылает и бьёт(выбил зуб),всю з/п пропивает в клубе с друзьями.Однажды у меня с ним был разговор.Почему,говорю,ты с родной мамой так обращаешься?А он: "я вообще не понимаю,как этот человек мог стать моей матерью".
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#7 написал: Елена Лис
Сегодня, 18:28
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (79|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 89
Цитата: Olga-Viculia
Знакомая своей маниакальной любовью,искалечила жизнь себе и своему сыну.Она с него пылинки сдувает,:киви для него очищает,сама ест кожуру,жрачку к компу носит,называет на "вы",а он ее -"говно".Она ему наготавливает вкусности,а он это выворачивает в ведро.,посылает и бьёт(выбил зуб),всю з/п пропивает в клубе с друзьями.Однажды у меня с ним был разговор.Почему,говорю,ты с родной мамой так обращаешься?А он: "я вообще не понимаю,как этот человек мог стать моей матерью".

Это хуже всего, когда из детей вырастают " монстры". Но, возможно, в этом есть и вина родителей. Всего должно быть в меру. Перегибать палку в воспитании нельзя, ни в одну, ни в другую сторону.
Зарегистрирован: 26.10.2020
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