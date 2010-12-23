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Истории из жизни

"Страшилки на ночь" или "Реальные истории из жизни"

Вечер добрый. Как на счет "страшилок на ночь"? Буду рассказывать вам о событиях из моих воспоминаний по "страшилке" за раз. Исключительно в хронологическом порядке. Не обещаю, что будет страшно, но это реальные события из моей жизни. И так...
Начну, пожалуй, со знакомства, ну это для тех, кто меня еще не знает.
Зовут меня Оксана (конечно обычно меня не зовут, я сама появляюсь там, где меня не ждут). Родилась я, как и все дети 80-х в самой обычной советской семье. Правда, история всех мистических видений началась еще до моего рождения. Когда мама вынашивала меня под сердцем, она видела странные тени, силуэты, образы людей. Короче, видела призраков, духов или сущностей ( или кого обычно видят в таких случаях). Разумеется, распространяться на эту тему мамулька не стала, да я и сама относительно недавно об этом узнала. Свалила все на беременность и свою фантазию, так как до беременности, впрочем как и после нее, она больше ничего такого не видела (видимо, все таки, мое присутствие в ее утробе повлияло на данную возможность видеть нечто).
К слову, беременность прошла в очень старом городке в Калужской области. Город Боровск. О, мой любимый Боровск! Городок, который для меня всегда будет иметь свой неповторимый аромат лугов, лесов, дождей, летней прохлады, старинных церквей, речки Протвы, родника и оврагов. И еще дома... Этот запах старых домов, мне его не забыть...
Так о чем я? Ах, да. Боровск. Не могу не упомянуть об этом городке. Все же - это мой родной город. Город староверов, город церквей, город фресок. Город с многовековой историей. И мистики в этом городе ни чуть не меньше, чем церквей и храмов. Если кому-то интересно, что это за город, просто загуглите. Поверьте, для любителей истории Древней Руси можно найти очень много информации об этом городе. Но лучше все же его увидеть! Первая мистическая история относительно Боровска - это история о том, как Святой Пафнутий молился, чтобы край, где он основал монастырь, никогда не процветал, оставаясь тихим и уединенным местом. Бог услышал его. Этот город как будто застыл во времени. Вы не найдете там современных огромных монстров архитектуры из стекла и бетона. Нет. Боровск все такой же тихий городок. О, Боже, как же я хочу туда!
В детстве я бывала там, нечасто, как мне хотелось бы. Но воспоминаний об этом городе у меня не мало, начиная с 2-х летнего возраста. Последний раз я была там в возрасте 10 лет. Тогда я еще не осознавала, что я вижу. Я только слышала разные звуки (скрипы пола или кровати в пустой квартире, вздохи или бормотание) видела разные тени - то в окне, то в коридоре, то за кустами или деревьями мелькал чей-то силуэт, иногда было ощущение что за мной следят, особенно когда я спускалась в овраг. Как будто кто-то в зарослях наблюдал за мной. Но почему-то не было чувства страха. Только однажды я испугалась, когда услышала хруст веток (хотя там ни кого не было) в зарослях оврага, куда хотела спуститься. Я передумала туда спускаться и правильно сделала. Иначе свалилась бы кубарем, переломав себе все кости (земля была мокрой после дождя)
С уверенностью могу сказать что все, что я временами вижу, взяло начало с Боровска...

Часть 1. "Нечто"
Это случилось, когда мне было лет 12. Мы жили в Шевченко, теперь уже Актау, в 4-х комнатной квартире. У нас тогда шел ремонт, и к нам на время переехала моя любимая бабушка Тося. Пока в моей комнате все еще шел ремонт, я спала в большой спальне с бабулей. Моя софа стояла у стены за шкафом, а бабуля спала на большой кровати у окна. Ногами к окну, головой к двери. К слову, раньше и не слышали про фэншуй, поэтому спальные места могли располагаться где и как угодно. И это, похоже, был один из этих случаев.
В общем, с детства, я чутко сплю и ночами часто просыпаюсь. Ночью я проснулась, как обычно. Вышла на кухню попить воды. Бабушка мирно спала на кровати. С улицы комната была освещена фонарным светом. Фонарь стоял прямо за окном, поэтому было достаточно светло, что бы видеть всю комнату.
Когда я вернулась в комнату, то просто застыла в дверях...Увиденное, повергло меня в ужас. Бабушка, как я уже говорила, мирно спала, но... сверху над ней был силуэт. Человеческий силуэт. Полупрозрачный, дымчато - белесый, как туман, светящийся по краям. Он не рядом стоял и не сбоку. Этот силуэт находился прямо перпендикулярно расположению бабули. Как будто она не лежала, а сидела. То есть, силуэт на половину проходил через спящую бабулю. В дверях я простояла всего пару секунд, но от страха меня как парализовало. И тут увидела, как этот силуэт двинулся сквозь бабушку в мою сторону. Как в такой ситуации поступит ребенок? Наверно так же, как и я. Я кинулась в сторону своей софы. Запрыгнула в постель и накрылась с головой, крепко зажмурив глаза и стараясь не дышать. Мороз по коже, волосы дыбом, чувство что "нечто" находится где-то рядом... дальше помню лишь, как я провалилась в сон и проснулась утром.
Бабушка застилала постель. Было обычное утро, как будто ночью ни чего не случилось. Но воспоминания от увиденного долго меня не отпускали. Конечно я долго не могла понять кого же я все-таки видела. Да я и сейчас не знаю ответа на этот вопрос.
Но есть маленький плюс - эта небольшая история одна из многих моих страшилок на ночь, которыми в те времена я пугала мелких сестру и брата, а так же своих подруг. Впрочем, я и сейчас люблю попугать.

