Пропавший козленок

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ожидающий Сурок Просмотров: 1 336 Комментарии: 17 +20 Вчера, 21:50 by

Всем привет! Давненько я здесь не появлялась. А все потому, что сбылась моя дааавняя мечта и теперь я живу в глухой-глухой деревне, которая с трех сторон окружена тайгой, тянущейся на сотни километров. Но цивилизация вездесуща и здесь тоже есть интернет, хотя и медленный – граница зоны покрытия сети как-никак. Места тут дикие и запустелые. В нашей деревне всего 4 жителя, считая меня и мужа. Наши соседи, Полина - 90-летняя бабуля и ее 50-летний племянник Вася, живут на другом конце деревни, которая раньше была довольно густонаселенной. Теперь же дома пустуют и разрушаются. И создают своеобразную атмосферу, особенно если вечером прогуляться по ним.Но история относится, как понятно из названия, к козам, которых мы разводим. Произошла она три дня назад и началась довольно обыкновенно. Наши знакомые из соседней деревни купили у нас дойную козу и ее уже почти взрослого козленка. Утром они забрали коз на своем фургоне и увезли к себе. Я поехала с ними, чтобы помочь разместить животных на новом месте. Доехали без приключений (от нас пара километров), закрыли коз в сарае. Я велела не выпускать их в этот день, чтобы они привыкали к обстановке. Мои козы тоже в этот день сидели закрытые, ибо погода была не ахти и гнуса немеряно. Кто в тайге бывал, тот поймет. Разобравшись с этим делом, я отправилась домой.Днем муж переворачивал сено в поле неподалеку от дома. И рассказал, что слышал козлиное блеянье, подумал, что это наши козы выбрались из сарая, проверил - оказалось, что они закрыты.Так вот, вечером того же дня приходит к нам Вася, с другого конца деревни и говорит: «У вас козленок потерялся. К нам забрел. Мы с теткой его пытались к вам направить, но не удалось – убежал». И описывает козленка, которого утром продали. У него пятно на боку приметное и рогов нет. А мне как раз надо было пойти помочь подоить проданную козу. Прихожу – и коза и козленок на месте. Так и сидят в сарае, никто их не выпускал.Короче, мы поудивлялись конечно, но особого значения не придали – раз все на месте, так и волноваться нечего. Слишком много дел.Самое интересное случилось на следующий день. Знакомые выпустили козу гулять на привязи. Козленка не привязали. Он и так от матери не отходил. И так получилось, что их маленький сын напугал этого козленка, когда козу заводили обратно в сарай. Козленок в панике бросился бежать, ребенок попытался догнать его, но напугал еще больше. И так козленок убежал. Исчез. Обычно когда козы теряются – они очень громко орут, а тут тишина.Мы пробовали искать его с охотничьими собаками. Но не нашли ни следа. Тут то мы и вспомнили, что ЭТОГО козленка Вася и Полина видели ВЧЕРА, когда он сидел закрытый в сарае и никто даже и не думал, что он потеряется. И что мой муж ВЧЕРА слышал блеяние в поле – как раз по пути от нашей деревни к деревне знакомых. Так куда же делся козленок? Он что, с перепугу во вчерашний день провалился? Или еще куда подальше. Дело в том, что ломая голову над этим случаем, мы вспомнили, как год назад видели в лесу у реки четко отпечатавшийся козий след. Мы тогда еще у всех местных козоводов спрашивали, не теряли ли они козу? Никто не терял.Вот такие вот дела.

Ключевые слова: Тайга козленок исчезновение история из жизни авторская история

Другие, подобные истории: