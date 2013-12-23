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Истории из жизни

Случай произошел в глухой деревне с моим прадедом

Произошла данная история с моим прадедом Васей. Жили они тогда бедно и не могли себе даже позволить купить обновки, как могли выживали. Вася тогда работал, не покладая рук, на местном заводе, постоянно домой приходил злой и на взводе. Моя прабабка даже не смела заходить к нему в комнату, лишь только ждала его к столу. Во время ужина Василий постоянно рассказывал какой плохой коллектив, в котором он работает, и не уходит лишь из-за того, что не найдет другой работы.

Время шло, Василий всё так же продолжал работать на заводе, а зарплату не прибавляли; прадед как мог крутился, брал любые подработки. И так это продолжалось до лета.

Летом Вася ходил по ягоды, по грибы, рыбалку очень любил. В деревне его очень почитали, а местные мужики его уважали - знали, что мужик ответственный, можно обратиться к нему с любой просьбой, и он не откажет.

Пришел как-то к прадеду его друг Иван, разговорились. Обсуждали молодость, говорили про работу и какие плохие у них начальники, которые платят им такую мизерную зарплату. В общем, разошлись где-то к полуночи.

На следующей день наказал моей прабабке сходить в магазин и набрать продуктов ему в дорогу, да и сапоги новые купить. Перечить она ему не стала, всё сделала как велел, достала последние копейки и отправилась в путь. По дороге разговорилась с местными бабами о том, о сем и Ванькину супругу встретила. Долго общались и выяснила тогда пробабка, что Вася на подработку намылился, на острова. Места те, как поговаривали, были для проживания очень суровые и от нашей деревни они находились в километрах двадцати. Да и деревня там есть, только живет там пара семей.

Пришла Варя домой, собрала рюкзак, да и спать легла, но у прадеда ничего узнавать не стала.

Рано утром Василий, надев новые сапоги и плотно перекусив, отправился в дорогу. Путь пролегал через тамошний лес, всё как обычно: поход не предвещал ничего необычного - ели, сосны, березы, всё как и должно быть в обычном лесу. Прошел прадед километров пять и видит мост вдалеке, решил посидеть отдохнуть и перекусить, так и сделал. Отдохнув, дальше отправился в дорогу. Пройдя километров десять, Василий наконец-то подошёл к островам.

Деревня была заброшена, лишь вдалеке на отшибе виднелся огонёк настольной масляной лампы. Подойдя ближе, Вася увидел перед собой ухоженный дом, трава была скошена, видно, что были новая калитка и забор. Значит тут кто-то живёт. Зайдя во двор и пройдя несколько метров, прадед уже был у двери. Сильно постучав в дверь, дожидался ответа хозяев. Открыл дверь Васе седой, широкоплечий, здоровый мужик. Разговорившись, Василий предложил свои услуги по работе и уже на следующий день косил траву у них в огороде. Мужик тот был не против дополнительной рабочей силы и принял Васю на постой. Все снова и снова махая косой, Вася срезал траву в огороде, продолжалось это до вечера.

Уставший прадед зашёл в хату, умылся, помыл руки и сел за стол. Мужика того, оказывается, Федором звали, и жил он тут с матерью. Прошел всю войну и вернулся отстраивать дом, да и матушка больная ждала его, не ходит совсем уже как три года. Долго они ещё сидели беседовали о том, о сем где-то до полдесятого; прадед завалился спать, не сняв сапоги. Далее как рассказывает прадед.

"Лежу я, накрылся своей фуфайкой и уже засыпаю, как слышу будто в комнате, где живёт мать Федора, кто-то ходит, ну я не поверил: знаю же, мать больная, подумал - кошки. Прошло ещё полчаса, как скрипят полы я точно знал и уже начал понимать, что это не кошки, это ходит человек. Перевернувшись на другой бок, я попытался заснуть. И уже почти заснув, слышу, что кто-то лезет по лестнице ко мне на печь. Ну я, значит, не растерялся, лежу, приготовился и тут, вы не поверите, показываются глаза и лысая со шрамом голова. Далее вот, что я услышал: "Трава, трава-мурава, забери мужика, унеси в далека". Я, значит, поднимаюсь с печи и как ударю со всей силой в лестницу. Смотрю вниз, а там никого, странным мне всё это показалось. Что же, причудилось мне всё это?

На утро Фёдор позвал меня к себе, мы немного пообщались, и он сказал, что мои услуги больше ему не нужны. Вручил мне мои гроши и спровадил на улицу..."

По дороге прадед думал, отчего это ему работник более не требуется, с чего он злой такой? Вспомнилась ночь и этот женский голос, странным тогда всё это показалось Василию.

