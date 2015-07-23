Три встречи с высшими силами

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sagoto Просмотров: 322 Комментарии: 9 +9 Вчера, 22:21 by

1.Случай этот рассказал мне несколько лет назад приятель. Я понимаю, что он смахивает на анекдот, но если он и выдуман, то не мной.По его словам, ехал он в маршрутке и слышал беседу двух парней.Один парень рассказывал другому, что будучи “под кайфом”, увидел Христа. И тот стал ему говорить о вреде употребления наркотиков, увещевал так и этак.- Нифига! - говорит второй. - И че ты думаешь, ты в натуре Христа видел? Или это были глюки?- Не знаю, - ответил первый. - Но с наркотиками я с тех пор завязал.2.Другой мой приятель божился, что как-то с похмелья обнаружил сидящим на своей кровати то ли черта, то ли самого сатану. Что, якобы, выглядел тот совершенно как обычный человек, если бы не рога. И они весьма мило побеседовали, просто как в романе “Братья Карамазовы”. Обсудили философию и вопросы бытия.Если это и была белая горячка, то больше она никак себя не проявила.3.Последний случай мне рассказал коллега на предыдущем месте работы.У него была знакомая, у которой были очень теплые отношения с отцом. И вот, произошло несчастье - отец тяжело заболел, был уже при смерти.Убитая горем женщина была не готова расстаться с любимым родственником. Она сорок дней постилась и молилась ночи напролет, умоляя не разлучать их с отцом.На сороковой день ей явилась Дева Мария и сказала: “Будет так, как ты хочешь”.И произошло чудо - отец внезапно пошел на поправку.Однако характер его сильно изменился. Он превратился в настоящего тирана и стал допекать всех бесконечными капризами.Он прожил еще пять лет. И когда, наконец, умер - все вздохнули с облегчением.Я часто думаю над тем, какую мораль можно вынести из этой истории. Было ли ухудшение его характера наказанием за то, что любящая дочь осмелилась требовать у высших сил корректировки их планов? Или это было сделано для того, чтобы охладить ее любовь и таким образом заставить ее спокойнее принять его смерть? А может, это все просто стечение обстоятельств или результат болезни? Нет ответа.

Ключевые слова: Бес дева Мария Христос авторская история

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