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Истории из жизни

Бабушка пришла на сороковой день

Когда я получала свою профессию, то жила в общежитии не в родном городе. Домой ездила раз в две недели. В комнате общежития нас жило 3 девушки, их родной дом был ближе, чем мой, и к родителям они ездили каждые выходные.

В январе 2007 умерла моя единственная бабушка. Хотя при ее жизни мы с ней не так уж часто общались, да и отношения у нас с ней были не такие близкие, как у многих, но после смерти она какое-то время часто мне снилась. Но речь пойдёт об одном сне или явлении, не знаю даже, как назвать.

По бабушке был сороковой день, но на поминки я не поехала, у нас как раз были экзамены (да и, как я говорила, каких-то особо тёплых родственных отношений у нас с ней не было). Я оставалась одна в комнате и готовилась к экзаменам, время было уже около 2 часов ночи, и я решила ложиться спать. Свет я выключать не стала (мы часто с девочками спали со светом), закрыла дверь на шпингалет и, отвернувшись к стене, легла. Сон ну никак не хотел ко мне идти, и я лежала и думала о всяких экзаменах.

В какой-то момент я ясно ощутила чьё-то присутствие в комнате. Мысли в голове моей судорожно запрыгали (я тут же вспомнила, как я точно закрывалась, и в комнату никто не мог попасть!). Лежу и понимаю, что я не сплю, все это реально и в комнате кто-то есть и тихонько идёт в сторону моей кровати! Вы бы знали, какой на меня нашёл страх! Я каждой клеточкой своего тела напряглась до боли. Не передать это ощущение. Меня просто за мгновение покрыл холодный пот. Я лежала и боялась пошевелиться. Мысли были разные: что я сошла с ума, что я умру от страха или меня убьёт этот кто-то за моей спиной! В тот момент я просто была уверена в этом.

Тем временем я почувствовала, что этот кто-то сел на стул в изголовье моей кровати и засмеялся знакомым мне смехом! Бабушкиным смехом! Легче от того, что я услышала родной смех, мне совсем не стало. Более того, у меня просто волосы по всему телу зашевелились. От страха я даже при всех усилиях не могла пошевелиться. Слезы текли сами собой, я лежу и хочу закричать, но даже как мышка пикнуть не смогла. Мне казалось, прошла целая вечность, пока бабушка радовалась тому, как я испугано лежу и схожу с ума. Но вот она заговорила: «Я внука хотела!», — и замолчала. Я думаю, как так, какого ещё внука? У бабушки 3 внука и я одна внучка. Да и зачем ей какие-то ещё внуки, если и наши имена она путала, дни рождения забывала и не любила, когда мы к ней в детстве ночевать хотели прийти. Ну, думаю, ни бабушка это вовсе! А может быть, какой-нибудь чёртик бабушкиным голосом говорит, и смеётся?

Мало-помалу жуть эта стала меня отпускать и я почувствовала, что засыпаю. Сон мне снился обычный, как я гуляю по какой-то старой деревне с высоким смуглым черноглазым молодым человеком. После этого сна я проснулась, неприятные ощущения совсем ушли, но повернуться и посмотреть какое-то время, ещё было страшно. Но я решилась. Повернулась, все спокойно, все на своих местах. Простынь прилипла ко мне, я как лягушка лежала вся сырая от пота. Встала, проверила дверь, все закрыто. В эту ночь я больше не спала.

Наутро подружкам рассказала обо всем, но все скептически отнеслись и наверно никто не поверил. На следующие выходные я поехала к родителям, а в том же городе, к слову сказать, жил мой молодой человек. И вот так получилось, я забеременела! Я ни мгновения не сомневалась, что будет мальчик! На УЗИ когда сказали, что мальчишка, я совсем не удивилась.

Намного позднее я прочитала об этом явлении, что это называется сонный паралич. Но совпало или это правда была бабушка, ведь был 40-й день ее смерти. И совпадение ли, про внука? Мне все это очень интересно. И, кстати, сын мой похож на того молодого человека из сна! Я четко запомнила его лицо, может быть, мне приснился мой сын в будущем?

Автор - Танюша.
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Сегодня, 07:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 25Комментарии: 0
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Ключевые слова: Учеба другой город бабушка смерть похороны сороковой день подготовка к экзаменам ночь смех бабушки страх внук

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