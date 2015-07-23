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Истории из жизни

Три встречи с высшими силами

1.
Случай этот рассказал мне несколько лет назад приятель. Я понимаю, что он смахивает на анекдот, но если он и выдуман, то не мной.
По его словам, ехал он в маршрутке и слышал беседу двух парней.
Один парень рассказывал другому, что будучи “под кайфом”, увидел Христа. И тот стал ему говорить о вреде употребления наркотиков, увещевал так и этак.
- Нифига! - говорит второй. - И че ты думаешь, ты в натуре Христа видел? Или это были глюки?
- Не знаю, - ответил первый. - Но с наркотиками я с тех пор завязал.

2.
Другой мой приятель божился, что как-то с похмелья обнаружил сидящим на своей кровати то ли черта, то ли самого сатану. Что, якобы, выглядел тот совершенно как обычный человек, если бы не рога. И они весьма мило побеседовали, просто как в романе “Братья Карамазовы”. Обсудили философию и вопросы бытия.
Если это и была белая горячка, то больше она никак себя не проявила.

3.
Последний случай мне рассказал коллега на предыдущем месте работы.
У него была знакомая, у которой были очень теплые отношения с отцом. И вот, произошло несчастье - отец тяжело заболел, был уже при смерти.
Убитая горем женщина была не готова расстаться с любимым родственником. Она сорок дней постилась и молилась ночи напролет, умоляя не разлучать их с отцом.
На сороковой день ей явилась Дева Мария и сказала: “Будет так, как ты хочешь”.
И произошло чудо - отец внезапно пошел на поправку.

Однако характер его сильно изменился. Он превратился в настоящего тирана и стал допекать всех бесконечными капризами.
Он прожил еще пять лет. И когда, наконец, умер - все вздохнули с облегчением.
Я часто думаю над тем, какую мораль можно вынести из этой истории. Было ли ухудшение его характера наказанием за то, что любящая дочь осмелилась требовать у высших сил корректировки их планов? Или это было сделано для того, чтобы охладить ее любовь и таким образом заставить ее спокойнее принять его смерть? А может, это все просто стечение обстоятельств или результат болезни? Нет ответа.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:21 by SagotoПросмотров: 322Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Бес дева Мария Христос авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 22:22
+2
Группа: Редакторы
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Комментариев: 2 600
И ведь никому, абсолютно никому не явилась Аматерасу, не пришел и Анубис, и Зевс... и Ктулху.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#2 написал: NEMO 1
Вчера, 22:37
0
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Комментариев: 360
Истории о видениях, и весьма не понятно почему тут силы, скорее высшие глюки, хотя может я чего то не понимаю)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#3 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:43
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Комментариев: 705
Первая история умиляет. Хочется поверить, что сам Иисус вразумил паренька.
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#4 написал: Alisa293
Вчера, 23:28
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 364
Ну, да, трогательно. Хочется верить, что можно что-то изменить и нам всегда помогает кто-то. Гоню прочь пришедшие было мысли о белой горячке в первых историях, давайте верить в лучшее!
Зарегистрирован: 10.02.2015
 
#5 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 721
Цитата: Estellan
И ведь никому, абсолютно никому не явилась Аматерасу, не пришел и Анубис, и Зевс... и Ктулху.

Да, почему у всех стандартные глюки?
В первой истории только умиляться приходится.
Вторая прям стандарт. Пьянка - черти
Третья, склонна думать, что не надо было вымаливать.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#6 написал: верю-не верю
Вчера, 23:39
0
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Репутация: (33|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 1 007
Первая история тоже умилила, вторая -- не очень понятная. Ну разговаривали и что?
Третья сильно впечатлила, верю, что выпросила дочь для отца еще несколько лет жизни. А что характер испортился, так отцу уже просто самому не хотелось жить. Вот он и капризничал.
От меня плюс однозначно.
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#7 написал: LudaM
Вчера, 23:52
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Комментариев: 896
Все три истории понравились, если это и глюки - то на пользу.
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#8 написал: Kinigos
Сегодня, 02:13
0
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Комментариев: 1 082
Цитата: Estellan
И ведь никому, абсолютно никому не явилась Аматерасу, не пришел и Анубис, и Зевс... и Ктулху.

Мне Кришна являлся. Во всей цветной красе.

[/u]Было ли ухудшение его характера наказанием за то, что любящая дочь осмелилась требовать у высших сил корректировки их планов?[u]

Давно пора понять, что за всё хорошее в этой жизни приходится платить.
"Бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться."
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#9 написал: слон и слоненок
Сегодня, 02:54
+1
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 26
Сосед мой пил запойно, чертиков на шкафу видел, с ружьем за ними гонялся. Любил об этом рассказывать в поддатом состоянии.
Однажды его мальчишки окружили, расскажи да расскажи, честно чертей видел?
А он отвечает, недослышав: - не, честных чертей ни разу не видел.
Зарегистрирован: 20.11.2017
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