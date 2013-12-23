Житель часов

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:51

Причина: Авторская стилистика сохранена, добавлена категория

Юлия Рысь Просмотров: 25 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 06:51 by

Подруга Анька рассказывала, что ее прабабушка сочиняла хорошие сказки. Не любила она внукам обычные книжки читать. Сказки были разнообразные и интересные. Одна сказка как-то особо запомнилась.В комнате на стене висели старинные часы с кукушкой. Бабушка говорила, что в этих часах живет человечек, который следит за порядком в доме. Днем человечек наблюдает за происходящим из часов, а ночью, открыв циферблат, выходит и проверяет свои владения. Доделывает дела, начатые домочадцами, подбирает разбросанные вещи и защищает хозяев дома от беды всякой. Видимо, человечек этот был типa домового. Подруга вспоминает, что бабушка часто про него говорила и даже ставила плошку с молоком на шкаф недалеко от часов.Анька говорит, что пока малышами были, верили в эту сказку и даже ночью пытались подкараулить человечка, когда он из часов вылезет, но безрезультатно. Подруге лет 10 было, когда прабабушки не стало. Дом стали использовать как дачу, приезжали редко. Время шло. Анька поступила в университет, скоро первая сессия и вот незадача - сильно поругалась с отцом. Взяла ключи и уехала на дачу. Там и к экзаменам готовиться лучше, спокойнее, и отцу свою самостоятельность доказать охотa.Приехала, прибралась и просидела до ночи с математикой. Решила все, кроме одной задачи. Так и легла спать. Ночью снится ей, что часы открываются, и из них выходит маленький человечек. Он спускается по стене на стол и копошится в ее тетрадях. Каково было ее удивление, когда утром она обнаружила в своей тетради решенную задачу. Вместо ручки ответ был коряво выцарапан карандашом. Вроде как и доброе дело сделано, а жутко стало. Одна на даче Анька больше не оставалась. И сказку о таинственном жителе часов запомнила на всю жизнь.

Ключевые слова: Домовой сон сказка часы прабабушка авторская история

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