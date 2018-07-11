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Истории из жизни

Пропавший козленок

Всем привет! Давненько я здесь не появлялась. А все потому, что сбылась моя дааавняя мечта и теперь я живу в глухой-глухой деревне, которая с трех сторон окружена тайгой, тянущейся на сотни километров. Но цивилизация вездесуща и здесь тоже есть интернет, хотя и медленный – граница зоны покрытия сети как-никак. Места тут дикие и запустелые. В нашей деревне всего 4 жителя, считая меня и мужа. Наши соседи, Полина - 90-летняя бабуля и ее 50-летний племянник Вася, живут на другом конце деревни, которая раньше была довольно густонаселенной. Теперь же дома пустуют и разрушаются. И создают своеобразную атмосферу, особенно если вечером прогуляться по ним.

Но история относится, как понятно из названия, к козам, которых мы разводим. Произошла она три дня назад и началась довольно обыкновенно. Наши знакомые из соседней деревни купили у нас дойную козу и ее уже почти взрослого козленка. Утром они забрали коз на своем фургоне и увезли к себе. Я поехала с ними, чтобы помочь разместить животных на новом месте. Доехали без приключений (от нас пара километров), закрыли коз в сарае. Я велела не выпускать их в этот день, чтобы они привыкали к обстановке. Мои козы тоже в этот день сидели закрытые, ибо погода была не ахти и гнуса немеряно. Кто в тайге бывал, тот поймет. Разобравшись с этим делом, я отправилась домой.

Днем муж переворачивал сено в поле неподалеку от дома. И рассказал, что слышал козлиное блеянье, подумал, что это наши козы выбрались из сарая, проверил - оказалось, что они закрыты.

Так вот, вечером того же дня приходит к нам Вася, с другого конца деревни и говорит: «У вас козленок потерялся. К нам забрел. Мы с теткой его пытались к вам направить, но не удалось – убежал». И описывает козленка, которого утром продали. У него пятно на боку приметное и рогов нет. А мне как раз надо было пойти помочь подоить проданную козу. Прихожу – и коза и козленок на месте. Так и сидят в сарае, никто их не выпускал.

Короче, мы поудивлялись конечно, но особого значения не придали – раз все на месте, так и волноваться нечего. Слишком много дел.

Самое интересное случилось на следующий день. Знакомые выпустили козу гулять на привязи. Козленка не привязали. Он и так от матери не отходил. И так получилось, что их маленький сын напугал этого козленка, когда козу заводили обратно в сарай. Козленок в панике бросился бежать, ребенок попытался догнать его, но напугал еще больше. И так козленок убежал. Исчез. Обычно когда козы теряются – они очень громко орут, а тут тишина.

Мы пробовали искать его с охотничьими собаками. Но не нашли ни следа. Тут то мы и вспомнили, что ЭТОГО козленка Вася и Полина видели ВЧЕРА, когда он сидел закрытый в сарае и никто даже и не думал, что он потеряется. И что мой муж ВЧЕРА слышал блеяние в поле – как раз по пути от нашей деревни к деревне знакомых. Так куда же делся козленок? Он что, с перепугу во вчерашний день провалился? Или еще куда подальше. Дело в том, что ломая голову над этим случаем, мы вспомнили, как год назад видели в лесу у реки четко отпечатавшийся козий след. Мы тогда еще у всех местных козоводов спрашивали, не теряли ли они козу? Никто не терял.