Продолжение следует...

Автор - я.
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Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:08
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:08 by OxitarПросмотров: 554Комментарии: 11
+4

Ключевые слова: Советская семья тени квартира бабушка ночь человеческий силуэт сон авторская история.

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 16:37
+3
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2964|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 004
Но есть маленький плюс - эта небольшая история одна из многих моих страшилок на ночь, которыми в те времена я пугала мелких сестру и брата, а так же своих подруг. Впрочем, я и сейчас люблю попугать.

То есть, Вы хотите сказать что это всё выдумка чистой воды что ли, я не пойму? И я так поняла что в ближайшее время и мы Ваши фантазии начнем усиленно читать в ИИЖ? Пока без оценки, жду ответа автора. Минусую если что не я, чес слово.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: Kinigos
Вчера, 17:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (116|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 108
Учитывая количество населения городишки, немудрено что со скукоты призраки мерещатся. У нас только в универах студентов в два раза больше. И ещё- разве от страха не бегут куда подальше, а не в сторону потенциальной угрозы?
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#3 написал: Nlo
Вчера, 17:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (47|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 645
Ждём, пугайте нас ещё! wink
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#4 написал: Kinigos
Вчера, 17:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (116|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 108
Цитата: Nlo
пугайте нас ещё

Пугайте нас. Пугайте нас полностью...
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#5 написал: Tigger power
Вчера, 17:52
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2539|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 502
Как городок здорово описан) интересно будет почитать еще страшилок +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#6 написал: Баба Клава
Вчера, 18:59
-1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2964|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 004
Изначально за автором числилось 3 истории. Теперь одна. Эта. Значит остальные редакторы слили походу. Нифига мы с вами больше не почитаем, дорогие друзья. Не надейтесь.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#7 написал: Елена Лис
Вчера, 21:46
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (26|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 50
Цитата: Баба Клава
Изначально за автором числилось 3 истории. Теперь одна. Эта. Значит остальные редакторы слили походу. Нифига мы с вами больше не почитаем, дорогие друзья. Не надейтесь.

А разве так бывает? И, если ДА, то наверное, какая-то причина должна быть, чтобы отклонили публикацию.

По-моему, хорошая история. И слог лёгкий, читается плавно. И реально могла произойти.+
Зарегистрирован: 26.10.2020
#8 написал: Баба Клава
Вчера, 21:51
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2964|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 004
Цитата: Елена Лис
А разве так бывает? И, если ДА, то наверное, какая-то причина должна быть, чтобы отклонили публикацию.

Бывает. Если истории не соответствуют тематике сайта, то их не публикуют, а удаляют. Но автора предупреждают естественно.
Цитата: Елена Лис
По-моему, хорошая история. И слог лёгкий, читается плавно. И реально могла произойти.+

Никто не говорит что плохая. Мне интересно правдивая ли? А то всё страшилка да страшилка. Для меня страшилка это что-то из пионерского лагеря. Я такие истории всерьез не воспринимаю, хоть убейте.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#9 написал: Елена Лис
Вчера, 22:00
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (26|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 50
Цитата: Баба Клава
Цитата: Елена Лис
А разве так бывает? И, если ДА, то наверное, какая-то причина должна быть, чтобы отклонили публикацию.

Бывает. Если истории не соответствуют тематике сайта, то их не публикуют, а удаляют. Но автора предупреждают естественно.
Цитата: Елена Лис
По-моему, хорошая история. И слог лёгкий, читается плавно. И реально могла произойти.+

Никто не говорит что плохая. Мне интересно правдивая ли? А то всё страшилка да страшилка. Для меня страшилка это что-то из пионерского лагеря. Я такие истории всерьез не воспринимаю, хоть убейте.

Для меня страшилка это что-то из пионерского лагеря.
Согласна, само слово "страшилка" - подразумевает что-то выдуманное, чтобы детей напугать:)
Зарегистрирован: 26.10.2020
#10 написал: Talisha
Вчера, 22:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1738|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 701
Это астральное тело бабушки отделялось
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#11 написал: Oxitar
Сегодня, 00:31
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Спасибо всем за отзывы.
Не ожидала такой реакции на историю.
История правдивая, а не выдумка. Это воспоминания из моей реальной жизни. Просто с детсва привыкла, что когда рассказывала кому то о том что видела, воспринимали как "страшилку". Может и к лучшему, а то считали бы меня сумасшедшей. Дальнейшие истории тоже будут правдивыми, и тоже из моей жизни. За свои 39 лет я не мало повидала странного, паронормального и, временами, необъяснимого. Поэтому продолжение будет?
Когда опубликовали мою историю, то по какой то причине она затроилась. Поэтому истории-дубляжи админ удалил. За что огромное спасибо?
Зарегистрирован: 3.11.2020
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