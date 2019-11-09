Болезнь от злых духов

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 248 Комментарии: 2 +8 Вчера, 22:05 by

Живет у нас по соседству, через три дома, семья. У них взрослый сын заболел еще подростком, сейчас, правда, говорят, что выздоравливает. Общаемся по-соседски, и, по рассказам матери семейства, болезнь на сына наслали якобы злые духи. С её слов хочу рассказать о причине болезни, и как парня лечили. Думаю, это будет интересно.Когда сыну было 15 лет, случилась одна нехорошая история. Держали они в хозяйстве 5-6 коз для молока и мяса. На ночь коз запирали в сарае. Однажды вечером слышат, как скотина в сарае шумит. Отец с сыном выбежали во двор, думали, воры коз уводят. Открывают сарай, глядь — а там козы в страхе бегают взад-вперед, как угорелые.Посветили фонариком, вроде никого, однако козы метались, как бешеные, и тут видят: на спине одной сидит какое-то существо, похожее на маленького ребенка, причем сидит оно задом наперед, уцепившись ручонками за козью шерсть. Когда присмотрелись поближе, видят, что у ребенка личико старческое и уродливое, чисто бес.Сынок подумал, что, может, это зверек сидит на козе, и от любопытства подошел поближе разглядеть. Как пригляделся к старичку, так сразу стало ему дурно, обронил фонарь и к отцу метнулся. Папаша испугался не меньше, схватил сына в охапку, и оба мигом выбежали из сарая. Забежали в дом, двери на засов, орут как оглашенные, что в сарае черти завелись.Скотина же в сарае бесились еще некоторое время, потом вроде все затихло. Утром отец, вооружившись на всякий случай вилами, решил проверить, что творится в сарае. Козы, как только открылась дверь сарая, рванули оттуда во двор. Вид у них был замученный, шерсть у некоторых висела клочьями, но вроде все были целы.Затем хозяин, выставив вперед вилы, заглянул в сарай. Чертей, естественно, там не было, но, увидев страшный беспорядок, он ужаснулся. Земляной пол был изрыт, сено, всегда аккуратно скученное в углу, разбросано по всему сараю, затоптано, вся хозяйственная утварь лежит под ногами. Кое-как прибрали, но вечером козы взбунтовались, и ни одну не смогли загнать в сарай, так и остались те ночевать в огороде. Правда, через пару дней угомонились и уже ночевали как прежде, в сарае, и вроде больше никто их не беспокоил.Сын же, несмотря на отчитку у местного муллы, то ли от пережитого шока, то ли еще от чего, начал чудить. Перестал общаться со сверстниками, стал депрессивным, иногда буйствовал из-за ерунды, и чудилось ему, будто то существо из сарая пробралось к ним домой и прячется на стене за ковром. Конечно же его водили по врачам, лечили, но психическое состояние сына не улучшалось. В итоге кончилось тем, что поставили страдальца на учет в психдиспансер. Кое-как отучился в спецшколе за 9 класс.Время шло, прошли годы, болезнь то затихала, и временами парень был спокойным, то, наоборот, обострялась, особенно в сезонный перелет птиц. Теперь уже взрослого парня тяжело было дома удержать. Бедняга придумал себе развлечение: убегал на остановку, садился в первый попавшийся автобус и катался по маршруту целый день, правда, в конце смены обязательно возвращался домой.В автобусах тихо не сидел — всю дорогу до конечной остановки добровольно объявлял остановки, помогал водителю собирать деньги за проезд, зорко следил за пассажирами, чтобы те не зажимали оплату. Народ посмеивался над ним, но никто его не обижал, водители же снисходительно относились к больному, не прогоняли. Наверное, жалели, покупали ему перекусить, угощали колой, семечками. Родственники же в такие дни волновались и искали его по всем маршрутам, иногда отлавливали и силой приводили домой. Тогда он буянил, плакал и просился обратно, говорил, что его ждут, и ему, мол, надо работать. Бог его знает, может быть, поездки эти как-то успокаивали его.Когда парню исполнилось двадцать, и он совсем уже заделался дурачком, объявился в соседнем районе целитель. По словам людей, лечил он испуг, болезни от порчи и изгонял злых духов. Сам целитель — этнический казах, оралман (возвращенец из Китая), много лет назад, еще при Союзе, вернулся в Казахстан и, по слухам, умел определять недуг пациента по пульсу на запястье. При лечении применял камчу и длинный нож, похожий на клинок.Родители повезли сына к нему на лечение. Целитель был пожилой сухонький старик, очень подвижный, быстро говорил, мешая казахские и уйгурские слова. Вначале он у нашего парня проверил пульс, затем стал прощупывать голову, руки, спину и сказал, что скопилось много грязной энергии, особенно в области головы и затылка. Видимо, больной испытал сильный испуг, который ослабил его защиту и открыл дверь джиннам. Те причиняют ему страдания и лишают покоя. Потом взялся за плётку и долго стегал парня, так, что в конце сам выдохся, а тому после экзекуций стало плохо, начались судороги, однако знахарь не прерывал сеанс и начал громко читать молитвы. Читал долго, иногда вскакивал и клинком рассекал воздух вокруг головы и затылка больного. Наконец сеанс был закончен, и парня еле живого выволокли на улицу, где беднягу тошнило на весь двор чём-то чёрным, и он потом долго приходил в себя.Родители, невзирая на упорные протесты сына, возили его к целителю до семи раз на протяжении сорока дней. После четвёртого сеанса он вроде угомонился, эмоционально стал более сдержанным, и еще у него будто разгладилось лицо, исчезла мимика, свойственная психически больным, и взгляд стал более собранным. Потом, через некоторое время, он стал иногда выплёвывать волосы. Откуда они брались, непонятно, но, длинные и чёрные, те лезли изо рта и, по словам матери, это, возможно, выходила болезнь.После последнего сеанса целитель дал парню диск с записями Корана и велел слушать каждый день священные суры. Домочадцам рекомендовал телевизор и музыку ограничить до минимума и убрать из дома любые музыкальные инструменты. Наказал дома не пить спиртное, шумных застолий не устраивать, не ругаться и не сквернословить. Напоследок сказал, что болезнь стала отступать, но до полного излечения ещё далеко, хотя полное выздоровление возможно после двадцати пяти лет, в переломный возраст. Каждые 12-13 лет жизни у казахов считаются знаковыми, когда происходят значимые события в судьбе, которые могут быть как роковыми, так и счастливыми. Парень может выздороветь или, наоборот, болезнь может неожиданно вернуться.Автор - Алия.

Ключевые слова: Семья хозяйство существо бес целитель волосы парень

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