Вот такие вот дела.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:50 by Ожидающий СурокПросмотров: 1 336Комментарии: 17
+20

Ключевые слова: Тайга козленок исчезновение история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Igoreksyxarek
Вчера, 22:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 8
Не очень интересный рассказ поэтому -
Зарегистрирован: 11.07.2018
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:09
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1204|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 334
Бедненький козленок disappointed
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Mary3.11.
Вчера, 22:59
+4
Группа: Авторы
Репутация: (31|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 77
Моя мечта мечется между двух огней: или переехать жить в Турцию, или уехать в полуглухую деревню. Вы- молодец! Мечты должны сбываться!
Я верю в наличие временных дыр, видимо в неё и попал бедный козленок. +
Зарегистрирован: 15.02.2018
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:28
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2125|0)
Публикаций: 916
Комментариев: 8 114
Чудеса чудесные и тайные происходят у вас в тайге. Куда же козлёнок делся? +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                         
#5 написал: Ахма
Сегодня, 03:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (813|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 327
Странно описаны поиски с собаками: они не взяли след вообще или он оборвался на ровном месте? А козий след может оставить животное типа косули - места весьма глухие.
Зарегистрирован: 30.05.2016
 
#6 написал: Лист лавровый
Сегодня, 06:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 46
Петля времени +
Зарегистрирован: 11.05.2018
#7 написал: Joss
Сегодня, 07:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (165|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 727
Фотографии деревни выложите здесь на сайте.
она ведь по вашим словам на "заброшку" похожа.
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 09:52
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (933|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 874
а мне понравился рассказ. козленок в будущем потерялся в прошлом и был уличен в настоящем. вот если бы найти его в моменте когда слышали и видели козленка. интересно было бы посмотреть на их обоих рядышком.
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#9 написал: Fantom2015
Сегодня, 10:15
+6
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 497
Цитата: Mary3.11.
Моя мечта мечется между двух огней: или переехать жить в Турцию, или уехать в полуглухую деревню. Вы- молодец! Мечты должны сбываться!
Я верю в наличие временных дыр, видимо в неё и попал бедный козленок. +

Езжайте жить в полуглухую деревню в Турции)))))
Интересно - козленок-путешественник во времени)))) Потом вырастет и будет козел-путешественник во времени)))))
Плюс
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 11:52
+2
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Репутация: (1763|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 071
Малость запутанно) эх, моя мечта жить в глуши +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#11 написал: FromSiberia
Сегодня, 12:37
+2
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 364
Бывает. Я читала на другом ресурсе историю про котенка, который, испугавшись резкого звука, выбежал из комнаты и спрятался, как думали хозяева, под ванну... но котенка после не нашли, как ни искали. А кошка-мать несколько дней ходила, внимательно вглядываясь в пустоту.
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#12 написал: Spivachka
Сегодня, 14:42
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Репутация: (14|0)
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Комментариев: 87
Для меня всегда леса и тайга ассоциируются с временными и пространственными приключениями. Вот верю в эту историю. Уже не впервые читаю о таких приключениях.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#13 написал: Asheera
Сегодня, 14:44
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Комментариев: 395
Мда, вот это случай! Наши 4 измерения не так просты, как кажутся. ++++++
Может, животной психике, не обремененной логическим мышлением, легче исказить реальности и создавать такие казусы.
Кошки -это отдельный разговор. В потемках за их передвижением невозможно уследить, они будто трансгрессируют с места на место. Не просто так египтяне их считали стражами потустороннего мира.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#14 написал: t.eir
Сегодня, 15:58
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Комментариев: 128
Интересно - козленок-путешественник во времени)))) Потом вырастет и будет козел-путешественник во времени)))))
Плюс[/quote]
Жаль только, что рассказать про путешествия не сможет. Это было б что-то.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#15 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:32
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Зачётная история! Плюсуем.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#16 написал: Alisa293
Сегодня, 16:55
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Комментариев: 277
Интересная история, мне понравилась. Встречаются такие места, где время искажается.
А вам, автор, искренне завидую, такая красота! За историю плюс.
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#17 написал: Космонасть
Сегодня, 17:38
0
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Публикаций: 64
Комментариев: 1 291
Я думаю, что в тайге, да ещё в деревне всего с четырьмя жителями и не такое может приключиться)) Там наверное даже время по-другому идёт или нет? Плюс.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
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