Автор: Рожков Максим.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:42
Сегодня, 06:42 by Eco19Просмотров: 571Комментарии: 18
+6

Ключевые слова: Ведьма печка домовенок прадед деревня сапоги трава голос авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:21
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 121
Комментариев: 6 355
Это что за мешанина? Послевоенное время, завод, уйти на подработку. Каак? И главное зачем? Как будто ребёнок придумал.

Да и источник не указан, только автор.
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#2 написал: акжана
Сегодня, 07:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1112|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 285
Деревня заброшена, какая подработка может быть и вообще зачем топать двадцать км на какой остров, где почти никто не живет, нет рабочей артели. Зря новые сапоги растоптал. Странная история и да, вполне возможно, что автор юнец.
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: Rudoznatetz
Сегодня, 08:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 96
Ни #Rена не понял: в какое время-то действие происходит? Масляная лампа, после войны, денег нет, начальников ругают, копейки платят... прадед ещё этот. Если мой прадед, то, выходит, действие разворачивается в середине 50-ых. Но, тогда, какой завод в деревне? Да и нельзя было просто так собраться и уйти из деревни - паспортов-то не было.

А если более молодое поколение, то уже ситуации с низкими заработками не было для прадедов-то.
Словом, бред какой-то.
Зарегистрирован: 25.12.2018
#4 написал: Летяга
Сегодня, 08:51
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10663|-4)
Публикаций: 919
Комментариев: 9 368
Цитата: Rudoznatetz
Ни #Rена не понял: в какое время-то действие происходит?

Просто молодой человек экстраполировал существующую сегодня ситуацию в прошлое (как он себе его представляет). Получилось то, что получилось.
Но подобный тип мышления вообще распространён сильнее, чем хотелось бы. Но чаще всё же настоящее натягивают на будущее. Всё равно получается смешно.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:16
+6
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2969|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 027
Да уж. Бредовее не придумаешь. Мы, знаете ли, тоже не после войны росли, но уклад тех лет и как люди жили вполне себе представляли. Потому что книги читали и фильмы смотрели. Нонешняя молодежь этим заниматься не станет. Потому и истории такие выдает.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:19
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 121
Комментариев: 6 355
Цитата: Баба Клава
Да уж. Бредовее не придумаешь. Мы, знаете ли, тоже не после войны росли, но уклад тех лет и как люди жили вполне себе представляли. Потому что книги читали и фильмы смотрели. Нонешняя молодежь этим заниматься не станет. Потому и истории такие выдает.

Ой, Афанасьевна! Они и про 17 век также пишут. А на сайте ньюавтор им аплодируют ещё.
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#7 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 09:21
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 360
Ну, первая часть истории запутанная, ее можно было вообще опустить. Рассказал бы просто ,что дед на подработку устроился, ну и все дальнейшее. Было б как-то понятнее, и история б явно ничего не потеряла.
Про неходящую три года мать этот Федор мог и набрехать. Может, она вполне ходящая, но слегка того. Лысая голова и шрам вполне могут быть признаками какой-то болезни и/или ранения.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#8 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:39
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2969|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 027
Цитата: акжана
зачем топать двадцать км на какой остров

траву косить за деньги smile
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#9 написал: Rudoznatetz
Сегодня, 10:12
+4
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 96
Цитата: Баба Клава
Потому что книги читали и фильмы смотрели. Нонешняя молодежь этим заниматься не станет.

Ой, БабКлав, я так понимаю, что зря я въедливо к фактам в рассказах отношусь. До всего мне надо докопаться, во многом, о чём пишу, разбираться... проще надо быть, проще. 418

Помню, рассказ писал, про Алтай. Так неделю изучал историю Чуйского тракта, чтобы не ляпнуть чего-нибудь глупого. А надо было написать проще: "По Чуйскому тракту древние скифы возили коноплю из Казахстана на Сахалин. Потому и назвали его Чуйским".

И всё dance2

Цитата: Баба Клава
траву косить

Точно! Косить и забивать!
Зарегистрирован: 25.12.2018
#10 написал: Elfin
Сегодня, 10:18
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (66|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 391
Цитата: зелёное яблочко

Да и источник не указан, только автор.

