Кладбища, опасные для мужчин

Сделано_в_СССР Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:03 by

Однажды в поезде попутчик рассказал мне интересную историю. Дело было давненько, точных подробностей не помню, но суть такова.Вначале девяностых в один сибирский поселок приехала большая семья из ближнего зарубежья: муж, жена, дочь с зятем и две внучки. В республике, где они жили, полыхала кровавая гражданская война, а посему недвижимость продать там было невозможно, скажу больше, им вообще пришлось спешно покидать родную землю, захватив с собой только детей и документы. Но и в Сибири их с распростертыми объятиями никто не ждал, ведь без денег и родственных связей ты никому не нужен.Единственное, глава поселка сжалился над несчастными беженцами и предложил заселиться в пустующий дом, который огородом примыкал к ограде местного кладбища. Ну что же, лучше жить в доме рядом с кладбищем, чем на улице, вот они всей семьей туда заехали и начали обживаться. Семья хорошая, дружная, мужики рукастые, женщины работящие, потихоньку дом отремонтировали, поставили баньку, гараж, другие надворные постройки, разбили фруктовый сад, завели скотину. В общем, жизнь стала налаживаться.Но тут кладбище дало о себе знать. Нет, никаких паранормальных явлений не происходило, мебель сама не двигалась, вещи не пропадали, потусторонних визитеров никто не видел, в общем, в мистическом плане было все обыденно, но… В этом доме стали умирать мужчины. Умер отец, затем зять, дочь повторно вышла замуж, новый муж вскоре умер, через некоторое время она повторила попытку, но мужчина опять быстро скончался. Подросли внучки, привели в дом женихов, но те тоже ушли в мир иной. Правда, обе от женихов успели забеременеть, одна успешно родила дочь, а вот у второй должен был быть сын, но она его родить не смогла, совершенно неожиданно случился выкидыш, хотя беременность протекала очень хорошо, и никаких предпосылок не было. Дом у кладбища всех мужчин убивал.Что характерно, мужчины умирали без видимых причин, не было ни тяжелых болезней, ни страшных убийств, они просто умирали, причем совершенно здоровыми. А женщины наоборот, цвели и крепли. Они даже болеть перестали, бабушке уже под сто лет, а она бодра и весела, сама хозяйство ведет, со скотиной управляется так, что многим молодым фору даст. Да и младшие от нее не отстают, вообще забыли, что на свете врачи есть, сразу видно, что тоже долгожителями будут. Вон, правнучка в школу пошла, той зимой очень сильный грипп был, дети друг от друга заразились, и весь класс заболел, кроме нее, она вообще с рождения еще ни разу не болела, даже простудой.И еще, что интересно, одна внучка решила из дома уехать, в большом городе жить начать попробовать, так что ты думаешь? Резко себя хуже чувствовать стала, заболела сильно, уже думали, не выживет, но тут мать за ней приехала, забрала обратно в дом, и болезнь как рукой сняло, будто этот дом не хочет от себя женщин отпускать.Я эту историю пересказал одному скептику, он со своей точки зрения выдал такую версию, что кладбище, да и вообще мистика тут ни при чем. Просто мужчины выпивать любят, вот раньше времени и умирают, а женщины к этому делу не очень привязаны, да еще физическая работа на свежем воздухе, свои овощи, фрукты, мясо с молоком, потому бодры, здоровы, и живут долго. Внучка в большой город уехала, а какая там экология, газы, грязь, да еда неизвестно из чего, вот с непривычки и заболела, пока обратно, на свежий воздух не отвезли. Есть в этом свое рациональное звено, вот только я с таким явлением тоже сталкивался.В те же девяностые годы наше предприятие выделило землю под коллективный сад. Участок дали большой, на много людей, и частично сад примыкал к сельскому кладбищу, как раз у кладбища были самые лучшие участки в плане земли. Наш участок находился на другой стороне, далеко от кладбища. Почти все наши соседи до сих пор живы. И совсем другая картина там, где участки у кладбища. Мужчины, очень крепкие и работящие, построили прекрасные дома, возделали землю, а потом один за другим все умерли. И смерти были странные, без всякой причины, ну нет у человека смертельных патологий, а он мертвый!Вдовы, оставшись одни, свои сады продавали, люди брали охотно, место хорошее и цена не большая, но новые главы семейств опять умирали! И следует учесть, что это просто сад, где человек проводит только свой отпуск и выходные, а не постоянное жилье! Причем происходило все это на нескольких участках, очень близких к кладбищу, словно кто-то невидимую границу провел, вот до этого участка смерти происходят, а уже у соседей и дальше все нормально.Но не все кладбища для мужчин смертельны, я знаю много мест, где возле кладбища стоят не только сады, но и жилые дома, но там мужская смертность не превышает среднестатистическую. В общем, далеко не каждое кладбище плохо влияет на мужчин, и по каким-то причинам около одних жить опасно, а около других нет. Почему так происходит, пока сказать не могу. Единственное, я заметил, что смертельными кладбищами являются в основном сельские или поселковые. Городские же кладбища в большинстве своем довольно безопасны.Автор - Юрий Васильевич.

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