Нехорошая квартира

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Annko Просмотров: 300 Комментарии: 5 +8 Вчера, 22:37 by

Мы тогда жили в Подмосковье. Когда младший братик стал подрастать, места в нашей однушке для комфортной жизни нам хватать перестало, и родители приняли решение снимать квартиру. Там началось и, надеюсь, закончилось всё паранормальное в нашей жизни. Расскажу несколько историй, произошедших там.Когда мы переехали в двухкомнатную квартиру, радости не было предела, отныне у нас с братом была своя "детская", где на двух диванах располагались я - старшеклассница, и маленький братик - дошкольник. Но радость длилась недолго, с первой же ночи меня начали мучить кошмары, каждый раз меня пожирало какое-то животное, и каждый раз новое: кабан, медведь, волк и т.д. Сначала я переживала, но потом ужасные сны стали некой обыденностью, к тому же, если засыпала днём - ничего не было, я быстро привыкла к новому распорядку дня, днём спала, ночью учила уроки, благо, брата - дитя однушки, пушкой не разбудить.Так вот, сижу я однажды, делаю уроки глубокой ночью. Тут из кухни доносятся звуки, сначала тихий треск, я не придала значения, потом шуршание, в ответ на мой вопрос: "Пап? Мам?» - тишина. Я напряглась, желание что-либо учить улетучилось в миг, а желания идти проверять - не было изначально, да и не может там никого быть. Собралась, залезла в постель, и тут звуки возобновились, я чётко слышала, как осторожно открываются и закрываются шкафчики, шуршат пачки и пакеты, звенят ложки и вилки. Я лежала и понимала, что мне не кажется. В ту ночь так и не уснула, пролежала до будильника родителей. Когда мама зашла на кухню - она даже вскрикнула. Вся посуда была вынута из шкафа и стояла на столешнице, в шкафах всё было не на своих местах, коробки и пакеты раскрыты и порваны, ящики выдвинуты. А в органайзере с приборами, где всё разложено по сегментам, творился полный хаос. К счастью, больше такого бардака не было, иногда мы находили вещи не на своих местах, но не критично.Другой случай произошел днём, мы с папой были дома одни, сидели на кухне, болтали, заговорили о снах (тогда я узнала, что папе тоже, с тех пор как мы переехали, снятся кошмары, правда, чуть реже). Ему каждый раз снилось, что он падает с большой высоты. К слову, мой отец - очень суровый дядька, мне очень сложно придумать, что может его напугать, единственное - высота. Так вот, он мне и говорит, что сам, к своему стыду, начинает верить, что что-то в этой квартире не так, и, в тот самый момент, в прихожей, где висят наши куртки, кто-то/что-то начинает шуршать нашей верхней одеждой (как будто по карманам лазить), когда мы пришли туда - обнаружили несколько курток на полу. В тот день я поняла, что дело не в моём воображении.Самый жуткий, лично для меня, случай произошел вскоре после того, как начал лунатить братик. По ночам он вставал и стоял ровно, с руками вдоль тела и широко открытыми глазами или ходил, говоря какой-нибудь бред. Регулярно я ловила его и отводила в кровать, пару раз родители просыпались оттого, что он смотрит на них, врач сказал, это бывает из-за того, что много энергии, мол, на спортивную секцию его запишите. В ту ночь кошмар был особенно страшным, мне физически было больно, я проснулась посреди ночи с криком. На него прибежала мама, успокоила меня и легла со мной, так вместе и уснули. Утром, когда я проснулась, мамы не было, она лежала у себя.- Мам, ты чего от меня ушла?- Откуда я ушла?Я пересказала ей события ночи, на что получила безоговорочный ответ, что она всю ночь крепко спала, крик её не будил, и ко мне она не ходила. Удивившись, насколько реальным был очередной сон, я закрыла тему. Но примерно в этот момент из детской прибегает братик... с тем же вопросом. Оказалось, что у него ночью была абсолютно зеркальная ситуация, тот же ночной кошмар, тот же крик и та же мама, пришедшая на него и заснувшая с сыномПомимо рассказанного мной, жутких случаев было много. В квартире постоянно чернели углы на потолке (такой как бы налёт, но отмывался легко, сырости у нас не было). Не росли цветы, моя мама обожает цветы, всегда огромная коллекция орхидей и прочего цветущего буйства. Но в той квартире не выживал ни один цветок, всё вяло, чернело, падало (к слову, после переезда оттуда у неё сразу появилась новая цветущая коллекция).Несмотря на все странности и страшности, мы долго не решались съезжать (удобное расположение, очень хороший ремонт и бытовая техника, а главное, маленькая для такой квартиры арендная плата). Но после одного случая мы, несмотря на все +, собрались и уехали на дачу, больше в ту квартиру не возвращались.Это было начало лета, мама с мелким уехали в деревню, а я туда не хотела и осталась в городе с папой. Ночью, я, как обычно, старалась не уснуть, вроде смотрела кино. Как внезапно я услышала грохот, он был настолько громким, что пробился сквозь наушники. Включив свет, я забежала в соседнюю спальню, отец держался за голову, он лежал поперёк кровати. В ту ночь он ничего не объяснил. Уже позже, когда мы жили в другом городе, он рассказал, что он спокойно спал, затем в комнате появилось чёрное существо, схватило его, швырнуло в стену, проснулся папа от боли в голове, лёжа поперёк кровати, хотя засыпал как всегда - на подушке головой.После той квартиры мы переехали в другой город, больше ничего подобного ни с кем из нас не случалось. Не знаю, кто сейчас живёт в той квартире, но надеюсь, что у них всё хорошо.

Ключевые слова: Квартира нечисть необьяснимое сон семья авторская история

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