Знамения о смерти близкого человека

Сделано_в_СССР Просмотров: 165 Комментарии: 2 +1 Вчера, 22:03 by

Умер мой папа. Перед его смертью было несколько знамений. По отдельности они кажутся случайными совпадениями, но все вместе выглядят как предначертание судьбы.Во время встречи нового 2016 года мой брат написал и нарисовал на нескольких бумажках что-то вроде предсказаний. Их надо было вытаскивать из шапки и таким образом узнавать, что с каждым из нас случится в новом году. На одной он в шутку нарисовал череп с костями — и эта бумажка досталась папе.За два месяца до своей смерти папа разбил часы, которые стояли на полке. А это плохая примета. Разбитые часы предрекают гибель их хозяина.За несколько дней до того, как папа скончался, он приснился мне молодым. По приметам, если больной пожилой человек в чьем-то сне выглядит молодым – это к его смерти.Летом у нас пропала кошка, ее не было полгода. Она вернулась именно в тот день, когда отец умер, и снова стала жить в нашем доме.Незадолго до папиной смерти маме приснилось, что она вырвала себе кривой безобразный зуб, который рос вбок. Без боли выдернула, и все.Перед его смертью у нас умер дедушка, а папа скончался сразу после того, как прошли поминки по деду. Девять дней. Вечером посидели, помянули, а утром отец умер.А еще, буквально за несколько дней до этого, у нас в селе были похороны. Трагически погиб молодой парень.Я на улице встретила катафалк, и процессия остановилась возле меня. У нас такая традиция, катафалк перед встречными должен остановиться, чтобы те тоже попрощались. Я подошла и услышала, как бабушка этого парня тихонько сказала: «Лучше бы я была на его месте. Я же все равно старая!».От этих слов я заплакала и, отвернувшись, отошла. А потом узнала, что во время похорон нельзя поворачиваться к покойнику спиной, это плохая примета. Он может забрать с собой кого-то из близких. И через два дня умер мой отец.Однажды в журнале я прочитала историю, как одна девочка купила цветов покойникам. Она положила на могилки, а потом, когда ушла, ей деньги, которые она потратила на цветы, вернулись. Ровно та же сумма.Почти такая же история случилась со мной уже после смерти отца. Я купила конфет «Ромашка», повезла папе на кладбище на девять дней. Положила на его могилу, на могилы деда и бабушки, а для себя оставила пять конфет, чтобы потом чаю с ними попить.Когда уходила с кладбища, вдруг обнаружила могилу своей давней подруги. Постояла рядом, вытащила оставшиеся конфеты и положила возле ее памятника. Вечером дома не оказалось хлеба. Я пошла в магазин, в очереди передо мной стоял один знакомый. Он купил конфеты, и не какие-нибудь, а именно «Ромашка». Разговорились, он взял горсть конфет и меня угостил. Именно пять штук! Так что конфеты ко мне вернулись.(Рита)Автор - Татьяна.

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