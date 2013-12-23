Случай произошел в глухой деревне с моим прадедом

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:42

Eco19 Просмотров: 571 Комментарии: 18 +6 Сегодня, 06:42 by

Произошла данная история с моим прадедом Васей. Жили они тогда бедно и не могли себе даже позволить купить обновки, как могли выживали. Вася тогда работал, не покладая рук, на местном заводе, постоянно домой приходил злой и на взводе. Моя прабабка даже не смела заходить к нему в комнату, лишь только ждала его к столу. Во время ужина Василий постоянно рассказывал какой плохой коллектив, в котором он работает, и не уходит лишь из-за того, что не найдет другой работы.Время шло, Василий всё так же продолжал работать на заводе, а зарплату не прибавляли; прадед как мог крутился, брал любые подработки. И так это продолжалось до лета.Летом Вася ходил по ягоды, по грибы, рыбалку очень любил. В деревне его очень почитали, а местные мужики его уважали - знали, что мужик ответственный, можно обратиться к нему с любой просьбой, и он не откажет.Пришел как-то к прадеду его друг Иван, разговорились. Обсуждали молодость, говорили про работу и какие плохие у них начальники, которые платят им такую мизерную зарплату. В общем, разошлись где-то к полуночи.На следующей день наказал моей прабабке сходить в магазин и набрать продуктов ему в дорогу, да и сапоги новые купить. Перечить она ему не стала, всё сделала как велел, достала последние копейки и отправилась в путь. По дороге разговорилась с местными бабами о том, о сем и Ванькину супругу встретила. Долго общались и выяснила тогда пробабка, что Вася на подработку намылился, на острова. Места те, как поговаривали, были для проживания очень суровые и от нашей деревни они находились в километрах двадцати. Да и деревня там есть, только живет там пара семей.Пришла Варя домой, собрала рюкзак, да и спать легла, но у прадеда ничего узнавать не стала.Рано утром Василий, надев новые сапоги и плотно перекусив, отправился в дорогу. Путь пролегал через тамошний лес, всё как обычно: поход не предвещал ничего необычного - ели, сосны, березы, всё как и должно быть в обычном лесу. Прошел прадед километров пять и видит мост вдалеке, решил посидеть отдохнуть и перекусить, так и сделал. Отдохнув, дальше отправился в дорогу. Пройдя километров десять, Василий наконец-то подошёл к островам.Деревня была заброшена, лишь вдалеке на отшибе виднелся огонёк настольной масляной лампы. Подойдя ближе, Вася увидел перед собой ухоженный дом, трава была скошена, видно, что были новая калитка и забор. Значит тут кто-то живёт. Зайдя во двор и пройдя несколько метров, прадед уже был у двери. Сильно постучав в дверь, дожидался ответа хозяев. Открыл дверь Васе седой, широкоплечий, здоровый мужик. Разговорившись, Василий предложил свои услуги по работе и уже на следующий день косил траву у них в огороде. Мужик тот был не против дополнительной рабочей силы и принял Васю на постой. Все снова и снова махая косой, Вася срезал траву в огороде, продолжалось это до вечера.Уставший прадед зашёл в хату, умылся, помыл руки и сел за стол. Мужика того, оказывается, Федором звали, и жил он тут с матерью. Прошел всю войну и вернулся отстраивать дом, да и матушка больная ждала его, не ходит совсем уже как три года. Долго они ещё сидели беседовали о том, о сем где-то до полдесятого; прадед завалился спать, не сняв сапоги. Далее как рассказывает прадед."Лежу я, накрылся своей фуфайкой и уже засыпаю, как слышу будто в комнате, где живёт мать Федора, кто-то ходит, ну я не поверил: знаю же, мать больная, подумал - кошки. Прошло ещё полчаса, как скрипят полы я точно знал и уже начал понимать, что это не кошки, это ходит человек. Перевернувшись на другой бок, я попытался заснуть. И уже почти заснув, слышу, что кто-то лезет по лестнице ко мне на печь. Ну я, значит, не растерялся, лежу, приготовился и тут, вы не поверите, показываются глаза и лысая со шрамом голова. Далее вот, что я услышал: "Трава, трава-мурава, забери мужика, унеси в далека". Я, значит, поднимаюсь с печи и как ударю со всей силой в лестницу. Смотрю вниз, а там никого, странным мне всё это показалось. Что же, причудилось мне всё это?На утро Фёдор позвал меня к себе, мы немного пообщались, и он сказал, что мои услуги больше ему не нужны. Вручил мне мои гроши и спровадил на улицу..."По дороге прадед думал, отчего это ему работник более не требуется, с чего он злой такой? Вспомнилась ночь и этот женский голос, странным тогда всё это показалось Василию.Автор: Рожков Максим.

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