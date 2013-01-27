Высшие силы услышали мою искреннюю молитву

Сделано_в_СССР Просмотров: 452 Комментарии: 2 +8 Вчера, 18:38 by

У меня есть дар предчувствия. Расскажу пару эпизодов из своей жизни.Убираю я в детской комнате. Вдруг слышу голос, но не в самой комнате, а как бы в голове: «Не подходи ко мне, между нами должно быть расстояние». Я очень удивилась, тем более что была дома одна. Но ещё больший шок испытала, когда мне показалось, что это разговаривают плюшевые медведи дочери. Их у нее много.Бросила уборку и испугалась, что у меня с головой непорядок. Хотела никому не говорить, но не удержалась и рассказала мужу. Он посмеялся и сказал, что мне нужно озвучивать мультики.Через неделю мы уже были на карантине из-за коронавируса. Тогда и вспомнили с мужем услышанный мной мистический разговор.Ещё мне приснился сон. Вижу женщину, склонившуюся над чашкой с водой и шепчущей что-то. Мне стало страшно, так как я поняла, что это порча именно на меня.Сон никому не рассказывала, женщину я не узнала. Только видела, что она старая и седая.Через время начались ссоры в семье. Сначала на ровном месте обиделась мама. Перестала звонить и отвечать на звонки. С мужем разладилось вплоть до развода.Я не связывала свой сон с этим, пока не заболела. Поняла, что нужно искать помощи. Никаких бабок я не знала, решила избавиться от порчи сама.Долго рассказывать не буду. Взяла свечи, святую воду и начала читать молитвы. Просила помощи у высших сил и своими словами. Целую ночь так провела. Свечи затухали, коптили черным, горячий воск обжигал руки. Но я не сдавалась. Хотя было очень плохо.В изнеможении я уснула. Снится мне старая седая женщина, стоящая ко мне спиной и говорит только одно слово: «Прости».С тех пор начало все налаживаться.Я не колдунья, ни в каких заговорах и ритуалах не разбираюсь. Видимо, моя искренняя молитва была услышана.Автор - София.

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