Источник не указан, потому что это авторская история, а имя автор свое сам указал 418

На самом деле я сама не поняла, что за голова лысая, подумала, что мужик просто какой-то залез, и хотела ужо удалить историю, но в тегах прочитала "ведьма" 41 вот, решила оставить belay
Зарегистрирован: 22.03.2013
     
#11 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 12:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (92|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 773
Тот случай когда комментировать нечего.
Я поняла одно, что прабабушка боялась прадедушку.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#12 написал: Jako tako
Сегодня, 12:45
+2
Онлайн
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Репутация: (69|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 583
Я не знаю, человек какого возраста это писал. Да это и не важно. Но даже по манере изложения видно, что муть. Не в обиду автору.
Вот это даже
Деревня была заброшена, лишь вдалеке на отшибе виднелся огонёк настольной масляной лампы. Подойдя ближе, Вася увидел перед собой ухоженный дом, трава была скошена
Зачем косить то, что уже скошено, да ещё и деньги за это давать? И как он разглядел так подробно?
Может я что не понимаю...
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#13 написал: Связист
Сегодня, 12:58
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Публикаций: 0
Комментариев: 23
"...лишь вдалеке на отшибе виднелся огонёк настольной масляной лампы. Подойдя ближе, Вася увидел перед собой ухоженный дом, трава была скошена, видно, что были новая калитка и забор. Значит тут кто-то живёт."
Т.е. то что в доме стоит настольная масляная лампа (ВДАЛЕКЕ... НА ОТШИБЕ... да и то, что это НАСТОЛЬНАЯ...МАСЛЯНАЯ лампа) он издали понял, а то что в доме кто-то живет, понял по скошенной траве, новой калике и забору. )))
Зарегистрирован: 26.12.2018
#14 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 12:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (92|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 773
Цитата: Jako tako

Зачем косить то, что уже скошено, да ещё и деньги за это давать? .

Вот поэтому хозяин дома и сказал :
что мои услуги больше ему не нужны. Вручил мне мои гроши и спровадил на улицу..
Потому что скосил скошеное, и делать больше нечО smeh
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#15 написал: Славянин777
Сегодня, 13:07
+3
Группа: Посетители
Репутация: (271|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 328
На следующей день наказал моей прабабке сходить в магазин и набрать продуктов ему в дорогу, да и сапоги новые купить.

Здравствуйте!
Сапоги напомнили случай из жизни дальних родственников в послевоенные годы.
Муж и жена. Недавно отгремела война. Живут бедно. Снимают комнатку.
Подрабатывают как могут.
Денег не хватает.
Прохудилась обувь у главы семейства, нужно срочно менять.
Пошли они в выходной день на барахолку местную. Присмотрели там у одного продавца довольно неплохие сапоги и купили.
Пусть не новые сапоги приобрели и носили их ранее, но вид достойный.
Спустя несколько дней после покупки, при ходьбе начал каблук "скрипеть" на одном сапоге.
Решил новый хозяин его перебить.
Взял стамеску и сдергнул скрипучий каблучок с сапога. Рядом жена стояла.
Упал каблук на пол и звоном монетным вся комната наполнилась...
Батюшки вы мои, а каблук то с тайником оказался, а в нём монеты золотые лежали...
В комнате гробовая тишина.
Шок был не долгий.)
Монеты мгновенно были собраны!
Вот тебе и сапоги ношенные...
Не долго думая, со второго сапога каблук сняли, менять так оба каблука сразу.)))
Снова золотые монеты на пол посыпались.
В итоге даже подошва в сапогах оказалось двойной и в ней тоже монеты золотые лежали.
Монеты достали, сапоги реставрировали.
Все довольны!
И хозяин в сапогах и бедность дом в одночасье покинула...
Золотые монеты были Польские и старинные.
Сдавали они монеты по одной и Очень Осторожно! Боялись.
В итоге на вырученные деньги от продажи монет, купили они себе собственный дом, а спустя время и коровку приобрели.
Сколько было монет в сапогах не ведаю, но сапоги те дальние родственники хранили всю жизнь как реликвию!)
Скорее всего сапоги были трофейные и
у сапог видимо была Своя История и свой прежний хозяин, но судьба распорядилась по своему...
За основную Историю Плюс!
Пусть История слегка "припорошена позёмкой", но тропинка видна и смысл пути понятен.)
Зарегистрирован: 21.12.2019
 
#16 написал: Летяга
Сегодня, 13:46
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10663|-4)
Публикаций: 919
Комментариев: 9 368
Славянин777, ваш комментарий - самое ценное, что есть у этой публикации.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#17 написал: Jako tako
Сегодня, 14:06
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (69|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 583
Цитата: Мария Сайгина

Вот поэтому хозяин дома и сказал :
что мои услуги больше ему не нужны. Вручил мне мои гроши и спровадил на улицу..
Потому что скосил скошеное, и делать больше нечО smeh

Много в истории темного. То, как быстро после ночного инцидента хозяин дома спровадил деда - это отдельный большой вопрос.
Кем был этот лысый со шрамом? И почему шёпот был женским?
Я так понимаю, что деда приняли с целью перекинуть на него болезнь или что-то подобное...
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#18 написал: Tigger power
Сегодня, 14:09
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Группа: Модераторы
Репутация: (2546|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 518
Цитата: Славянин777
Сапоги напомнили случай из жизни дальних родственников в послевоенные годы.

Как всегда порадовали историей) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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