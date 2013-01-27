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Истории из жизни

Высшие силы услышали мою искреннюю молитву

У меня есть дар предчувствия. Расскажу пару эпизодов из своей жизни.

Убираю я в детской комнате. Вдруг слышу голос, но не в самой комнате, а как бы в голове: «Не подходи ко мне, между нами должно быть расстояние». Я очень удивилась, тем более что была дома одна. Но ещё больший шок испытала, когда мне показалось, что это разговаривают плюшевые медведи дочери. Их у нее много.

Бросила уборку и испугалась, что у меня с головой непорядок. Хотела никому не говорить, но не удержалась и рассказала мужу. Он посмеялся и сказал, что мне нужно озвучивать мультики.

Через неделю мы уже были на карантине из-за коронавируса. Тогда и вспомнили с мужем услышанный мной мистический разговор.

Ещё мне приснился сон. Вижу женщину, склонившуюся над чашкой с водой и шепчущей что-то. Мне стало страшно, так как я поняла, что это порча именно на меня.

Сон никому не рассказывала, женщину я не узнала. Только видела, что она старая и седая.

Через время начались ссоры в семье. Сначала на ровном месте обиделась мама. Перестала звонить и отвечать на звонки. С мужем разладилось вплоть до развода.

Я не связывала свой сон с этим, пока не заболела. Поняла, что нужно искать помощи. Никаких бабок я не знала, решила избавиться от порчи сама.

Долго рассказывать не буду. Взяла свечи, святую воду и начала читать молитвы. Просила помощи у высших сил и своими словами. Целую ночь так провела. Свечи затухали, коптили черным, горячий воск обжигал руки. Но я не сдавалась. Хотя было очень плохо.

В изнеможении я уснула. Снится мне старая седая женщина, стоящая ко мне спиной и говорит только одно слово: «Прости».

С тех пор начало все налаживаться.

Я не колдунья, ни в каких заговорах и ритуалах не разбираюсь. Видимо, моя искренняя молитва была услышана.

Автор - София.
Источник.

Вчера, 18:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 452Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Дар предчувствия голос сон женщина чашка с водой порча разлад в семье обряд высшие силы

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Комментарии

#1 написал: xlarafitum
Сегодня, 01:56
+1
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Комментариев: 200
Несколько наивная история, не очень правдоподобно, т. к. можно списать на совпадение и прочее. В воздействие на человека верю, знаю, что есть, но тут как-то всё... При чём тут медведи плюшевые, не поняла...
Зарегистрирован: 27.01.2013
#2 написал: Kinigos
Сегодня, 03:12
+2
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Комментариев: 1 055
Цитата: xlarafitum
но тут как-то всё... При чём тут медведи плюшевые, не поняла...

На медведях вирусятина сидела.
История правдоподобна как- таки раз своей простотой, без лишних наворотов в виде копыт, пылающих очей итд., Автору распознала сигналы- предупреждения, коих вокруг происходит множество, от которых многие отмахиваются или просто не замечают. Плюс.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
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