"Страшилки на ночь" или "Реальные истории из жизни"

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Oxitar Просмотров: 554 Комментарии: 11 +4 Вчера, 17:08 by

Вечер добрый. Как на счет "страшилок на ночь"? Буду рассказывать вам о событиях из моих воспоминаний по "страшилке" за раз. Исключительно в хронологическом порядке. Не обещаю, что будет страшно, но это реальные события из моей жизни. И так...Начну, пожалуй, со знакомства, ну это для тех, кто меня еще не знает.Зовут меня Оксана (конечно обычно меня не зовут, я сама появляюсь там, где меня не ждут). Родилась я, как и все дети 80-х в самой обычной советской семье. Правда, история всех мистических видений началась еще до моего рождения. Когда мама вынашивала меня под сердцем, она видела странные тени, силуэты, образы людей. Короче, видела призраков, духов или сущностей ( или кого обычно видят в таких случаях). Разумеется, распространяться на эту тему мамулька не стала, да я и сама относительно недавно об этом узнала. Свалила все на беременность и свою фантазию, так как до беременности, впрочем как и после нее, она больше ничего такого не видела (видимо, все таки, мое присутствие в ее утробе повлияло на данную возможность видеть нечто).К слову, беременность прошла в очень старом городке в Калужской области. Город Боровск. О, мой любимый Боровск! Городок, который для меня всегда будет иметь свой неповторимый аромат лугов, лесов, дождей, летней прохлады, старинных церквей, речки Протвы, родника и оврагов. И еще дома... Этот запах старых домов, мне его не забыть...Так о чем я? Ах, да. Боровск. Не могу не упомянуть об этом городке. Все же - это мой родной город. Город староверов, город церквей, город фресок. Город с многовековой историей. И мистики в этом городе ни чуть не меньше, чем церквей и храмов. Если кому-то интересно, что это за город, просто загуглите. Поверьте, для любителей истории Древней Руси можно найти очень много информации об этом городе. Но лучше все же его увидеть! Первая мистическая история относительно Боровска - это история о том, как Святой Пафнутий молился, чтобы край, где он основал монастырь, никогда не процветал, оставаясь тихим и уединенным местом. Бог услышал его. Этот город как будто застыл во времени. Вы не найдете там современных огромных монстров архитектуры из стекла и бетона. Нет. Боровск все такой же тихий городок. О, Боже, как же я хочу туда!В детстве я бывала там, нечасто, как мне хотелось бы. Но воспоминаний об этом городе у меня не мало, начиная с 2-х летнего возраста. Последний раз я была там в возрасте 10 лет. Тогда я еще не осознавала, что я вижу. Я только слышала разные звуки (скрипы пола или кровати в пустой квартире, вздохи или бормотание) видела разные тени - то в окне, то в коридоре, то за кустами или деревьями мелькал чей-то силуэт, иногда было ощущение что за мной следят, особенно когда я спускалась в овраг. Как будто кто-то в зарослях наблюдал за мной. Но почему-то не было чувства страха. Только однажды я испугалась, когда услышала хруст веток (хотя там ни кого не было) в зарослях оврага, куда хотела спуститься. Я передумала туда спускаться и правильно сделала. Иначе свалилась бы кубарем, переломав себе все кости (земля была мокрой после дождя)С уверенностью могу сказать что все, что я временами вижу, взяло начало с Боровска...Часть 1. "Нечто"Это случилось, когда мне было лет 12. Мы жили в Шевченко, теперь уже Актау, в 4-х комнатной квартире. У нас тогда шел ремонт, и к нам на время переехала моя любимая бабушка Тося. Пока в моей комнате все еще шел ремонт, я спала в большой спальне с бабулей. Моя софа стояла у стены за шкафом, а бабуля спала на большой кровати у окна. Ногами к окну, головой к двери. К слову, раньше и не слышали про фэншуй, поэтому спальные места могли располагаться где и как угодно. И это, похоже, был один из этих случаев.В общем, с детства, я чутко сплю и ночами часто просыпаюсь. Ночью я проснулась, как обычно. Вышла на кухню попить воды. Бабушка мирно спала на кровати. С улицы комната была освещена фонарным светом. Фонарь стоял прямо за окном, поэтому было достаточно светло, что бы видеть всю комнату.Когда я вернулась в комнату, то просто застыла в дверях...Увиденное, повергло меня в ужас. Бабушка, как я уже говорила, мирно спала, но... сверху над ней был силуэт. Человеческий силуэт. Полупрозрачный, дымчато - белесый, как туман, светящийся по краям. Он не рядом стоял и не сбоку. Этот силуэт находился прямо перпендикулярно расположению бабули. Как будто она не лежала, а сидела. То есть, силуэт на половину проходил через спящую бабулю. В дверях я простояла всего пару секунд, но от страха меня как парализовало. И тут увидела, как этот силуэт двинулся сквозь бабушку в мою сторону. Как в такой ситуации поступит ребенок? Наверно так же, как и я. Я кинулась в сторону своей софы. Запрыгнула в постель и накрылась с головой, крепко зажмурив глаза и стараясь не дышать. Мороз по коже, волосы дыбом, чувство что "нечто" находится где-то рядом... дальше помню лишь, как я провалилась в сон и проснулась утром.Бабушка застилала постель. Было обычное утро, как будто ночью ни чего не случилось. Но воспоминания от увиденного долго меня не отпускали. Конечно я долго не могла понять кого же я все-таки видела. Да я и сейчас не знаю ответа на этот вопрос.Но есть маленький плюс - эта небольшая история одна из многих моих страшилок на ночь, которыми в те времена я пугала мелких сестру и брата, а так же своих подруг. Впрочем, я и сейчас люблю попугать.Продолжение следует...Автор - я.

Ключевые слова: Советская семья тени квартира бабушка ночь человеческий силуэт сон авторская история.

Другие, подобные истории: