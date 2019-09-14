Знамения о смерти близкого человека

Знамения о смерти близкого человекаУмер мой папа. Перед его смертью было несколько знамений. По отдельности они кажутся случайными совпадениями, но все вместе выглядят как предначертание судьбы.
Во время встречи нового 2016 года мой брат написал и нарисовал на нескольких бумажках что-то вроде предсказаний. Их надо было вытаскивать из шапки и таким образом узнавать, что с каждым из нас случится в новом году. На одной он в шутку нарисовал череп с костями — и эта бумажка досталась папе.
За два месяца до своей смерти папа разбил часы, которые стояли на полке. А это плохая примета. Разбитые часы предрекают гибель их хозяина.
За несколько дней до того, как папа скончался, он приснился мне молодым. По приметам, если больной пожилой человек в чьем-то сне выглядит молодым – это к его смерти.
Летом у нас пропала кошка, ее не было полгода. Она вернулась именно в тот день, когда отец умер, и снова стала жить в нашем доме.
Незадолго до папиной смерти маме приснилось, что она вырвала себе кривой безобразный зуб, который рос вбок. Без боли выдернула, и все.
Перед его смертью у нас умер дедушка, а папа скончался сразу после того, как прошли поминки по деду. Девять дней. Вечером посидели, помянули, а утром отец умер.
А еще, буквально за несколько дней до этого, у нас в селе были похороны. Трагически погиб молодой парень.
Я на улице встретила катафалк, и процессия остановилась возле меня. У нас такая традиция, катафалк перед встречными должен остановиться, чтобы те тоже попрощались. Я подошла и услышала, как бабушка этого парня тихонько сказала: «Лучше бы я была на его месте. Я же все равно старая!».
От этих слов я заплакала и, отвернувшись, отошла. А потом узнала, что во время похорон нельзя поворачиваться к покойнику спиной, это плохая примета. Он может забрать с собой кого-то из близких. И через два дня умер мой отец.
Однажды в журнале я прочитала историю, как одна девочка купила цветов покойникам. Она положила на могилки, а потом, когда ушла, ей деньги, которые она потратила на цветы, вернулись. Ровно та же сумма.
Почти такая же история случилась со мной уже после смерти отца. Я купила конфет «Ромашка», повезла папе на кладбище на девять дней. Положила на его могилу, на могилы деда и бабушки, а для себя оставила пять конфет, чтобы потом чаю с ними попить.
Когда уходила с кладбища, вдруг обнаружила могилу своей давней подруги. Постояла рядом, вытащила оставшиеся конфеты и положила возле ее памятника. Вечером дома не оказалось хлеба. Я пошла в магазин, в очереди передо мной стоял один знакомый. Он купил конфеты, и не какие-нибудь, а именно «Ромашка». Разговорились, он взял горсть конфет и меня угостил. Именно пять штук! Так что конфеты ко мне вернулись.
Комментарий к истории...
Моя история не оригинальна, но хочется тоже поделиться… Как вступление, хочу сказать, что на звонки в двери практически не реагирую, есть видеозвонок, но если никого не жду - даже не подхожу . Как-то ночью проснулась от настойчивого стука в дверь. Полежала, прислушалась и буквально побежала открывать. За дверью никого не было, я открыла двери общего тамбура, тоже никого. Удивилась сама себе, своей смелости да и вообще этой ситуации и пошла досыпать. Да какой там уже сон? В голове сама собой сложилось «беду впустила». Так оно и было, очень скоро узнали, что у папочки быстротечная онкология, а через два месяца его не стало. Сегодня, 21 августа 6 лет, как папа покинул нас. (Рита)
Автор - Татьяна.
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Вчера, 22:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 165Комментарии: 2
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